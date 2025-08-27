インド自動車市場の未来を読み解く、「2025年自動車業界の新興トレンド」を公開

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、インド自動車市場の動向を徹底分析した最新レポート「2025年自動車業界の新興トレンド」を公開しました。

本レポートでは、気候変動対策によるEV化の加速、グローバリゼーションの分断、AI技術がもたらす革新という3つの視点から、2025年以降の市場成長の方向性を解説しています。

レポートはこちらからダウンロード :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-09-01-IndiaAuto.html

レポートの主なハイライト

2025年自動車業界の新興トレンド イプソス

インドは人口増加や所得向上に伴い、世界で最も注目される自動車市場のひとつとなっています。政府の政策支援や消費者意識の変化、グローバル企業の投資戦略が複雑に絡み合い、インド独自の自動車産業エコシステムが形成されつつあります。

1. 気候収束（Climate Convergence）──EV化と持続可能な製造の加速- タタ・モーターズはEV関連に約1,600億～1,800億ルピーの投資を表明- マルチ・スズキは2030年にEV比率15%にする見込みと発表- EVコンバージョンキットや現地生産強化が普及のカギ2. グローバリゼーションの断裂（Globalisation Fractures）──「メイド・フォー・インディア」の台頭- マヒンドラとフォルクスワーゲンが電動化部品で戦略提携- 現地仕様・現地生産の両立が競争優位性を左右

3. TechnoWonder──AI・コネクテッド技術の普及- 約42%の消費者がAI技術に期待、一方で約33%が懸念- ADAS（先進運転支援システム）の導入は事故減少と保険料低下の可能性レポートはこちらからダウンロード :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-09-01-IndiaAuto.html

ウェブサイト：インド自動車市場の最新動向2025年──EV化、グローバリゼーションの分断、AIがもたらす革新(https://www.ipsos.com/ja-jp/india-automotive-trends-2025)

イプソス株式会社

イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。

ISINコード FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com



【プレスルーム】

https://www.ipsos.com/ja-jp/pressroom



【会社概要】

会社名：イプソス株式会社

所在地：東京オフィス 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル

代表者：代表取締役 内田 俊一

事業内容：世論調査並びに各種市場調査の調査企画立案、実査、集計、分析、レポーティングに関する全てのサービス

HP：https://www.ipsos.com/ja-jp