9/10～9/12開催【東京】総務・人事・経理Week「健康経営EXPO」出展のお知らせ

株式会社With Midwife（本社：大阪府大阪市、以下With Midwife）は、2025年9月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催される「【東京】総務・人事・経理Week」に出展し、企業向け健康支援サービス「THE CARE（ザ・ケア）」を展示します。

THE CAREは助産師/看護師/保健師の資格を併有する医療専門職による24時間365日の相談対応により、従業員本人だけでなくその家族の心身の課題がサポートされ、仕事に影響しうる全ての困りごとに対して伴走支援します。健康経営や女性活躍支援、人的資本情報開示の支援策として注目される本サービスをご紹介します。

■9/10～9/12、【東京】総務・人事・経理Weekが開催

With Midwifeは、2025年9月10日（水）～12日（金）の期間、東京・幕張メッセにて開催される日本最大級（※）のバックオフィス・経営者向け展示会、【東京】総務・人事・経理Weekに出展します。

このイベントでは、バックオフィスに特化した9つの構成展示会が開かれ、バックオフィス向けの幅広い製品・サービスが一堂に集結します。来場者数は3日間で1万8000人以上（主催者発表）が見込まれます。

多数の製品・サービスが集まるため、1日で効率的に情報収集ができるほか、同じ職種・担当同士での直接交流も可能であり、他社の事例を直接聞ける人脈づくりに繋がります。

公式サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html#/

■株式会社With Midwifeが提供する「THE CARE」について

公式サイト：https://the-care.withmidwife.jp/

With Midwifeが提供する健康と子育ての従業員支援サービス「THE CARE」は、企業で働く人とその家族の健康やライフイベントに伴う悩み事を、看護師・助産師・保健師といった医療専門職に24時間365日いつでも相談することができる、オンライン相談サービスです。

従業員はアプリを通じて、チャットやテレビ電話を通じた匿名でのオンライン相談ができるほか、健康やライフイベントに関する社員研修、個別の両親学級、復職支援などを受けることができます。また、企業担当者へは相談実績の統計データに基づくコンサルティングを提供し、より良い組織づくりを支援します。

現在、伊藤忠商事やロート製薬といった大手企業を中心に30社以上が導入しており、従業員の健康保持・増進のみならず、離職防止、メンタルヘルス対策、育児・介護との両立支援など幅広い課題に対応しています。

＜THE CAREの3つの特徴＞- .独自カリキュラムで医療専門家に企業視点をプラス看護師・助産師・保健師等の国家資格を併有するスタッフが、労務やキャリア支援などの企業視点のスキルを身につけ（ライセンス制）、はたらく人を支援します。- アプリを使って、相談を気軽に、手軽に。医療専門家は1社につき3名以上専属でつきます。導入企業に所属する従業員およびその家族は、チャットアプリから、メンタルヘルス、体調管理、妊活、子育て、介護など公私における様々なお悩みを打ち明けることができます。24時間365日相談を受け付け、匿名で利用できる社外相談窓口です。- 企業と個人双方にアプローチ企業視点を身につけた専属の医療者は、企業独自の制度や社風も理解して従業員の支援にあたります。一方で、相談者からの声をデータ分析した後、直接企業へフィードバックを行い、改善や風土醸成につなげます。両者に対し密に関わりながら、従業員のお悩みの根本的解決をめざします。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OglXxDf4oz0 ]

当日、With Midwifeのブースにお越しくださった方には、豪華ノベルティグッズのプレゼントを多数用意しているほか、出展期間3日間を通して、ゲストを招いてのミニセミナー開催も予定しております。

来場者限定の特典もご用意しておりますので、ぜひWith Midwifeのブースに足をお運びください。

■企業概要

■イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/57629/table/72_1_05a40783be5547c37c85c04e59b70f36.jpg?v=202508281226 ]

企業名：株式会社With Midwife

設立日：令和元年11月1日

資本金：300万円

代 表：岸畑 聖月

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 QUINTBRIDGE303

理 念：「生れることのできなかった、たったひとつの命でさえも 取り残されない未来」の実現

目の前のいのちだけでなく、流産や死産など、目に見えないいのちも私たちは日常的に目にしています。そんないのちも、決して取り残されない社会を、私たちは助産師の「寄り添う(care)」チカラで実現します。

公式HP：https://withmidwife.jp/

※日本最大：共同出展社含む、同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較。