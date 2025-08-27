Centrum、ブロックチェーン特化型スペースからハッカーコレクティブへ。「家」「出版」「場」のプロデュースを開始。

モノバンドル株式会社

モノバンドル株式会社（以下、モノバンドル）が運営する「Centrum（セントラム）」は、2025年7月末をもって、渋谷駅前に位置するブロックチェーン・分散システム特化型スペースとしての運営を終了いたしました。今後、Centrumは日本を拠点とする「ハッカーコレクティブ」として、スタジオをはじめとした様々な取り組みを行い、分散技術とそれに基づく哲学・思想とともに、人々の未来に寄り添います。

笑顔に包まれたCentrum Closing Partyで、渋谷駅前のスペースが運営終了

2023年8月末に、渋谷駅前のグローバルweb3ハブとして誕生したCentrumは、ブロックチェーン業界における主要拠点の一つとして、人や情報が常に行き交い、協業や共創を多数生み出してきました。

Centrumに日本を拠点にブロックチェーン領域で活躍するパイオニアが一堂に会す最後の機会となった「Centrum Closing Party」は、完全招待制で開催され、約80名が参加しました。

Centrum統括 大畑氏のスピーチ：Centrumの軌跡を振り返りと、今後の展望が語られました。

また、最後の2週間はメモリアル・ウィーク「Centrum Thank You Week」として、Fracton Ventures、Web3 Business Hub（幻冬舎 あたらしい経済・KudasaiJP）、Avalanche、SHIBUYA Q DAO（東急株式会社・博報堂KEY3）、Base Japan、Arbitrum、GIRLS ONCHAINら、Centrumコミュニティ参加プロジェクトによるイベントが多数開催され、締め括りに相応しい盛り上がりとなりました。

さらに、Centrumの軌跡の記録として、メモリアルNFTを期間限定で販売しています。

メモリアルNFTについて：https://centrum.substack.com/p/19-centrumnft

Centrum、「渋谷web3ハブ」から「ハッカーコレクティブ」へ

Centrumは、「ハッカーコレクティブ」という新たな形になり、初期段階では「家」「出版」「場」のプロデュースを軸に活動していきます。分散技術やCypherpunk（※）思想に関するあらゆる活動を通して、そこに根ざす哲学に触れ、深く考え、広く日本社会に伝えていくことを目的とします。

- 共同生活を通して哲学を培う、実践的なハッカースタジオ（家）一つ屋根の下に暮らし、研究・開発を共に行う環境を創り、提供する。- 人々に自信の在り方を問う、思索の出版Web記事、本やZINE、映像コンテンツなどを出版する。- 思索が交差し、共鳴する場オフラインイベントやワークショップ、リアルな体験にフィーチャーした機会創出。

さらに、リアルな拠点となるハッカースタジオ（家）には、Centrumブロックチェーンノード運用プロジェクトのコミュニティが運用するノード（ミニPC）を設置予定です。

※Cypherpunk（サイファーパンク）とは、強力な暗号技術を用いてプライバシーと個人の自由を守り、中央集権的な政府の権力や監視に対抗しようとする思想運動です。1980年代後半に、サイファーパンクメーリングリストを通じて形成された非公式な活動家グループによって推進され、「コードこそが法」「プライバシー保護」「自己責任」といった価値観を柱とし、ビットコインなどの暗号資産の誕生につながる重要な基盤を築きました。﻿

現在販売中のCentrumメモリアルNFT(https://centrum.substack.com/p/19-centrumnft)の売上は、全てハッカースタジオ（家）の維持費に使用されます。

「Centrum」とは

Centrumは、テクノロジーと哲学が出会う場所を担うハッカーコレクティブです。自己主権を実践することで、新たな価値を創造します。Centrumは単なるデジタル空間ではなく、人々が直接繋がり、共に未来を築く、現実の物理的な場なのです。

URL：https://centrum.studio/

モノバンドル株式会社

モノバンドルは、「自己主権を持つ」と「地域第一主義」の理念に基づき、個人の自己主権と地域性を実践や、分散型技術開発を通して、社会的な価値循環を促進するコモンズを構築します。このモデルは、利益の最大化に変わる選択肢を提供し、自由と尊厳に基づく持続可能な社会の実現に貢献します。

【会社概要】

会社名：モノバンドル株式会社

所在地：東京都千代田区二番町9-3 THE BASE 麹町1F

代表取締役：大畑 誠弥

設立：2021年6月

URL：https://monobundle.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/MonoBundle

