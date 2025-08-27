《酒類EC無料ウェビナー》2025年9月11日（木）開催。クラフトビール・日本酒… 売れるECの共通点は？酒類ECのための販売戦略

株式会社ジグザグ




WorldShopping BIZを提供する株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、株式会社これから、株式会社マクロジ、W２株式会社、narrative株式会社をお招きし、「クラフトビール・日本酒…売れるECの共通点は？酒類ECのための販売戦略」をテーマとした無料オンラインセミナーを、2025年9月11日（木）に開催いたします。




https://corekara.co.jp/seminar/20250911seminar/


※お申し込みで1週間のアーカイブ視聴が可能




日本産アルコールは海外からの人気が高まる一方で、酒類商材のEC販売は「法律や物流制約」「導線設計」「ギフト需要」など、一般商材とは異なる課題を抱えています。こうした背景から、酒類ECの成長には商材特性に応じた販売戦略の再設計が不可欠です。




本セミナーでは、EC支援やシステム開発、越境販売、PR・認知施策など各分野の専門企業が集結し、酒類ECにおける“勝ち筋”を多角的に解説いたします。



・売れる酒類ECサイトの“魅せ方”と導線設計


・ギフト需要を取り込む仕組みとシステム戦略


・海外ユーザー・訪日外国人に向けた日本酒販売戦略


・酒類ECにおけるPR事例と認知拡大施策


・導線、ギフト、物流…商材特性を活かした総合戦略



酒類商材を取り扱うEC事業者の方や、新たに参入を検討している方にとって、実務に直結する実践的な内容です。ぜひご参加ください。


開催概要

クラフトビール・日本酒…売れるECの共通点は？


酒類ECのための販売戦略 ～魅せ方・導線・ギフト・物流、アルコール商材の勝ち筋～



日時：2025年9月11日（木）13:00～15:30


形式：オンライン（Zoom開催）


参加費：無料（事前申込制）



https://corekara.co.jp/seminar/20250911seminar/



タイムテーブル
13:00～13:30　株式会社これから　内田 周作


「売れない理由は“魅せ方”だった！？酒類を“買いたくなる”ECサイトの導線設計」



13:30～14:00　株式会社マクロジ　上田 隆太


「売れる酒類ECページの秘密！ユーザーが“買いたくなる”導線とギフト設計」



14:00～14:30　W２株式会社　佐々木 さくら


「ギフト需要を逃さない！酒類ECに必須のシステム戦略」



14:30～15:00　株式会社ジグザグ　青木 哲郎


「海外で人気高まる日本産アルコール　外国人にお酒を売るための戦略」



15:00～15:30　narrative株式会社　五十川 侑汰


「酒類ECのPR事例。認知拡大戦略と施策」




https://corekara.co.jp/seminar/20250911seminar/



※WEBセミナーのURLについてはセミナー前日または当日にお送りいたします。


※内容は予告なく変更となる場合があります。


※競合企業さまのご参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。


※後日、アーカイブ動画が公開されることがございます。




＜企業情報＞


会社名：株式会社ジグザグ


https://www.zig-zag.co.jp


代表取締役：仲里一義


所在地：東京都渋谷区桜丘町14-1　ハッチェリー渋谷


設立：2015年6月24日


事業内容：


・WorldShopping BIZ：越境EC支援事業、国内事業者向けサービス


　https://www.worldshopping.biz


・WorldShopping Global：購入販売代行事業、海外ユーザー向けサービス


　https://www.worldshopping.global


・インバウンドナビ：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス