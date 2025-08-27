社員が長く働きたいと思える企業を増やす、オウンドメディア「中小企業のための組織づくりガイド」を開設

株式会社キャッチアップ

株式会社キャッチアップ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：江頭竜二）は、中小企業の成長を支えるオウンドメディア「中小企業のための組織づくりガイド」を開設しました。

社員が長く安心して働ける企業となるために、社内コミュニケーションの活性化、帰属意識の高め方、理念の理解・共感を促す仕組みづくりなどに役立つヒントを届けていきます。

▼中小企業のための組織づくりガイド

https://onemind.jp/guide/(https://onemind.jp/guide/)

中小企業にとって、社員が定着し、長く働きたいと思える組織づくりは必要不可欠です。

しかし現実には、

- せっかく育てても辞めてしまう- 社員同士の交流が少ない- 仕事へのモチベーションが低い

といった課題を抱える企業が少なくありません。

さらに、少子高齢化や人口減少、働き方の多様化といった社会環境の変化により、組織づくりの重要性はますます高まっています。

一方で、経営や現場に直結する具体的な情報は不足しており、多くの中小企業が「課題は分かっているが、どう取り組めばよいか分からない」という状況に陥りがちです。

こうした背景を踏まえ、中小企業で働くすべての人が気軽に学び、すぐに実践できるヒントを得られる場として「中小企業のための組織づくりガイド」を立ち上げました。

「中小企業のための組織づくりガイド」の特徴

本メディアは、経営者や管理職だけでなく、現場で働く社員一人ひとりにも役立つ視点から、組織をより良くするための情報を発信します。

社内コミュニケーションから理念の共有、改善の実例まで、多角的に “組織づくり” を考える情報をお届けします。

中小企業の組織づくりを促進するために情報提供を拡充

- つながりが生まれる職場づくりのヒント情報がスムーズに行き交い、アイデアや声が届く環境をつくることで、風通しの良い社内を実現するための工夫を紹介します。- 理念と文化を共感してもらう方法会社の理念や組織文化をどうやって自分の仕事につなげるか。現場で働く社員が共感できる考え方を届けます。- 組織改善のリアル様々な中小企業の取り組みをもとに、職場をより良くするためのアイデアをわかりやすく紹介します。

弊社は、中小企業を支援する社内ポータル「onemind ( https://onemind.jp/ )」を提供しています。その中で、導入企業から「組織づくりの進め方が分からない」といった声を多くいただいています。

こうした課題に応える形で、「中小企業のための組織づくりガイド」では、経営者や社員一人ひとりが実務に活かせる具体的な情報をさらに充実させていく予定です。

今後は、記事配信だけでなく、実際の中小企業での取り組み事例やインタビューを通して、より実践的なヒントを提供していきます。これにより、読者が自社の組織改善にすぐに取り組めるサポートを目指します。

「中小企業のための組織づくりガイド」概要

名称：中小企業のための組織づくりガイド

URL：https://onemind.jp/guide/

「中小企業のための組織づくりガイド」運営会社概要

株式会社キャッチアップ

福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名2丁目11-25 新栄ビル 4F

東京オフィス：東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル10階

代表者：代表取締役 江頭竜二

https://catchup.co.jp/