TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』よりポップなカラーアレンジが弾ける新規オリジナルグッズが「Aniqueショップ」にて販売開始！

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』新規オリジナルグッズを予約販売いたします。

概要‬

‭予約受付期間：2025/9/3(水)12:00 ～ 2025/9/21(日)23:59‬‬

‭予約サイト‬‭ ：https://go.anique.jp/ee7MlgNjH3

商品ラインナップ ‬

■トレーディングジュエル缶バッジ（全6種）

1パック 550 円（税込） / 1BOX（6個入り） 3,300 円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

デザインの一部が銀箔風に光りつつ浮き出る特殊加工を盛り込んだ、遊び心のある缶バッジです。

表面はつや消し素材を使用しており、マットな質感が特殊加工のきらめきを引き立てます。

きらびやかな特殊加工と色彩のコントラストが美しく、まるで宝石のように高級感溢れる仕上がりです。

■トレーディング缶バッジ（全6種）

1パック 440 円（税込） / 1BOX（6個入り） 2,640 円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

キャラクターの表情にフォーカスを当てたカラフルなデザインの缶バッジです。

バッグや帽子につけたり、お部屋に飾ったり、自由にお楽しみください。

■トレーディング缶ジュース風アクリルスタンド（全6種）

1パック 880円（税込） / 1BOX（6個入り） 5,280 円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

缶ジュース風のデザインで遊び心があふれる、手のひらサイズのアクリルスタンドです。

台座は値札シール風のキャッチーなデザインで、フチまでカラフルな楽しい仕上がりです。

いっぱい陳列すると、あなたのお部屋もお店のように早変わり！

■カラフルアクリルスタンド

各1,650円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

ポップなカラーでお部屋を彩るアクリルスタンドです。

アクリルの透明感とカラフルなグラデーションがマッチし、フチまでポップな仕上がりです。

お部屋に飾ることはもちろん、持ち運びしやすく、一緒にお出かけもしやすいサイズ感です。

■店員風アクリルバッジ

各660円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

商店の店員風デザインで、遊び心があふれるアクリルバッジです。

各キャラクターのお名前を中心に、カラフルな色使いで楽しさ溢れる仕上がりです。

■イニシャルアクリルキーホルダー

各660円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

キャラクターのイニシャルをダイカットにした、大きめサイズのアクリルキーホルダーです。

パステルカラーアレンジのカラフルな色使いが目を惹く、ポップな仕上がりです。

付属のワイヤーリングを通してお楽しみください。

■ミニアクリルブロック

各660円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

カラフルな色使いで透明感のある、手のひらサイズのミニアクリルブロックです。

前後2層の印刷と奥行きのある厚みで、オリジナルモチーフアイコンを立体的にを演出します。

立てたり重ねたりと、省スペースで飾れる仕様は収集のしやすさも魅力です。

■クリアフォトカード

各660円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

カラフルなデザインで透明感のある、フォト風クリアカードです。

背景の一部は透かせる仕様のため、ぜひ色んな風景にかざして一緒に写真撮影をお楽しみください。

■ダイカットステッカー

各660円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

ポップなカラーがひときわ目を惹く、ダイカットステッカーです。

スマートフォンケースなどにもそのまま入るサイズ感で、幅広くお使いいただけます。

■クリアファイル

各660円（税込）

全6種：坂本太郎 / 朝倉シン / 南雲 / 神々廻 / X（スラー） / 楽

カラフルなデザインで透け感のある、A4サイズのクリアファイルです。

イラストを存分に楽しめるように、指かけ穴を無くした仕様です。

購入特典

販売期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとに購入特典【オリジナルブロマイド（全6種）】をランダムで1点プレゼントいたします。

販売期間：2025/9/3(水)12:00 ～ 2025/9/21(日)23:59‬‬

著作権表記

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

