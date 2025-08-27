代理店説明会｜エルメ活用で集客自動化と収益化モデルを紹介
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年8月11日（月）に「LINE集客＆代理店説明会」をオンラインで開催いたしました。
本説明会では、LINEマーケティングの基礎から、導入による売上拡大事例、代理店制度による収益化モデルまでを紹介しました。
説明会参加者の主な関心テーマ
本説明会は、LINEを活用した集客や業務効率化に関心を持つ事業者を対象に実施しました。特に以下のようなニーズを持つ方々に最適な内容です。
・LINE公式アカウントの効果的な活用方法
・拡張ツール「L Message（エルメ）」による集客・業務効率化
・他業種における売上向上やコスト削減の成功事例
・制作運用代行やレベニューシェア、代理店制度を活用した長期収益化の可能性
前半：LINE公式アカウントとL Messageの使い分けと役割
説明会の前半では、まず LINE公式アカウントの標準機能と、その限界 について解説が行われました。
LINE公式アカウントには、以下のような基本機能が備わっています。
・挨拶メッセージ
・メッセージ配信
・クーポン発行
・ショップカード
・リッチメニュー
これらは集客や顧客コミュニケーションの基盤として有効ですが、一方で次のような課題も存在します。
【課題】
・個人情報や流入経路の自動取得ができない
・予約・決済の自動化が困難
・詳細な顧客分析機能が不足している
これらの課題を補完するために紹介されたのが、LINE拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」 です。
L Messageは、アンケート作成、予約受付（Googleカレンダー連携）、オンライン決済（単発・継続対応）、タグ付けによる属性管理、セグメント配信など、多彩な機能を搭載しています。
これにより、以下のような効果が期待できます。
【L Message導入による効果】
・集客から販売、顧客分析までの一元管理
・友だち獲得から成約までのプロセスの自動化
・売上向上と人的コスト削減の同時実現
後半：LINE導入支援事業の可能性と新たな働き方
後半では、L Message（エルメ）を活用した導入支援事業の収益性が紹介されました。
国内約2,163万のLINE公式アカウントのうち、拡張ツールを導入しているのはわずか約1%であり、99%が未開拓という大きな市場ポテンシャルがあります。
代理店制度では、制作代行や運用代行による単発収入に加え、レベニューシェアや継続契約による安定的な収益も可能です。
さらに、無期限サポートや交流会、案件紹介などの支援体制が整っており、代理店講座参加企業からは、売上42～50%アップ や 過去最高売上更新 といった成果が多数報告されています。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、LINE公式アカウントの拡張ツールとして、集客・接客・販売などのLINE業務を一元管理できるツールです。
定期的な機能改善とサポート体制により、さまざまな業種・職種に対応しています。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売、決済
データ分析
次回開催情報
