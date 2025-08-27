株式会社エムフロ、即戦力のオンラインアシスタント人材を提供する「クラウディアアシスタント」を提供開始

株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：北脇 陽典）は、即戦力のオンラインアシスタント人材を提供する「クラウディアアシスタント」を正式にリリースいたしました。



クラウドソーシングサービス「Craudia（クラウディア）」を長年運営してきた当社が、新たに専任制のオンラインアシスタント提供に特化したサービスとして「クラウディアアシスタント」を開始いたします。



【クラウディアアシスタント立ち上げの背景】


多くの企業が人手不足や業務の属人化、バックオフィス業務の負担増といった課題を抱える中で、効率的に即戦力人材を活用できる仕組みが求められています。



一方で、雇用リスクや採用コスト、教育コストといったハードルの高さから、必要なサポートを確保できていない企業も少なくありません。



クラウディアアシスタントは、こうした課題を解決する「専任制×即戦力」型のオンラインアシスタントサービスです。



【クラウディアアシスタントの特長】




■採用コストゼロ、月単位で依頼可能
初期費用・採用費不要で、1か月から業務を依頼可能。必要な時に必要な分だけ、柔軟に導入できます。



■経験豊富な即戦力人材が対応
採用テストを通過したハイスキル人材が、営業支援、総務、人事、経理、Web運用など幅広い業務に対応。業務を熟知したアシスタントが即日稼働することも可能です。



■専任制による一貫対応
複数名のチーム体制ではなく、専任担当制を採用。継続的な業務支援ができるため、業務の引き継ぎ・共有もスムーズです。



■土日・深夜対応も可能
平日日中のみならず、土日や深夜などの柔軟な稼働も可能。時間にとらわれないサポート体制を構築できます。



■安心のフォロー体制


お取引期間中はCraudiaスタッフがグループチャットなどで伴走し、情報共有を徹底。


不明点や不安点があればすぐにご相談いただける体制を整えており、安心してご利用いただけます。



※サービス詳細・お問い合わせは下記よりご確認ください
クラウディアアシスタント公式サイト：https://craudia-assistant.com/



【株式会社エムフロについて】




株式会社エムフロは、クラウドソーシング「クラウディア」や自社メディア運営を通じて、Webマーケティング支援や業務効率化の提案を行うIT企業です。創業以来20年にわたり培ってきたWeb開発力とマーケティングノウハウを活かし、企業の成長とユーザーの働き方の多様化を支援しています。



＜会社概要＞
社名：株式会社エムフロ
所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 4階
代表者：代表取締役 北脇 陽典
設立：2004年9月
資本金：5,000万円
事業内容：クラウドソーシング事業、Webメディア運営、マーケティング支援、システム開発
URL：https://www.mfro.net/



