洗いやすく寝室などプライベート空間で使いやすい、くつろぎの加湿器「MIST 250（ミスト 250）」発売

リズム株式会社

イメージ画像

リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、乾燥する季節に快適な湿度とくつろぎの時間を提供するコンパクトサイズの超音波式プールレス加湿器「MIST 250（ミスト 250）」を9月上旬より発売いたします。

商品公式ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/mist250

好評の超音波式プールレス加湿器「MIST 350」のコンパクトサイズ版として登場。適用畳数最大7畳の空間を加湿し、寝室や子供部屋などのパーソナルな居室などプライベート空間で使用できる「洗いやすさ」と「使いやすさ」をさらに追求した加湿器です。

カラーリングは、どの部屋にも合わせやすいスタンダードな「ライトグレー」と、木目の家具に合わせやすい「ウォームグレー」の2配色になります。

使用イメージ

乾燥する季節に快適な湿度とくつろぎの時間を提供する超音波式プールレス加湿器です。

毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿できるように、洗いやすさ、使いやすさを一から見直しました。

「水」が「霧」になり「湿度」に変化する一連の流れをあかりとともに演出し、プライベート空間を清潔に加湿する「MIST 250」でくつろぎの時間をお楽しみください。

MIST 250（左)・MIST 350（右）

【4つの主な特長】

１.プールレスで洗いやすく使いやすさ抜群、ずっと清潔

２.自動運転で快適な湿度をキープ

３.心もうるおう、くつろぎのデザイン

４.環境とお財布にやさしくいつでも安心・安全

【4つの特長詳細】

１.プールレスで洗いやすく使いやすさ抜群、ずっと清潔

加湿器は水を空気中に放出し、湿度を調整する道具です。さまざまな方法が採用されていますが、加湿器を清潔に保ち、毎日「新鮮で清潔な水」を入れ加湿することが最も重要です。

今までの加湿器は部品点数も多く、本体内部含め複雑な形状で洗いにくく、水や湿気が触れるすべてのパーツを衛生的に保つことが困難でした。

MIST 250は今までの加湿器のようにさまざまな部品に水が常に触れる、溜まる、洗いにくく不衛生な構造を解消しました。水や湿気が通るたった4つの部品を簡単に洗うだけ。これは加湿器の使い勝手の革命です。

本体含む4つの部品[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Xk_3mhES_Dw ]

●フローティングブースターでプールレスを実現

今回新たにインナーカバー内で水位に対して上下に稼働する「フローティングブースター」を採用。水位が変わっても安定した加湿を実現するため、今まであった本体内に水を貯めるプールが一切不要となり、タンクとプールが一体となった完全なプールレス化を実現しました。

フローティングブースター（左図上）とプールレス構造の本体（右）[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kXfUpSen-CM ]

●分解洗浄が簡単・衛生的

不衛生になりやすい水と空気が触れるパーツがたった4つ（本体・トップカバー・インナーカバー・フローティングブースター）。給水時に手間なく分解洗浄、本体以外は吹き出し口含め丸洗い可能です。一番小さな手のひらサイズのフローティングブースターも工具なしで中心から簡単に開くことができ、部品を洗う際、極力凹凸が少なく手が入る配慮がされており、日頃から衛生的に使用ができます。

丸洗い可能な部品

●毎日の給水・セットが簡単

加湿器を使用する一連の動作を観察し採用し、使いやすさと持ち運びに便利な可動式大型ハンドルと底面の凹状手掛かりを採用。電源プラグを抜く、加湿器を持ち運ぶ、残水を捨てる、加湿器を洗う、再びタンクに水を入れるという一連の動作をスマートに行うことが可能です。

給水時も本体のトップカバーを外し、バケツのような広口部へ簡単に給水することが可能です。

大型ハンドル（左）と底面の手掛かり（右）

●タンク乾燥機能

MIST 350で好評のタンク乾燥機機能（特許出願済）。4つの部品を洗い水気を拭き取った後のタンク内に風を送ることで、気になる湿気を強制的に乾燥する事が出来るため衛生的です。

今までの加湿器はカビ・酵母やヌメリを防ぐために、洗浄後都度分解・自然乾燥をする手間がありました。MIST 250はタンク乾燥を採用する事でその手間を大幅に削減。お手入れが更に簡単になりました。乾燥時間はお好みにより1・4・8時間を設定可能です。

タンク乾燥機能（イメージ）[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=8GQl_w-R3_c ]

２.自動運転で快適な湿度をキープ

シルクのようなきめの細かい霧を空中に高く放出し加湿。最大250ml/hの加湿量を誇り、適用畳数7畳の空間を最長105時間（加湿Fogモード）の連続加湿をします。

●シルクのようなきめの細かい霧を空中に高く放出し加湿

シルクのようなきめの細かい霧で加湿。加湿器としての基本性能を徹底的に高めるため、気化効率の高い細かな霧を空中に高く放出し加湿する構造としました。高く放出した霧は気化効率を上げると共に加湿器周囲の床の濡れにくさも実現しました。

加湿イメージ

●4段階の運転モード

AUTO・Hi・Low・Fogの4段階の運転モードを選択可能。

Hiモードで最大250ml/hの加湿量を誇り、適用畳数最大7畳の空間を加湿。加湿Fogモードで最長105時間の連続加湿を実現しました。「Auto (自動)」に設定すると温湿度センサーにより賢く自動運転を行い、常に約50％の湿度を保つことで快適な環境を維持します。

●安心して使用可能

動作音は約19.2db（ささやき声や木の葉のすれあう音と同程度の音）と、眠りを妨げない静かさで快適にうるおいを供給。

切り忘れ防止の切タイマー（1・4・8時間）、タンク内LEDの明るさ切り替え（3段階+OFF)で就寝時も安心して使用いただけます。

寝室使用イメージ

３.心もうるおう、くつろぎのデザイン

使いやすさや性能だけではなく、くらしに溶け込む統一されたデザインとリズム独自（特許取得済）の情緒感のあるくつろぎの時間を演出します。

●暖色のあたたかなあかりと雲海のような霧

電源を入れると暖色のあたたかなあかりと共に加湿が始まる際、雲海のような霧がタンク内にたまり、霧が高く放出し加湿するリズム独自（特許取得済）のくつろぎの時間を演出します。

運転モードを「Fog（フォグ）」に設定すると、繰り返し霧が溜まる様子が楽しめ、加湿が始まるたびに雲海のような霧がタンク内にたまり、小さな水の粒が集まり浮遊する様子は、山深い湖で霧が発生し揺れ動く小世界を覗いているようで見飽きることがありません。

暖色のあかりと雲海のような霧

●加湿と共にエッセンシャルオイルの香りを楽しめるアロマポケットを採用

リズムのアロマディフューザー「AROMAFUN」「AROMAFUN hour」で採用した自然な香りが楽しめるファン式で芳香します。本体側面のアロマポケット内のオイルパッドにエッセンシャルオイルを数滴垂らしセットするだけと簡単です。オイルパッドは「AROMAFUN」と同形状のため共用も可能、交換も簡単です。

アロマポケット使用時

●コンパクトサイズとくらしに溶け込むデザイン

正面から見るとA4サイズより一回り小さいコンパクトサイズを実現。コンパクトサイズながらも約2.0L（残水約0.2L)の大容量タンクを確保しスペースパフォーマンスに優れています。

透明タンクを採用することで視覚的な清潔感・軽快感を与えるだけでなく、残水量が一目で分かる使いやすい機能美を兼ね備えたデザインに仕上げています。くらしに溶け込むシンプルなデザインだから、どんなテイストのお部屋にもフィットします。加湿する際にタンク内で灯るやわらかなあかりは、インテリアのアクセントにも。

コンパクトなサイズ感

●リズムのシリーズとして継承されたデザイン

静電スイッチとクロックの報時音を模した特徴的な操作音、操作部アイコンは「MIST 350」やリズムのサーキュレーター「Silky Wind Circulator」で採用したものを継承しています。

統一されたアイコン表記

外装色は何処の部屋にも合わせやすいスタンダードなライトグレーと木製の家具に合わせやすいウォームグレーを採用。MIST 350と同色の統一感のある配色展開です。

ライトグレーウォームグレー

４.環境とお財布にやさしくいつでも安心・安全

基本性能の高さ、使いやすさだけではない、環境にも財布にもユーザーにも優しい加湿器を実現しました。

●安心・安全な加湿

電源を入れれば直ぐに常温の霧を放出しスピーディーに加湿ができる超音波式を採用。気化式とは異なり温湿度に影響されず加湿でき、スチーム式のように熱によるやけどの心配も無く万が一霧に触れても安心です。子供やペットが居る環境でも安心・安全に使用可能です。

やけどをしない常温の霧

●財布にも環境にも優しい

最小約14W（Lowモード）の低消電のため0.43円/hとリーズナブルに稼働します。同等性能の加熱式加湿器の加湿時消費電力（約190W）と比較した場合、MIST 250は最大加湿量でも加熱式加湿器の約1/6の低消電で稼働します（約250ml/h・約31W）。加熱式加湿器と比較し1シーズン比約7,090円もお手頃に使用可能です。

消費電力の差

また、気化式、気化式ハイブリッド加湿器に見られる、水に触れる気化フィルターはありません。

面倒な月1回の気化フィルターのつけ置き掃除の手間がなく、使い捨てフィルターの場合でも交換のランニングコストが大幅低減（ ※2 2,400円/１シーズン）されます。

MIST 250は電気代や交換部品の低減が可能なため、環境と財布に優しい加湿器です。

※1.1シーズン（10月末～4月末）6か月間と定義し、1日12時間使用した際の電気代で算出。

※2.リズム調べ

ランニングコストの差

【専門家コメント】

多方面の専門家に試用いただき、MIST 250を推奨いただきました。

All About 節約 ガイド

お金と時間を効率的に使う暮らし方の紹介

矢野 きくの さん

矢野 きくの さん

●コメント

タンクと、水が貯まるプールが一体となったプールレス加湿器。手を入れやすいタンクは凹凸が少なく、吹き出し口なども含め、給水時に簡単に分解洗浄ができます。さらに、洗浄後はタンク内に風を送り湿気を乾燥することもできるので衛生的です。加湿器を使ううえでいちばん気にかかるのが衛生面ですが、本商品はメンテナンスがしやすく、安心して、気持ちよく使うことができました。

また、AUTOを含む4段階の運転モードを選択でき、さらに湿度センサーが搭載されているので、自動で湿度を60％以下に保ってくれます。気化効率が高い細かな霧が高く放出されるので、床が濡れにくいのも特徴です。

暖色のライトが灯り、タンク内に加湿される霧が溜まっていく様子は幻想的。エッセンシャルオイルを入れられるので、香りとともに癒やしをくれる加湿器です。

All About インテリアショップ ガイド

/インテリアコーディネーター

訪れたインテリアショップは海外を含め300店超。素敵なショップを厳選してご紹介

くろだ あきこ さん

くろだ あきこ さん

●コメント

「MIST 250」はインテリアを格上げする柔らかなライティングが魅力。光に照らされて雲海のような霧がふわふわと漂う様子は、加湿器とは思えない美しさです。また、一般的な超音波振動式は水を貯めるタンクと水蒸気を発生させるプールの2つが必要なのに対し、「MIST 250」はタンクとプールを一体化して加湿することが可能に。フィルターがないので面倒なメンテナンスは不要、また毎晩寝る前に水を汲めばよいだけ、と手間がなく、気軽に加湿したい方にお勧めします。適用畳数が最大7畳のため、寝室や書斎、ワンルームに向いています。加えて、幅と奥行きがそれぞれ約19センチというコンパクトサイズ。設置場所に悩まなくてすみそうな点も魅力的です。

All About デジタル・白物家電 ガイド

家電とデジタルガジェットをメインに雑誌やWebなど様々な媒体で執筆するライター

コヤマ タカヒロ さん

コヤマ タカヒロ さん

●コメント

省スペースに設置できるコンパクトな超音波式加湿器です。水をセットして電源ボタンにタッチするだけで加湿が可能。Autoモードを含む4モードを搭載し、温湿度センサーが最適な湿度をキープしてくれます。スイッチが入るとタンク部を温かい光が照らします。この照明は3段階で調整できるほか、消灯も可能。タンク内にミストを充満させるFogモードと組み合わせることで幻想的な雰囲気が味わえます。本体は4つのパーツに分解することができ、毎日簡単にメンテナンスしたり、給水したりできるため、衛生的に運用することが可能。寝室や子ども部屋などの個室での利用に最適です。

【仕様一覧】

※1 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格（JEM 1426）に基づいています。

※2 電気代は電力料金目安31円/ｋWh（税込）として計算しておりますが、電力会社及び、ご家庭の電力使用量、器具の使用条件により異なります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※使用するオイルは必ず植物から抽出した100％のエッセンシャルオイル（精油）をご使用してください。

※加湿量、連続加湿時間は、使用環境により異なります。

※加湿器の写真はイメージです。

※動作音は1mの範囲で計測した値です。

※適用床面積は、最大加湿量時になります。

※加湿能力は、室温20℃環境、水温20℃の場合です。

※加湿量・加湿時間はタンク内水量、使用環境により左右されますので目安としてください。

※雑菌の繁殖を抑制するため、タンクの水は毎日新しい水道水にすべて入れ替えてください。

※スペックのpdfは下記よりダウンロード願います。

https://prtimes.jp/a/?f=d54957-127-b90060bae55333b0ee6fc729e85a5698.pdf

【参考商品】

洗いやすい、くつろぎの加湿器「MIST 350（ミスト 350）」

MIST 350

9YYA29RH08/84

オープンプライス

2024年8月リリース。適用畳数10畳のプールレス加湿器。

iF DESIGN AWARD、グッドデザイン賞など国内外のさまざまな賞を受賞した製品です。

MIST 350 ライトグレー（左）・ウォームグレー（右）MIST 350の商品公式ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/mist350

【リズム株式会社について】

リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。

時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。

国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛され続けています。

近年はUSBファン（携帯扇風機）や加湿器など時計以外の商品についても製造販売を開始。

世の中が大きく変化する時代、

私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、

誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。

【会社概要】

リズムのSNSはこちら :https://rhythm.jp/links/sns.html