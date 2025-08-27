【新政No.6 5種付きで＼6,000(税込)！】『新政No.6 5種 × プレミアム頭コース』日本酒原価酒蔵 横浜本店で開催！｜8/27(水)~9/10(水)

株式会社ビリオンフーズ

『新政No.6 5種飲み比べ』×『プレミアム頭コース』プランを開催！



日本酒原価酒蔵 横浜店にて8/27(水)~9/10(水)の期間、プレミアム頭コースに＋\500(税込)で

超人気銘柄『新政No.6 5種』飲み比べセットをご提供する「新政No.6 5種× プレミアム頭コース」を開催いたします。

当プランは、入手困難な新政No.6の「R-type』『S-type』『X-type』『A-type』『H-type』といった極上銘柄5種類に加え、



日本酒に合う品数豊富なお料理12品と特定名称酒を中心とした全国の日本酒37種や生ビールを含む120分飲み放題付きとなっております。



先着15名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容

◆提供日本酒

※下記日本酒を各40ml程で提供します

※飲み放題込みでお席が120分制となります

(ラストオーダーは終了30分前となります)

※下記日本酒は飲み放題ではございません

No.6

・R-type

・S-type

・X-type

・A-type

・H-type

◆お料理

【前菜2種盛り】

・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～

・燻製合鴨の炙り



【酒菜3種盛り】

・あん肝ポン酢

・自家製ポテトサラダ～いぶりがっこ入り～

・枝豆



【季節の刺身】

季節に合ったお刺身を1点ご用意させていただきます。



【チーズ3種盛り】

・クリームチーズの西京和え

・モッツァレラチーズの醤油漬け

・海苔の佃煮チーズ



【焼】

鶏とキャベツのちゃんちゃん焼き



【温】

濃厚あおさ豆腐



【〆】

ねぎ味噌焼きおにぎり

◆プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります。

※終了30分前でラストオーダーとなります

特定名称酒を中心とした銘柄37種類/その他アルコールを含めた120分のプレミアム飲み放題となっております。

今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/yokohamahonten/

プレミアム飲み放題メニュー

※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

◯プレミアム飲み放題メニュー

プレミアム飲み放題メニュー（日本酒）プレミアム飲み放題メニュー（日本酒以外）

プラン概要

◆開催期間

2025年8月27日(水)～9月10日(水)



◆料金

税込\6,000

※お料理＋2時間飲み放題付き

(ラストオーダーは終了30分前となります。)

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

15名様

※定員になり次第受付終了

◆実施店舗

日本酒原価酒蔵 横浜店





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に、【新政No.6 5種 × プレミアム頭コース】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

【新政No.6 5種 × プレミアム頭コース】ご予約の旨をお伝えください。

今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/yokohamahonten/

備考



・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・お料理＋2時間飲み放題付きです(終了30分前ラストオーダー)

・飲み比べの日本酒は各種40ml程の提供となります。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではありません。

・プレミアム飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

