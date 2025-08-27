株式会社IHI

株式会社IHI（本社：東京都江東区、代表取締役社長：井手博）および株式会社IHIインフラシステム（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：井上学）は、2025年8月1日、トルコ共和国／デジタル技術を活用した渋滞解消に関する調査事業が経済産業省の令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）に採択されたことをお知らせします。

この度、採択された事業は、トルコ共和国における渋滞が慢性化するボスポラス海峡の横断インフラ群に対し、計測交通量をベースとしたリアルタイムのダイナミックプライシング等を活用し、交通量の平準化、渋滞解消の可能性について調査することを目的としています。

*グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）

https://gs-hojo-web-fspoc.jp/index.html

IHI・IHIインフラシステムは、本事業で調査対象とされるボスポラス海峡に架かる大型橋梁建設工事、補修工事に長年従事してきました。この度の、日本のデジタル技術を活用した渋滞解消の調査等を通じて、今後も、トルコ共和国内のインフラ発展に貢献していきます。

以上