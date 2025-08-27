生理によりそうTikTok「女性ホルモン大学」監修の「女性のための防災トイレ」が新発売！

株式会社あしたるんるんラボ

「生理によりそう」をコンセプトにフェムケアブランド「ウィズムーン（withmoon）」やフェムテック啓蒙メディア「女性ホルモン大学」を運営する株式会社あしたるんるんラボは、女性ホルモン大学監修の「女性防災」シリーズ第一弾として災害時やアウトドアの”もしも”のときに備えるための「女性のために考えた防災 携帯レスキュートイレ」を9月1日(月)より発売開始いたします。

＜「女性のために考えた防災 携帯レスキュートイレ」の商品概要をショート動画にてご紹介＞

https://www.youtube.com/watch?v=a82B-iLnZKQ

生理によりそうSNSメディアならではの視点で商品化！TikTokライブでもニーズの高かった「女性のための防災」、その中から携帯トイレを商品化することに！

フェムテック分野の法人アカウントで最大規模(TikTokフォロワー5万人超)の「女性ホルモン大学」は、”女性目線の安心”を防災グッズに反映した「女性のための防災 携帯レスキュートイレ」を企画・監修し、密閉＆消臭パックの専門会社・石崎資材株式会社と共同開発しました。「女性ホルモン大学」では、動画やライブ配信を通じて「女性におすすめの防災備蓄品」などを発信しており、毎回多くの反響を頂いています。そうした声を受けて本製品は、災害時に女性が直面しやすい”トイレに行けない不安”を解消するために誕生しました。

安定して設置できる自立タイプの携帯トイレ3点に加え、周囲の目から守るプライバシー保護ポンチョ、さらに中身が見えず臭いも漏らさない密閉＆防臭仕様のサニタリーバッグを付属。女性の衛生面や快適さに配慮した設計になっています。災害時の備えとしてはもちろん、渋滞・フェス・アウトドアなど日常の「もしも」にも役立つアイテムです。

まずは携帯トイレを備えることから”女性のための防災”を始めてみませんか。性差を考慮した防災対策はまだ十分とは言えませんが、この取り組みが災害への備えを考えるきっかけになれば嬉しいです。

女性特有の不安に応える、ポンチョ・防臭バッグ付き防災携帯レスキュートイレの商品特徴

＜内容＞

●トイレ3回分 (吸水シートセット済み)

●ポンチョ1枚

●サニタリーバッグ 生理用ナプキンを交換した時に入れられるA4サイズ密閉袋 1枚

●ティッシュ 3個

●持ち帰り用袋 3枚

・外装袋は、他にも必要なものを一緒に入れておけるジッパーポーチを採用

・防災バッグ持ち物チェックリスト付き

「女性のために考えた防災 携帯レスキュートイレ」は女性目線で女性が安心して使えるよう開発した携帯用トイレです。使用時は自立するため、手を使わずにしゃがんで利用できるのが特徴で、お子様のご使用も最適です。内部には吸水シートを備え、排泄物を素早くゼリー状に固めることで衛生的に処理できます。さらに、バリア性の高いアルミ素材のチャック付き袋を採用し、密閉・防臭効果により使用後もニオイ漏れの心配がありません。

また、屋外で使用する際にプライバシーを守れる専用ポンチョや、使用済みナプキンを入れる透けない密閉防臭サニタリーバッグも同封。女性特有の不安や不便に配慮したセット内容になっています。さらに、台紙には日頃から生理の情報を発信する「女性ホルモン大学」がおすすめする防災バッグ持ち物チェックリストを掲載し、生理用品など女性ならではの見逃しがちな防災準備品をピックアップして、防災品準備にも役立つ工夫を加えました。

自立式ポーチトイレプライバシーを守るポンチョ防災バッグ持ち物チェックリストを掲載

【商品名】女性のために考えた防災 携帯レスキュートイレ

【販売価格】1,346円(税抜) /1,480円(税込)

【生産国】日本

【販売開始日】2025年9月1日（月）

【購入ページ】https://ashitarunrun.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=ZZ4580481663902RD(https://ashitarunrun.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=ZZ4580481663902RD)

生理によりそうセルフケアブランド「ウィズムーン（withmoon）」及び「女性ホルモン大学」の事業紹介

あしたるんるんラボでは、取締役副社長である木内仁美をプロデューサーにして「生理によりそう」をコンセプトに商品ブランド「ウィズムーン（withmoon）」と啓蒙メディア「女性ホルモン大学」の両事業を展開しています。「ウィズムーン（withmoon）」は、2014年生理前シャンプー（旧ブランド名：月のおまもり）の企画・開発をきっかけに女性ホルモンバランスプランナー協会理事烏山ますみ氏との共同開発商品など多数のフェムケア商品を展開中。 「女性ホルモン大学」は、生理にかかわる知識や女性特有の悩みに関する情報をショート動画にて発信しています。2021年からスタートしたTikTokではフェムテック法人としては最大規模の約5万フォロワー、人気の動画は460万再生を超えるものもあるなど生理関係ジャンルではNo.1と呼ばれる人気チャンネルになり、多数のコラボ依頼を頂いています。

＜女性ホルモン大学 公式TikTok＞https://www.tiktok.com/@womanbalance_tv

＜ウィズムーン（withmoon） 公式Instagram＞ https://www.instagram.com/withmoon_official/

