《酒類EC無料ウェビナー》2025年9月11日（木）開催。クラフトビール・日本酒… 売れるECの共通点は？酒類ECのための販売戦略
WorldShopping BIZを提供する株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、株式会社これから、株式会社マクロジ、W２株式会社、narrative株式会社をお招きし、「クラフトビール・日本酒…売れるECの共通点は？酒類ECのための販売戦略」をテーマとした無料オンラインセミナーを、2025年9月11日（木）に開催いたします。
▼詳細・お申し込みはこちら▼
https://corekara.co.jp/seminar/20250911seminar/
※お申し込みで1週間のアーカイブ視聴が可能
日本産アルコールは海外からの人気が高まる一方で、酒類商材のEC販売は「法律や物流制約」「導線設計」「ギフト需要」など、一般商材とは異なる課題を抱えています。こうした背景から、酒類ECの成長には商材特性に応じた販売戦略の再設計が不可欠です。
本セミナーでは、EC支援やシステム開発、越境販売、PR・認知施策など各分野の専門企業が集結し、酒類ECにおける“勝ち筋”を多角的に解説いたします。
・売れる酒類ECサイトの“魅せ方”と導線設計
・ギフト需要を取り込む仕組みとシステム戦略
・海外ユーザー・訪日外国人に向けた日本酒販売戦略
・酒類ECにおけるPR事例と認知拡大施策
・導線、ギフト、物流…商材特性を活かした総合戦略
酒類商材を取り扱うEC事業者の方や、新たに参入を検討している方にとって、実務に直結する実践的な内容です。ぜひご参加ください。
開催概要
クラフトビール・日本酒…売れるECの共通点は？
酒類ECのための販売戦略 ～魅せ方・導線・ギフト・物流、アルコール商材の勝ち筋～
日時：2025年9月11日（木）13:00～15:30
形式：オンライン（Zoom開催）
参加費：無料（事前申込制）
タイムテーブル
13:00～13:30 株式会社これから 内田 周作
「売れない理由は“魅せ方”だった！？酒類を“買いたくなる”ECサイトの導線設計」
13:30～14:00 株式会社マクロジ 上田 隆太
「売れる酒類ECページの秘密！ユーザーが“買いたくなる”導線とギフト設計」
14:00～14:30 W２株式会社 佐々木 さくら
「ギフト需要を逃さない！酒類ECに必須のシステム戦略」
14:30～15:00 株式会社ジグザグ 青木 哲郎
「海外で人気高まる日本産アルコール 外国人にお酒を売るための戦略」
15:00～15:30 narrative株式会社 五十川 侑汰
「酒類ECのPR事例。認知拡大戦略と施策」
お申し込みはこちら :
https://corekara.co.jp/seminar/20250911seminar/
※WEBセミナーのURLについてはセミナー前日または当日にお送りいたします。
※内容は予告なく変更となる場合があります。
※競合企業さまのご参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。
※後日、アーカイブ動画が公開されることがございます。
＜企業情報＞
会社名：株式会社ジグザグ
https://www.zig-zag.co.jp
代表取締役：仲里一義
所在地：東京都渋谷区桜丘町14-1 ハッチェリー渋谷
設立：2015年6月24日
事業内容：
・WorldShopping BIZ：越境EC支援事業、国内事業者向けサービス
https://www.worldshopping.biz
・WorldShopping Global：購入販売代行事業、海外ユーザー向けサービス
https://www.worldshopping.global
・インバウンドナビ：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス