「楽天家計簿」、プレミアムプラン開始を記念して「楽天ポイント」進呈キャンペーンを開催

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社が提供する家計管理アプリ「楽天家計簿」は、プレミアムプランの開始を記念して「【楽天家計簿】プレミアムプランリリース記念！ポイント還元祭！」を本日開始しました。

本キャンペーンでは、プレミアムプランの「月額プラン」に新たに申し込むと「楽天ポイント」を200ポイント、「年額プラン」に新たに申し込むと1,000ポイントを進呈します。さらに「年額プラン」を申し込んだユーザーを対象に、抽選で50名に5,000ポイントが当たるお得なキャンペーンです（注）。

「楽天家計簿」のプレミアムプランは、月額500円（税込）または年額5,000円（税込）で「口座連携数が無制限」「1日1回手動更新」「広告の一部非表示」「プレミアム会員特典」の、通常プランでは利用できない4つの機能を利用することが可能です。「口座連携数が無制限」では、通常「楽天銀行」1口座、他社の銀行口座1口座、他社の金融口座・サービス3口座までの連携制限があるのに対して、無制限で連携できます。また、「1日1回手動更新」では通常数日に1回更新される家計簿情報が、更新ボタンで毎日更新が可能です。「広告の一部非表示」では一部の広告枠を除き、広告が非表示になることでデータの閲覧や管理がしやすくなります。「プレミアム会員特典」では、日常のショッピングで利用できる様々なクーポンを獲得することが可能です。また、初めて家計管理アプリを利用するユーザーでも安心して利用することができるよう、プレミアムプランは新規での申し込みから1カ月間無料で提供しています。

「楽天家計簿」は昨年4月にサービスを開始して以降、本年4月にAndroid版の提供を開始し、6月には連携する預金および資産が3,500億円を突破するなど順調にユーザー数を拡大しています。さらにこのたびプレミアムプランを提供開始することに伴い、より便利に家計管理を行うことができる機能を整備し、より多くのユーザーが利用できるよう、「【楽天家計簿】プレミアムプランリリース記念！ポイント還元祭！」の開催を決定しました。

「楽天家計簿」は、これからもユーザーのライフスタイルに合わせた便利な機能を提供し続けることで、より豊かな生活をサポートするために取り組んでまいります。

（注）抽選で5,000ポイントが当たった場合は、「年額プラン」申し込みによる1,000ポイント進呈は対象外となります

■「【楽天家計簿】プレミアムプランリリース記念！ポイント還元祭！」概要

・期間： 2025年8月27日（水）13:00 ～ 9月30日（火） 23:59

・条件： キャンペーンエントリーおよびプレミアムプラン新たに申し込み

・キャンペーン特典：

【特典1】「月額プラン」申し込みで200ポイント

【特典2】「年額プラン」申し込みで1,000ポイント

【特典3】「年額プラン」を申し込んだユーザーから抽選で50名に5,000ポイント当たる

・キャンペーンページURL： https://personal-finance.rakuten.co.jp/campaign/premium2508/

※楽天会員でない場合楽天会員登録（無料）が必要です。

※進呈する「楽天ポイント」は期間限定ポイントです。

※特典進呈日までに「楽天家計簿」、楽天会員から退会した場合は特典進呈対象外です。

※「楽天家計簿」へのユーザー登録、エントリー、各条件達成の順序は問いません。

※ポイント進呈日までにプレミアムプランを解約した場合はキャンペーン対象外となります。

※詳細はキャンペーンページから確認することができます。

■プレミアムプラン概要

・開始日： 2025年8月27日（水）

・内容： 「口座連携数が無制限」「1日1回手動更新」「広告の一部非表示」「限定クーポン」4つの機能を利用することが可能

・料金： 「月額プラン」500円（税込）／「年額プラン」5,000円（税込）

・URL： https://personal-finance.rakuten.co.jp/premium/

■「楽天家計簿」について

「楽天家計簿」は、日々の暮らしにおけるお金の動きを可視化して家計管理を簡単に行うことができる、無料でも利用可能な家計管理アプリです。銀行口座やクレジットカード、携帯電話料金、ショッピングサイトなどと連携することで、給与・賞与などの収入や日々の支出を自動で集約し、グラフやカテゴリー別に見える化することができます。さらに、証券、年金、カードローンなども含めた総合的な資産の一元管理が可能です。現在、「楽天家計簿」には3,500億円超（※）の預金・資産が連携されており、多くのユーザーが日常の支出管理から将来の資産形成まで、幅広い目的で活用しています。

※2025年6月時点 「楽天家計簿」ユーザーによる銀行・証券の連携資産の総額

アプリURL：

・iOS版（ https://itunes.apple.com/jp/app/id6451135566 ）

・Android版（ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.personalfinance ）

※iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Androidは、Google LLC.の商標です。

以 上