『リネージュM』「2025 Summer Festival in Aden」第5弾！「2025アデンゴルフ場オープン」＆「Re:ダンジョンコレクター」第4弾がスタート！

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年8月27日(水)に、夏の恒例イベント「2025 Summer Festival in Aden」第5弾としてイベント2種の開始、およびSNSキャンペーンの開始をお知らせします。

■「2025 Summer Festival in Aden」第5弾

「2025 Summer Festival in Aden」第5弾アップデートとして、2種のイベントがスタートしました。

≪2025アデンゴルフ場オープン≫

【開催期間】

2025年8月27日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年9月10日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、レベル60以上のキャラクターが入場可能な特殊ダンジョン「アデンゴルフ場」がオープンします。

ダンジョン内のモンスターを討伐すると、経験値やアデナと一緒に「ゴルフボール(イベント)」をドロップします。

「ゴルフボール(イベント)」は、ギラン村にいるイベントNPC「[イベント商人]サリー」から、「守護石」や「総合コイン箱(イベント)」などの様々なアイテムと交換できます。

使用すると、下記の新規聖物カードのうち、定められた確率に基づいて1種獲得することができる「ゴルフ聖物箱(イベント)」も交換対象なので、ぜひ特殊ダンジョンに挑戦して「ゴルフボール(イベント)」を獲得してください。

≪新規聖物カード≫

[聖物カード]ゴルフパター 1個

[聖物カード]ゴルフキャップ 1個

[聖物カード]ゴルフボール 1個

また、イベント期間中に配信されるクエストを達成すると、経験値とアインハザードの祝福を獲得できる「あずきかき氷(イベント)」1個を獲得できます。

≪「2025アデンゴルフ場オープン」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24416

≪Re:ダンジョンコレクター第4弾≫

【開催期間】

2025年8月27日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年9月10日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、特定の一般ダンジョンのコレクション素材のドロップ数が2倍になる「Re:ダンジョンコレクター」第4弾を開始しました。

第4弾は、「異界の亀裂」にてドロップする「異界の破片」のドロップ数が2倍になります。

入場レベル制限がないダンジョンなので、ぜひこの機会に狩りにでかけてみてください。

≪「Re:ダンジョンコレクター」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24387

■「2025アデンゴルフ場オープン」記念フォロー&リポストキャンペーン

【開催期間】

2025年8月27日(水) 12時 ～ 2025年9月9日(火) 23時59分まで

【賞品】

[聖物カード]ゴルフボール 1名様（抽選）

【概要】

「2025アデンゴルフ場オープン」を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

リネージュM公式Xアカウント( https://x.com/LineageM_JP )をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストしてくれた方の中から抽選で1名様に「[聖物カード]ゴルフボール」をプレゼントします。

対象ポスト：https://x.com/LineageM_JP/status/1960537755965911530

≪「「2025アデンゴルフ場オープン」記念フォロー&リポストキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24414

このほかにも、「イフリートの成長ポーション補給箱」や、「グンターの聖物製作コインパッケージ」の登場などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2025年8月27日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24419

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NCSOFT

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageM_JP

リネMサービスチームX(旧Twitter)：https://x.com/LM_JP_Staff

公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40fnq6380k

公式Facebook：https://www.facebook.com/LineageM.JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/LineageM_JP

※当プレスリリースの内容は2025年8月27日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。