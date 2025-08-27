【無料ウェビナー】『データドリブン経営を実現するRevOps戦略』を、9月10日と9月30日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

『データドリブン経営を実現するRevOps戦略』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seR3RJtrFFbR(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seR3RJtrFFbR?utm_source=pr20250910&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

いま、変化のスピードが加速する市場環境において、企業が求められているのは「収益最大化」に向けた組織横断型の新しい戦略運営モデルです。

本セミナーでは、『RevOpsの教科書』の著者であるエンハンプ株式会社 代表取締役 川上エリカ氏が、データドリブンな意思決定と部門間連携強化によって収益成長を実現する「Revenue Operations（RevOps）」のエッセンスを、経営視点でわかりやすく解説します。

理論的な枠組みから実際の導入・運用例まで、具体的な成功・失敗事例を交えながら、RevOpsを活用することで獲得できるビジネスインパクトを明らかにします。また、経営層として押さえるべき組織再設計やインセンティブ設計のポイント、データ基盤の活用術など、即実行可能なヒントも多数ご紹介します。

組織横断で収益を最適化するための「新たな設計図」を手に入れ、自社の成長戦略を加速させるきっかけをつかんでみませんか？

＝こんな方におすすめ＝

●経営層（CEO、COO、CRO、事業部長など）：収益最大化のための新たな経営フレームワークを探し、部門間のシナジーと意思決定速度を高めたい方

●営業・マーケティング・カスタマーサクセス責任者：自部門の成果を最大化しつつ、全社横断で収益拡大を目指すための仕組みを理解したい方

●経営企画・事業開発担当者：データドリブンな戦略立案と実行を推進し、市場変化に即応できる組織づくりを目指す方

●収益・成長戦略に関心のあるキーパーソン：既存ビジネスモデルの再構築や、新規事業の収益基盤強化のために革新的な運営手法を探している方

『データドリブン経営を実現するRevOps戦略』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seR3RJtrFFbR(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seR3RJtrFFbR?utm_source=pr20250910&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

■講座概要

日時：

日時：

録画配信）2025年9月10日（水）11:30～13:00

録画配信）2025年9月30日（火）11:30～13:00

会場：録画放送

受講料：無料

共催：エンハンプ株式会社／株式会社パワー・インタラクティブ

■セミナー内容

第1部：なぜいまRevOpsなのか？組織横断の収益戦略を紐解く（エンハンプ株式会社 代表取締役 兼 ゼロワングロース株式会社 取締役CRO 川上 エリカ 氏）



1. RevOpsの基本概念・フレームワーク

2. 具体的な導入効果・ケーススタディ

3.RevOps導入のポイント

4.経営層が期待できる経営インパクト



第2部：QuickWinで実現するサイロ化解消と意思決定支援（株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングデータアナリスト 八木 耕祐）



1.データのサイロ化が与える影響

2.QuickWinではじめるデータ集約のベストプラクティス

3.豊富なダッシュボードテンプレートで迅速に可視化を実現（デモ）

4.クイックスタート可能なプロジェクトの紹介

5.データ統合と可視化が組織の意思決定にどのように役立つか





■セミナー講師

エンハンプ株式会社 代表取締役 兼 ゼロワングロース株式会社 取締役CRO

川上 エリカ 氏

株式会社マルケト（現アドビ株式会社）でインサイドセールス部・ゼネラルビジネス営業部を統括し、企業の営業組織改革・プロセス改善・マーケティングオートメーションによるデジタルシフト、スタートアップにおけるテクノロジーを活用した組織構築を支援。株式会社みずほ銀行、株式会社リクルート及び外資系IT企業での10年超の法人営業経験、トップセールス・最優秀社員として国内外において多数の表彰実績を持つセールスモデル実践経験、マネジメントとしての事業成長牽引の経験を持つ。2022年エンハンプ株式会社を設立し代表取締役に就任、2022年11月にゼロワングロース株式会社取締役に就任。著書に『レベニューオペレーション(RevOps)の教科書 部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識』（MarkeZine BOOKS）がある。



株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングデータアナリスト

八木 耕祐

アナリストとして、50社のアクセスログ分析に携わる。現在は、データ設計、データマート構築などの基盤づくりから、ダッシュボード作成、分析まで、データ活用を極めている。セミナー登壇は50回以上、満足度90％以上のセミナーも多数。 リモートワークになり、海の近くでマリンスポーツをエンジョイ中。



■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。



