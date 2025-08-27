【新政No.6 5種付きで＼6,000(税込)！】『新政No.6 5種 × プレミアム頭コース』日本酒原価酒蔵 横浜本店で開催！｜8/27(水)~9/10(水)
『新政No.6 5種飲み比べ』×『プレミアム頭コース』プランを開催！
日本酒原価酒蔵 横浜店にて8/27(水)~9/10(水)の期間、プレミアム頭コースに＋\500(税込)で
超人気銘柄『新政No.6 5種』飲み比べセットをご提供する「新政No.6 5種× プレミアム頭コース」を開催いたします。
当プランは、入手困難な新政No.6の「R-type』『S-type』『X-type』『A-type』『H-type』といった極上銘柄5種類に加え、
日本酒に合う品数豊富なお料理12品と特定名称酒を中心とした全国の日本酒37種や生ビールを含む120分飲み放題付きとなっております。
先着15名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
プラン内容
◆提供日本酒
※下記日本酒を各40ml程で提供します
※飲み放題込みでお席が120分制となります
(ラストオーダーは終了30分前となります)
※下記日本酒は飲み放題ではございません
No.6
・R-type
・S-type
・X-type
・A-type
・H-type
◆お料理
【前菜2種盛り】
・パリパリピーマン～ねぎ味噌マヨネーズ～
・燻製合鴨の炙り
【酒菜3種盛り】
・あん肝ポン酢
・自家製ポテトサラダ～いぶりがっこ入り～
・枝豆
【季節の刺身】
季節に合ったお刺身を1点ご用意させていただきます。
【チーズ3種盛り】
・クリームチーズの西京和え
・モッツァレラチーズの醤油漬け
・海苔の佃煮チーズ
【焼】
鶏とキャベツのちゃんちゃん焼き
【温】
濃厚あおさ豆腐
【〆】
ねぎ味噌焼きおにぎり
◆プレミアム飲み放題
※飲み放題の日本酒は100ml提供になります。
※終了30分前でラストオーダーとなります
特定名称酒を中心とした銘柄37種類/その他アルコールを含めた120分のプレミアム飲み放題となっております。
今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/yokohamahonten/
プレミアム飲み放題メニュー
※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します
◯プレミアム飲み放題メニュー
プレミアム飲み放題メニュー（日本酒）
プレミアム飲み放題メニュー（日本酒以外）
プラン概要
◆開催期間
2025年8月27日(水)～9月10日(水)
◆料金
税込\6,000
※お料理＋2時間飲み放題付き
(ラストオーダーは終了30分前となります。)
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可
◆定員
15名様
※定員になり次第受付終了
◆実施店舗
日本酒原価酒蔵 横浜店
◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に、【新政No.6 5種 × プレミアム頭コース】というコースがございますのでご選択ください。
◯電話予約
【新政No.6 5種 × プレミアム頭コース】ご予約の旨をお伝えください。
今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/yokohamahonten/
備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・お料理＋2時間飲み放題付きです(終了30分前ラストオーダー)
・飲み比べの日本酒は各種40ml程の提供となります。
・飲み比べの日本酒は飲み放題ではありません。
・プレミアム飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)
アプリのダウンロードはこちらから
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
・TikTok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
・note
https://note.com/yutonakamura2020
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？
我々ビリオンフーズは、
「日本の食で、世界を満たす」
というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。
今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。
ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。
まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。
ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！
詳細を見る :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01