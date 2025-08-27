リライフメンテホールディングス株式会社

株式会社ウヱノのグループ入りに関するお知らせ

リライフメンテホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山本 融、以下「当社」）は、2025年8月27日付で、株式会社ウヱノ（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：上野 英剛、以下「ウヱノ」）をグループに迎え入れましたので、お知らせいたします。

当社は、インフラを守る企業の受け皿となり続け、グループ全体での対外的な発信活動等を通じてグループ各社の人材採用をサポートすることにより、あらゆるインフラの老朽化という社会課題に立ち向かう、日本唯一の総合インフラメンテナンスグループを目指しております。

ウヱノは、長崎県トップクラスの業容を誇る法面工事業者であり、法面工事を通じて道路インフラを守るとともに、建設コンサルタントや地質調査事業など、法面工事以外の事業も展開している会社です。 地形的に斜面が多い長崎県は、土砂災害警戒区域が全都道府県の中で第二位と法面工事の必要性が高く、特に近年では集中豪雨の増加等に伴い、人々の安心した暮らしを支えるための法面工事の必要性が更に高まっています。

ウヱノのように、地域社会に根差し、人々の暮らしを支えてきた企業をグループに迎え入れることこそ、まさに当社が担うべき使命であり、掲げている方向性そのものです。当社は今後、グループのノウハウを活用した採用活動の強化等を通じて、ウヱノの永続的な発展と長崎県における道路インフラの継承に尽力してまいります。

株式会社ウヱノ

代表者:代表取締役社長 上野 英剛

所在地:〒852‑8105 長崎県長崎市目覚町5-1

設立:昭和55年12月（創業：昭和41年5月）

従業員数 86名（2025年8月現在）

URL:https://www.ueno-inc.com

リライフメンテホールディングス株式会社

所在地:〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-10 アクロポリス21ビル7F

事業内容:グループの経営戦略の立案、グループ会社の経営管理

URL:https://relife-m.co.jp/

【問い合わせ先】

リライフメンテホールディングス株式会社

経営企画部

03-5839-2898（代表）