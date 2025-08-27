《酒類EC無料ウェビナー》2025年9月11日（木）開催。クラフトビール・日本酒… 売れるECの共通点は？酒類ECのための販売戦略

株式会社ジグザグ

WorldShopping BIZを提供する株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、株式会社これから、株式会社マクロジ、W２株式会社、narrative株式会社をお招きし、「クラフトビール・日本酒…売れるECの共通点は？酒類ECのための販売戦略」をテーマとした無料オンラインセミナーを、2025年9月11日（木）に開催いたします。

▼詳細・お申し込みはこちら▼

https://corekara.co.jp/seminar/20250911seminar/

※お申し込みで1週間のアーカイブ視聴が可能

日本産アルコールは海外からの人気が高まる一方で、酒類商材のEC販売は「法律や物流制約」「導線設計」「ギフト需要」など、一般商材とは異なる課題を抱えています。こうした背景から、酒類ECの成長には商材特性に応じた販売戦略の再設計が不可欠です。

本セミナーでは、EC支援やシステム開発、越境販売、PR・認知施策など各分野の専門企業が集結し、酒類ECにおける“勝ち筋”を多角的に解説いたします。

・売れる酒類ECサイトの“魅せ方”と導線設計

・ギフト需要を取り込む仕組みとシステム戦略

・海外ユーザー・訪日外国人に向けた日本酒販売戦略

・酒類ECにおけるPR事例と認知拡大施策

・導線、ギフト、物流…商材特性を活かした総合戦略



酒類商材を取り扱うEC事業者の方や、新たに参入を検討している方にとって、実務に直結する実践的な内容です。ぜひご参加ください。

開催概要

クラフトビール・日本酒…売れるECの共通点は？

酒類ECのための販売戦略 ～魅せ方・導線・ギフト・物流、アルコール商材の勝ち筋～

日時：2025年9月11日（木）13:00～15:30

形式：オンライン（Zoom開催）

参加費：無料（事前申込制）

タイムテーブル

13:00～13:30 株式会社これから 内田 周作

「売れない理由は“魅せ方”だった！？酒類を“買いたくなる”ECサイトの導線設計」

13:30～14:00 株式会社マクロジ 上田 隆太

「売れる酒類ECページの秘密！ユーザーが“買いたくなる”導線とギフト設計」

14:00～14:30 W２株式会社 佐々木 さくら

「ギフト需要を逃さない！酒類ECに必須のシステム戦略」

14:30～15:00 株式会社ジグザグ 青木 哲郎

「海外で人気高まる日本産アルコール 外国人にお酒を売るための戦略」

15:00～15:30 narrative株式会社 五十川 侑汰

「酒類ECのPR事例。認知拡大戦略と施策」

お申し込みはこちら :https://corekara.co.jp/seminar/20250911seminar/

※WEBセミナーのURLについてはセミナー前日または当日にお送りいたします。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

※競合企業さまのご参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。

※後日、アーカイブ動画が公開されることがございます。

＜企業情報＞

会社名：株式会社ジグザグ

https://www.zig-zag.co.jp

代表取締役：仲里一義

所在地：東京都渋谷区桜丘町14-1 ハッチェリー渋谷

設立：2015年6月24日

事業内容：

・WorldShopping BIZ：越境EC支援事業、国内事業者向けサービス

https://www.worldshopping.biz

・WorldShopping Global：購入販売代行事業、海外ユーザー向けサービス

https://www.worldshopping.global

・インバウンドナビ：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス