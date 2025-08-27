【整骨院初※】堺整骨院グループの母体である株式会社rYojbabaが米国NASDAQ上場！

株式会社 堺整骨院西

堺整骨院グループの母体である株式会社rYojbaba は、2025 年8 月14 日、米国Nasdaq Capital Market へ上場（ティッカー：RYOJ）しました。

創業以来、「争わない労使関係」と「協働による成⾧」を掲げ、労務コンサルティングと地域医療を両輪とする独自の事業モデルを展開してまいりました。今回の上場は、資金調達の枠を超え、企業の存在意義を世界市場に可視化するための一歩であり、⾧期的な成⾧戦略を象徴する新たな挑戦の始まりです。

歴史が息づく日、8 月14 日

【Nasdaq NYC タワーのウェルカムメッセージ】

1935 年8 月14 日

フランクリン・ルーズベルト大統領が米国社会保障法に署名し、高齢者や失業者を守る制度が誕生した日。

安心と希望を社会に根づかせたこの出来事は、同社のヘルス事業が目指す「誰も取り残さない安心の基盤」と同じ精神を宿しています。

1941 年8 月14 日

米英首脳が大西洋憲章に署名し、国際協調と平和の原則を世界に示した日。

これは同社ユニオン事業が掲げる「協働と共生」の理念と深く共鳴します。

株式会社rYojbaba は、「歴史が持つ力」と「自社の使命」が重なり合うこの日に上場を迎えることになり、同社が提供する価値を「歴史の文脈」に刻む象徴の日となりました。

上場を通じて実現する未来

同社は、世界で初めて「組合費無料の労働組合」を設立し、団結権の活用のみにより労働問題を未然に防止する、すなわち労働者が団体交渉権や団体行動権（ストライキ）の権利行使をしなくても使用者と十分な対話のできる“予防型”の労使関係プラットフォームを構築いたしました。

この仕組みにより、労働者の安心、企業の安定的成⾧、株主利益の確保、さらには持続可能な社会基盤の確立を同時に実現することを目指しております。文明の利器と法制度を最大限に活用し、「社会保障の原点」を現代に適合させる革新的な試みであります。

加えて、グループ会社である堺整骨院グループは、公的医療保険制度を最大限に活用し、30 年以上にわたり地域医療に貢献してきました。これは国際的に見ても「協働による成⾧」の具体例であり、今後はさらに高度な技術を取り込み、進化を続けていく九州最大手の整骨院グループです。

なお、2025 年8 月時点において、同社株式は Moomoo 証券 を通じてNasdaq 市場の株式としてお取引いただけることを確認しております。今後、他の証券会社においても取扱いが拡大する可能性がございます。

本件は現時点で確認された事実のご案内であり、特定の証券会社の利用を推奨・斡旋するものではありません。また、同社は証券取引の仲介行為を行うものではなく、投資勧誘を目的とするものでもございません。株式取扱いに関する最終的な判断は、必ず投資家ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

Moomoo 証券：https://www.moomoo.com/jp

グローバル市場で培った知見をもとにIPO・事業売却コンサルティングを展開

また、同社は日本の士業代表者として初めてNasdaq に上場いたしました。この経験を通じ、従来より蓄積してきた日本市場におけるIPO コンサルティングの知見に、Nasdaq 上場に関する実務的知見が自ずと加わりました。すなわち、Nasdaq に関するコンサルティングは新規に開始したサービスではなく、同社の既存のコンサルティング業務に一層の厚みを加えたにすぎません。

さらに、同社代表取締役はこれまで、自身が代表取締役を務める複数の国内外企業において事業売却した経験を有しております。他の経営陣についても、国内IPO に関して経営陣として参画した実績や、豊富なコンサルティング経験を有しており、組織全体として幅広い手段に関する知見を備えております。

今日の日本においては、物価上昇、為替変動、人材不足といった課題が顕在化しておりますが、同社はこうした知見の蓄積を背景に、IPO コンサルティングや事業売却等について、お客様のニーズに即した最適なサポートを提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社rYojbaba

所在地：福岡県福岡市南区大橋4 丁目3 番1 号

E-mail：info@ryojbaba.co.jp

※好評のコンサルティングに関しましても上記にお問い合わせ下さい。

会社概要

株式会社rYojbaba（rYojbaba Co., Ltd.）

証券コード／ティッカー：RYOJ（Nasdaq Capital Market 上場）

設立：2015 年（旧・堺整骨院株式会社）

本社所在地：福岡県福岡市南区大橋4 丁目3 番1 号

代表者：代表取締役社⾧ 馬塲 亮治

従業員数：323 名（連結ベース）

事業内容：

・労務コンサルティング事業（労務・上場コンサルティング、労務リスク管理他）

・健康サービス事業（整骨院・美容サロン運営他）

公式HP：https://www.ryojbaba.com

株式会社堺整骨院西

【株式会社rYojbaba 代表取締役社長 馬塲亮治】【堺整骨院グループ 店舗外観】

設立：1989 年

代表者：代表取締役 渡辺 淳一

事業内容：整骨院・鍼灸院運営

特徴：35年以上にわたり地域密着型で施術を提供し、rYojbaba グループの医療基盤を担う中核会社

公式HP：https://fukuoka-seikotsuin.com

【株式会社堺整骨院西 代表取締役 渡辺淳一】

※ Nasdaq調べ(2025年8月14日)