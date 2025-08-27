【AI×人間の新時代】“現実接続型AIモデル”「愛峰マリア」が始動！――SNSで急拡散、企業コラボ＆アパレル「Inori」卸先を同時募集

株式会社イトハ

愛峰マリア（AImine MarIA）

株式会社イトハ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：長谷川圭太）は、“現実接続型AIモデル（Real-in-the-Loop）”「愛峰（あいみね）マリア」の本格始動を発表しました。

Instagramにて、1ヶ月で＋15,000フォロワー／1,000万インプレッションを突破した注目株。今回、ギャル霊媒師「飯塚唯」先生の弟「摩鎖弥」を監修に加えたアパレルブランド「Inori」公式モデル就任に加え、企業コラボ案件募集および「Inori」の卸先募集を同時にスタートいたします。

ポイント

・透明性ガイドラインを業界に先駆けて公開（→https://ito-ha.com/ai/）

・「着るお守り」をテーマにしたブランド 「Inori」首裏の織ネーム＝護符デザインで話題

・飯塚家の祈りの歴史を背景にしたストーリー性がSNSで拡散

・企業コラボ（広告・モデル起用・共同企画）と卸パートナー（セレクトショップ／EC） を同時募集

「愛峰マリア」とは

実在モデル（本人同意済）の素材を基盤に、生成AI／合成／レタッチを組合わせて制作する“現実接続型AIモデル（Real-in-the-Loop）”です。リアルを追及したハイブリッド方式のバーチャルヒューマンとなっており、モデル本人がSNS運用を行うことで「リアルな厚み」を付与し、従来にはない信頼性と拡散力を実現しています。

撮影コストや衣装コストを削減できる設計のため、SNS運用および広報活動において、コストの削減を実現しております。

企業コラボ募集

想定領域：アパレル／コスメ／デジタルガジェット／飲食／自治体PRほか

提供内容：SNS拡散向け静止画ほか

進め方：お問い合わせ→ヒアリング→クリエイティブ制作

お問い合わせ先：https://ito-ha.com/inquiry/

着るお守り「Inori」と飯塚家の歴史

Inoriは、株式会社イトハと飯塚家系譜に連なる摩鎖弥（まさや）による共同プロジェクトとなります。祈願／御祓いの所作に学び、日常の装いに“祈り”を一滴添えるデザインを志向します。

家系と作法

飯塚家では古くから祈願／御祓いの所作が継承され、摩鎖弥は幼少期より師の下で礼法と所作を学んできました。

“着るお守り”という思想

"首裏の織りネームタグ＝護符"を象徴意匠として、「身にまとうことで日々を前向きにするシルシ」を表現します。

制作の姿勢

少量生産・監修主義。意匠の意味と作法を重んじ、安易な量産に走らない方針を採ります。

デザイン例（鈴蘭）

花言葉"純粋／幸せの再来"等に由来し、ロゴ「Inori」を腹部付近に配置。"内なる祈りが花開く"構図で設計しております。

摩鎖弥コメント

「いつもの服を選ぶ所作に、“祈り”という意味を一滴だけ添える。それがInoriです。」

※ デザインは文化的・象徴的モチーフとして採用。効能／効果の保証はいたしません。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ihddiMa0UBA ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1OrR3lL35d0 ]

アパレルブランド「Inori」卸先募集

複数の大型都市にて、9月より大型ビジョンの「Inori」CM放映を予定しております。また、卸先店舗様については各SNSにて取り上げさせていただき、集客のお手伝いまで実施いたします。

対象：セレクトショップ、アパレル小売・EC事業者ほか

共同施策：摩鎖弥YouTubeでの卸先店舗様のご紹介／愛峰マリアSNS紹介（長期契約優先）

商談窓口：https://ito-ha.com/inquiry/

各種情報

Inori 公式サイト：https://shop.inori-apparel.com/

Inori YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Inori-apparel

愛峰マリア Instagram：https://www.instagram.com/aiminemaria/

愛峰マリア X（旧Twitter）：https://x.com/aiminemaria

愛峰マリア TikTok：https://www.tiktok.com/@maria.aimine

透明性ガイドライン：https://ito-ha.com/ai/

会社情報

株式会社イトハ（IToha Co., Ltd.）

所在地：東京都江戸川区東小岩5-29-10

代表取締役社長：長谷川圭太

HP：https://ito-ha.com/

お問い合わせ

担当：長谷川 圭太

Tel：090-7821-6440

E-mail：hasegawa@ito-ha.com

フォーム：https://ito-ha.com/inquiry/