【姫路青年会議所】9月オープン例会 ここに集いし、次世代チャレンジャー～広げよう挑戦の輪～

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

公益社団法人姫路青年会議所では、2025年9月10日にオープン例会を開催いたします。

本例会では、元プロ野球選手で、現在はスポーツ解説者・講演家としても活躍される岩田稔氏を講師としてお迎えし、「挑戦し続ける力 ～未来を切り拓くリーダーとは～」をテーマにご講演いただきます。

また、講演後には岩田稔氏と姫路を中心に映画監督、女優として活躍されているJUGEM COMPANY徳由美子氏、そして姫路市内の高校生・大学生によるトークディスカッションを実施。

挑戦の意味やリーダーシップについて、世代を超えた視点から語り合います。さらに、姫路市内の学生と姫路青年会議所が半年間かけて制作した30分の短編映画を上映。若者たちが実際に挑戦を形にした軌跡をご覧いただけます。

挑戦することの大切さ、そして未来を切り拓く力とは何かを感じていただける内容です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■実施日

2025年9月10日（水）18:30～20:20（受付18:00）

アクリエひめじ 中ホール

■本件に関するお問い合わせ先

公益社団法人姫路青年会議所 次世代リーダー育成委員会

副委員長 八代 丈

TEL: 080-3845-9643 Mail: numbereight846@gmail.com