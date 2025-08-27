オウルテック史上最薄＆最軽量クラス！薄さわずか13mmのAC充電器「OEC-APD20A1C1Gシリーズ」を発売。
【製品特長】
驚くほど薄くて小さなAC充電器
本製品はオウルテック史上、最薄・最軽量クラスのAC充電器です。壁面コンセントなどの狭い場所はもちろん、ポーチに入れても邪魔にならないサイズで、旅行先での使用にもおすすめです。
最大20W出力のUSB Type-Cポート
USB Power Delivery（PD）に対応で最大20Wでの充電が可能。スマートフォンなどの充電に最適です。
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
『かしこく充電』は接続機器に応じて、本製品から出力する電流を切り替える仕組みです。この仕組みにより、USB Type-Aポートに接続した機器へ過剰な電流を流さず、安全に充電できます。
2台同時にさくさく充電
USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、接続機器を2台同時に効率よく充電できます。
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
プラグ部分を折りたためるので、バッグに入れて出張や旅行などの外出先にも気兼ねなく持ち出すことができます。
窒化ガリウム（GaN）採用で小型化
従来の半導体素材であるシリコンよりも優れた充電効率をもつ、窒化ガリウム（GaN）を採用。高出力化と小型化を両立しながら、充電時の発熱を抑制します。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡（ショート）保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡（ショート）発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。
PSE適合製品
日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。
安心の2年保証
本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
【製品仕様】
OEC-APD20A1C1G-BK（ブラック）
JANコード：4942322047676
OEC-APD20A1C1G-WH（ホワイト）
JANコード：4942322047683
■USBポート：
USB Type-C×1
USB Type-A×1
■入力仕様：
AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max
■出力仕様：
USB Type-C：DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A
USB Type-A：DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
USB Type-C + USB Type-A：DC5V/3A (最大15W)
■保護機能：
過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
■重量 (本体)：
約 45g
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_charger/cat_charger-pd/oec-apd20a1c1g/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003134
■販売ページ（楽天市場）：
https://item.rakuten.co.jp/owltech/oec-apd20a1c1g/
株式会社オウルテック
https://www.owltech.co.jp/
神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。