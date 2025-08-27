安全性をより高めるため劣後出資割合を43%とした「ちょこっと不動産41号」9月９日（⽕）先着順にて募集開始

株式会社良栄

株式会社良栄（本社：東京都新宿区、代表取締役 森田良人）が運営する不動産クラウドファンディングちょこっと不動産は、「ちょこっと不動産41号 豊島区高松II」の概要を公開いたしました。2025年９月９日（⽕）12:30～先着順にて募集を開始いたします。

41号は東京都豊島区高松２丁目プロジェクトの第二弾となります。第一弾の「ちょこっと不動産39号 豊島区高松I」に近接した借地上に建売住宅を建築・売却し、分配・償還を行うキャピタル型のファンドです。「ちょこっと不動産39号」は早期売却・運用終了・分配償還済となっています。

ちょこっと不動産は、いずれのファンドも発売後短期間で完売。運用実績も、全ファンドが予定期間内に運用を終了し、分配・償還しております。運用期間延長、分配・償還遅延、元本の毀損もありません。

ちょこっと不動産は安全性を高めるため、劣後出資割合30%以上を基本方針としておりますが、41号は安全性をより高めるため劣後出資割合を43%としております。※借入はありません

ファンド詳細はこちら(https://chokotto-fudousan.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=41&command=new)

- ちょこっと不動産41号概要

東京都豊島区高松２丁目プロジェクト第二弾。早期売却・運用終了・分配償還済の第一弾「ちょこっと不動産39号」に近接した借地上に建売住宅を新築・売却し、分配・償還を行うキャピタル型のファンドです。安全性をより高めるため劣後出資割合を43%としております。

【ファンド名】ちょこっと不動産41号 豊島区高松II

【物件概要】

物件種別：借地権付新築分譲住宅

物件名称：ブエナタウン豊島区高松２丁目part２

販売価格：67,800,000円

所在地：東京都豊島区高松２丁目

交通：東京メトロ有楽町線・副都心線「要町駅」徒歩11分「千川駅」徒歩12分

土地：宅地90.35平方メートル （旧法借地権）

建物：木造サイディング張コロニアル葺2階建居宅、延床面積117.88平方メートル 、2026年1月完成予定

建築確認：第 KBI-SGM25-10-2855号

【ファンド概要】

出資総額：51,000,000円

優先出資額：29,000,000円（募集金額）

劣後出資額：22,000,000円

募集方式：先着順

募集期間：2025年9月9日～2025年9月19日

運用期間：10カ月、2025年9月29日～2026年7月28日（303日）

予定分配率：4.30%（年率・税引前）

分配：償還時一括

分配・償還予定日：2026年7月31日

※運用期間は10カ月を予定しておりますが、売却により早期運用終了となる場合があります。その場合 の分配金は予定分配率での日割り計算となります。

安全性を高める仕組み：優先劣後方式（優先57%、劣後43%） ※借入はありません

優先出資57%：劣後出資43% ※借入なし- 『ちょこっと不動産』とは

『ちょこっと不動産』は、不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディングです。専門的 な知識や多額の資金が必要など、ハードルが高いイメージのある不動産投資を、オンラインで手軽に１口１万円から始めていただくことが可能です。『ちょこっと不動産』のネーミングには、不動産投資を もっと手軽に始めていただき、皆様のポートフォリオに少しずつでも不動産を組み込んでいただくこと で、不動産投資を身近に感じていただきたいという当社の思いが込められています。

- 『ちょこっと不動産』の特徴

1．少額から投資可能

1口1万円から投資可能

少額から始めてみたい方、まとまった資金がご用意できない方でも資産運用が始められます

2．インターネットで簡単取引

インターネットで手続きが完結

24時間365日ご都合に合わせてお取引が可能です

3．運用の手間いらず

運用は不動産のプロ良栄におまかせ

不動産投資初心者の方でも手軽に始めることができます

4．投資家の保護

優先劣後方式でリスクを低減（劣後出資30%以上。実績：全ファンド平均39%）

マスターリース契約で安定した賃貸収入を確保（対象不動産が賃貸不動産の場合）

5．高い収益性

銀行預金に比べ高い利回りが期待できます

6．多様な商品ラインアップ

対象不動産の用途・種類、運用期間等多様なファンドを組成

複数のファンドに分散投資することで、自分にあったポートフォリオが構築できます

【会社概要】

株式会社良栄

当社は、用地取得から市場分析、企画、設計、施工、アフターサービスに至るまで自社一貫体制で提供 できる体制を整え、不動産の新たな「価値」を創造し、不動産の持つ「可能性」を追求する不動産のト ータルプロデュース企業です。戸建て、中古マンション、アパート・マンション、テナントビル等の不 動産開発事業、不動産賃貸事業、不動産クラウドファンディング事業を展開しております。

会社名：株式会社良栄

代表者：森田良人

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目14番1号 新宿グリーンタワービル22F

資本金：3億8,982万円（資本準備金を含む）

2024年8月期決算：売上168億8,812万円、経常利益12億6,909万円

設立：1991年2月

事業内容

・不動産開発事業（戸建住宅、中古マンション、アパート/マンション、テナントビル/店舗）

・不動産賃貸事業

・不動産ファンド事業

免許番号

・不動産特定共同事業 東京都知事 第123号

・宅地建物取引業 国土交通大⾂（1）第9740号

・賃貸住宅管理業 国土交通大⾂(02) 第004885号

・建設業 国土交通大⾂（般₋3）第28271号

・一級建築⼠事務所 東京都知事 第59835

URL：https://ryoei1991.co.jp/

