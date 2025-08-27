北海道 上川町とグッドパッチが取り組む「SFプロトタイピング」事例が紹介された書籍『超凡人の私がイノベーションを起こすには　ストーリーで読み解く「理論×実践」』発売

株式会社グッドパッチ

顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニーの株式会社グッドパッチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土屋尚史、証券コード：7351、以下「グッドパッチ」）は、2025年8月27日（水）発売の書籍『超凡人の私がイノベーションを起こすには ストーリーで読み解く「理論×実践」』杜師康佑（著）に取材協力しました。

■背景

グッドパッチは創業以来、顧客体験を起点に、企業の新規事業開発や組織変革を数多く支援してきました。企業を取り巻く環境はVUCAと呼ばれる不確実で複雑な時代に突入し、従来の改善や効率化だけでは持続的成長を実現できない状況にあります。

こうした時代に必要とされるのは、「組織の誰もが担い手となれる“再現性のあるイノベーション”」。このたび発売の『超凡人の私がイノベーションを起こすには ストーリーで読み解く「理論×実践」』杜師康佑（著）の「第１章 イノベーションのための４つの思考法」にて、2024年よりグッドパッチのリサーチャー米田らが北海道 上川町で行っている、未来洞察や「SFプロトタイピング」（※1）の手法を用いた事例が紹介されています。

グッドパッチは2023年に北海道上川町と「未来共創パートナーシップ協定」を結び、新たなまちづくりの実現と地域課題の解決を目指したさまざまな取り組みを行っています（※2）。今回紹介された事例はその一環であり、イノベーションのきっかけとして、上川町役場や町民とともに取り組みを進めています。

本書を通じて、グッドパッチは未来洞察やSFプロトタイピング活用の視点を広め、企業や自治体におけるイノベーション創出を後押しします。

※1：SF（サイエンス・フィクション）的な思考で未来を想像することで、既存概念を覆す思い切ったアイデアを取り込み、ストーリーを描いていく未来洞察手法

※2：グッドパッチと北海道上川町、デザインによるまちづくりと地域課題解決に向けた未来共創パートナーシップ協定を締結(https://goodpatch.com/news/2023-08-gp-kamikawa)（2023年8月24日）

■書籍『超凡人の私がイノベーションを起こすには ストーリーで読み解く「理論×実践」』

・著者：杜師康佑

・ISBN：9784296120444

・発行日：2025年08月27日（※3）

・発行元：日本経済新聞出版

・ページ数：272ページ

・小売希望価格：1,980円（税込）

・全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・Amazonでのご購入はこちら(https://amzn.asia/d/gVDLFmv)

※3：初版発行日は8月25日、販売経路によって発売日は異なります

■目次

はじめに

第１章 イノベーションのための４つの思考法

デザイン思考/システム思考/失敗学/未来洞察

第２章 アウェイに飛び出す――「何もできない自分」の変え方

アンラーニング/エフェクチュエーション/越境学習/行動観察

第３章 エースがいなくても成功する――イノベーションが続く組織づくり

対話力/IMS/両利きの経営/VCM

第４章 社会課題がビジネスを産む――多様性の時代のイノベーション

システムチェンジ/ジェンダーギャップを埋める/障害者と社会価値/カーブカット効果

第５章 イノベーションの最前線――日本企業が描く未来戦略

ソフトパワー/行動変容/BPM/AI×イノベーション

■株式会社グッドパッチについて

グッドパッチは、顧客体験を起点に企業変革を前進させるデザインカンパニーです。

2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。

さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボードを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げ、デザインによる課題解決と価値創造に取り組んでいます。

