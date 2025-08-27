【延長決定！】高級寿司食べ放題が5,999円から3,900円に！好評につき9月末日までお得に！【FUJIYAMA TOKYO 大阪難波店】

株式会社Globridge

SNSやメディアで話題の”寿司食べ放題”が楽しめるFUJIYAMA TOKYO 大阪難波店(https://www.hotpepper.jp/strJ004005522/)では、お寿司の食べ放題をお得に楽しめる【大感謝祭】キャンペーンを、2025年8月の期間限定で実施しておりましたが、好評につき期限を2025年9月末日まで延長いたしました。

本キャンペーンでは、1日5組様限定で、通常5,999円(税込6,598円)の高級寿司食べ放題プランを、サンキュー価格の3,900円(税込)で提供いたします。約40％割引という開店以来最大の割引率で、日頃応援してくださっているお客様への感謝を還元いたします。

対象となる「高級寿司食べ放題プラン」は、大トロやウニ・いくらなどのネタはもちろん、ネタが豪快にこぼれるFUJIYAMAこぼれ手巻きを含む約70種類のお寿司が食べ放題の対象です。お得なこの機会に、ぜひ一度FUJIYAMA TOKYOの食べ放題をお試しください。

FUJIYAMA TOKYO 大感謝祭 概要

■内容：1日5組様限定 高級寿司70種食べ放題 通常価格 おひとり様 5,999円(税込6,598円) → おひとり様 3,900円(税込)

■対象期間：2025年9月30日(火)まで

■条件：

１.キャンペーン価格でのご提供は、ホットペッパー(https://www.hotpepper.jp/strJ004005522/)からの事前予約限定です。

２.ご予約の際は、対象のコースをご選択ください。

３.1日5組様に達した場合や満席の場合は、【予約不可】表示となります。ご確認の上、予約可能な日時をご選択ください。

■注意事項：

・1ドリンクオーダー or 飲み放題の追加が必須となります。

・仕入れにより内容が変更となる場合がございます。

・食べ放題のお寿司について、ネタのみの注文はお断りさせて頂きます。

・食べ残し、シャリだけ残しは追加料金発生致します。

・食べ放題メニューに、お刺身は含まれません。

夢の贅沢体験！高級寿司70種食べ放題プラン！

FUJIYAMA TOKYOと言えば、オープン当初から人気の“お寿司の食べ放題”。好きなネタを好きなだけ楽しむもよし、全種類の制覇を目指すもよし。食べ放題ならではの楽しみ方で、高級寿司を思う存分ご堪能ください。

＜高級寿司70種食べ放題プラン 食べ放題内容＞

■高級寿司70種

大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、ひらめ、赤えび、あなご、炙り〆さば、サーモン、炙りサーモン、えんがわ、いか、えび、帆立、つぶ貝、あじ、バジルサーモン、真鯛、あじの炙り、〆さば、炙りチーズサーモン、シーザーオニオンサーモン、いくら軍艦、うに軍艦、ねぎとろ軍艦、塩ねぎとろ軍艦、梅きゅう巻き、穴子巻き、きゅうり巻き、鉄火巻き、サラダ巻き、いくら手巻き、うに手巻き、ねぎとろ巻き、塩ねぎとろ巻き、サーモン巻き、ねぎ塩サーモン巻き、とろたく巻き、納豆巻き、金目鯛巻き、中落ち巻き、カニ味噌巻き、甘エビ巻き、他

■FUJIYAMAこぼれ手巻き

いくら、うに、中落ち、カニ

■サイドメニュー各種

お寿司食べ放題と言えば、FUJIYAMA TOKYO！最新情報はSNS(https://www.instagram.com/fujiyama.namba/)で発信中！

お寿司を中心とする様々な海鮮料理とお酒がお楽しみいただける「FUJIYAMA TOKYO」。当店を象徴するたくさんのお寿司が並んだ写真や動画は大きな反響があり、Instagramのショート動画では再生回数が200万回を超える投稿もございます。

心斎橋・なんばエリアやアメリカ村からのアクセスも良好。ご友人との気兼ねない飲み会やお仲間とのお食事会など、ぜひ様々なシーンでご利用ください。

-----------

<店舗情報>

すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 大阪難波店

■所在地：大阪府大阪市西区北堀江1丁目3-7 倉商ビル 地下1階

■電話番号： 06-6536-8353

■営業時間：月～金 16:00-23:00

土日祝 16:00-23:00

■ブランドHP：https://jblm2024.wixsite.com/fujiyama-tokyo

■食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27147344/

■ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ004005522/

■公式SNS：https://www.instagram.com/fujiyama.namba/

-----------

＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者：代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/

-----------

〈 お問い合わせ 〉

（株）Globridge 広報 田中

MAIL：pr@globridge.co.jp

TEL：070-7597-8726

-----------