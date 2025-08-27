シャノン「マーケティング・セールスWorld 2025 夏 東京」出展のお知らせ

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2025年9月8日(月)～9月10日(水)に東京ビッグサイトで開催される「マーケティング・セールスWorld 2025 夏 東京」（以下、本展示会）へ出展することをお知らせします。

■シャノンの出展ブースについて

シャノンは「マーケティング支援EXPO」のエリアに出展いたします。

ブースでは以下のサービスをご紹介します。ぜひブースでご体験ください。

＜営業支援システム展＞

・マーケティングオートメーション（MA）サービス『SHANON MARKETING PLATFORM』

・ローコード/ノーコードで高度なWebサイトを短期間・低コストで作成可能な『vibit CMS Neo』

■「マーケティング・セールスWorld 2025 夏 東京」について

＜展示会概要＞

AIをはじめとした最新のサービス、ソリューションが一堂に集う展示会で、経営・業務の潜在的な課題を発見・解決しませんか？

元巨人軍監督 高橋由伸氏や青学 原監督、北の達人 木下氏など著名人や業界トップ企業の経営幹部による特別講演も併催いたします。

無料で聴講可能ですので、ぜひご来場ください。

＜キャンペーン１.ブース訪問予約キャンペーン＞

【特典】

プロモーションコードのご入力、ブース訪問予約、および当日のアポイント実施でAmazonギフトカード(1,500円分)をもれなく進呈します。

【ブース訪問予約キャンペーンの流れ】

１.下記URLにアクセス

https://expo.bizcrew.jp/event/14114/module/booth/360873/341663

２.プロモーションコード：hfm8019を入力。

３.ブース訪問予約を取る。

４.当日のアポイント実施

※Amazonギフトカードは、会期1か月後を目安に主催者事務局よりメールにてお送りいたします。

※訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

※プロモーションコードの入力漏れや、個人アドレス、ブース訪問予約をせず当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

＜キャンペーン２.“上司・同僚・友人と” 一緒に来場キャンペーン＞

あなたのご紹介から、上司・同僚・友人が来場すると、Amazon ギフトカード500円分を「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！

※本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。

本キャンペーンについてのお問い合わせは

展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp / 03-5715-6013】までお願いいたします。

▽キャンペーン詳細はこちら

https://www.bizcrew.jp/referral/2025-smr-tokyo-bkmsw

＜開催概要＞- 総称 ：マーケティング・セールスWorld 2025 夏 東京- 会期 ：2025年9月8日(月)～9月10日(水) 10:00～17:00- 主催 ：バックオフィス World／ マーケティング・セールスWorld 実行委員会- 詳細URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo- 会場 ：東京ビッグサイト(南1～4ホール)- ブース ：小間番号 S03-26

以下より入場用バッジを登録できます。

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo-marketing-support

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp