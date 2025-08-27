岐阜初！(※)プライベートサウナ施設「ASP SAUNA」で“毎週定期開催”でのウィスキングサービスがスタート　樹木の香りと自然の熱に包まれる、特別な“ととのい体験”

有限会社エイ・エス・ピー設備

有限会社エイ・エス・ピー設備（本社：岐阜県岐阜市、代表：吉村敏久）が岐阜市菅生で展開する“完全予約制・プライベートサウナ施設「ASP SAUNA」”は、2025年9月2日より、岐阜県内初(※)となる

定期開催での「ウィスキング」サービスをスタートします。

ウィスキングとは白樺やオークなどの枝葉（ウィスク）を使った伝統的なサウナプログラムで、香り・リズム・体感をプラスすることで五感をひらき、より深いリラクゼーションへ導きます。

当施設では毎週火曜日、理学療法士の資格を持つウィスキングマイスター「ともちん」が、薬草やハーブへの知識を生かして、体に合わせたウィスキングを提供します。薪サウナや清流・長良川の地下水を使った水風呂、ウィスキングがもたらす癒やしのひとときを、当施設でぜひ体験してください。

「ASP SAUNA」公式サイト：https://asp-sauna.com/

ウィスキングとは

ウィスキングは、ロシアやバルト三国（エストニア、ラトビア、リトアニア）を中心に古くから伝わるサウナ文化の一つで、枝葉（ウィスク）を使って体をあおいだり、軽く叩いたり、包み込むように行う伝統的なサウナプログラムです。

蒸気の熱や樹木の香りを組み合わせ、香り・リズム・体感をプラスすることで五感をひらき、深いリラクゼーションへ導きます。

ASP SAUNAならではの特長

これまで各地でイベントのみ提供されていたウィスキングを、ASP SAUNAでは岐阜県内で初めて(※)施設サービスとして定期的に体験できるようになりました。

薪サウナならではのやわらかな遠赤外線の熱と燃える木の香りが、ウィスキングのリズムや香りの効果を最大限に引き出します。

さらに、専門資格を持つウィスキングマイスター・理学療法士の「ともちん」が、体の状態に合わせて安全かつ心地よく施術します。



〇香りの癒し

枝束の葉に含まれる香り成分「フィトンチッド」は、森林浴と同じ効果をもたらし、心を落ち着けストレスを和らげます。



〇リズムの心地よさ

トントンと枝束で叩くリズムは、心地よい刺激で血流を促進。肩や腰のこわばりをやさしくほぐします。



〇デトックスと巡り

サウナの温熱と組み合わせることで深部から発汗を促し、老廃物の排出をサポート。むくみや冷えの改善にもつながります。



〇深い休息

施術後は頭が空っぽになり、驚くほど深いリラックスに包まれます。ぐっすり眠れ、翌朝の目覚めが軽やかになる人も多くいます。



〇美容へのうれしい効果

血行改善によって肌の透明感やハリ感が増すなど、美容効果も期待できます。

今回施術を担当するのは、ウィスキングマイスターであり理学療法士の「ともちん」

身体の専門家としての知識を生かしながら、安心・安全で心地よい体験をお届けします。

【ともちんからのコメント】

ウィスキングは、長く冬の厳しい気候が続くリトアニア、ラトビア、エストニア、ロシアなどで古くから親しまれてきた、蒸気浴と植物療法を融合させた入浴文化です。

この伝統に出会い、ウィスキングに魅了された私が、その文化を育った地である岐阜でご提供できることを大変嬉しく思います。日本ではまだ認知度が低く、だからこそ“一度の体験”が皆様にとって新鮮で、深く印象に残るはずと確信しています。

植物と蒸気に包まれる、特別なひとときをぜひ！ぜひ！味わっていただきたいです。

【サービス概要】

開始日：2025年9月2日（火）より

実施日：毎週火曜日 昼間

所要時間・料金：

・お一人様コース（90分） \13,800（税込）

・お二人様コース（180分） \27,000（税込）

※お一人様の施術時間は60分となります。

予約方法：電話にて受付

セット内容：バスタオル/フェイスタオル/水着/ポンチョ/四季の恵み天然水

注意事項：以下の条件の方はウィスキング見合わせ、もしけは受けることができません。

・伝染性皮膚炎のある方

・医師からサウナをとめられてる方〈ペースメーカー使用、人口透析を受けられてる方、血管障害〉

・アレルギーがある方〈特にシラカバ、オーク、フルーツアレルギー〉

・施術前に飲酒されている方

【導入の背景】

ASP SAUNAは「もっとサウナの奥深さを知ってもらいたい」「ウィスキングをきっかけにサウナを好きになってほしい」という思いから、新サービスを導入しました。

薪サウナならではの自然の熱と香りに包まれながら行うウィスキングは、非日常的で特別な“ととのい体験”です。

※当社調べ

※調査年月 (2025年8月)

※岐阜県内のサウナ施設として

【施設紹介】

■ ASP SAUNA（運営：有限会社エイ・エス・ピー設備）

2024年10月8日オープン。

岐阜市菅生に誕生した、全3室・完全個室の男女利用可能なプライベートサウナです。

各室に専用のサウナと水風呂を完備し、水風呂には清流・長良川の地下水を使用。

“水の質”にこだわり抜いた、カップルやご家族でも楽しめる新たなデートスポットです。

・ 住所：岐阜市菅生2丁目7番1号

・ 電話：058-213-1006

・ 営業時間：日～水 10:00～22:00／金・土・祝前日 10:00～24:00

・ 定休日：木曜日

・ URL： https://asp-sauna.com/

■ 有限会社エイ・エス・ピー設備

創業26年。水をきれいにする循環ろ過システムの製造・販売をはじめ、温浴施設・プール施設・サウナ設備の設計施工・保守保全を手がける設備会社です。

「人々の健康と安全を守る快適な空間づくり」を使命に、地域と未来を支えるインフラを提供しています。

・ 住所：岐阜市加納神明町4丁目7-1

・ 電話：058-272-4187

【本件に関するお問い合わせ先】

ASP SAUNA（エイエスピーサウナ）

TEL：058-213-1006

住所：岐阜県岐阜市菅生2丁目7番1号

担当：安江光里