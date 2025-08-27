学校広報の最新ノウハウを発信するYouTubeチャンネル『LIFEMAPチャンネル』を開設

株式会社ライフマップ

”徹底的な高校生目線”で作る進学情報サイト「コレカラ進路.JP」の運営をはじめ、学生募集広報全般の支援を展開する株式会社ライフマップ（本社：東京都港区、代表取締役：石川太一郎）は、公式YouTubeチャンネル『LIFEMAPチャンネル』を開設したことをご報告いたします。

▶Youtubeチャンネル『LIFEMAPチャンネル』

URL：https://www.youtube.com/@LIFEMAPch

■チャンネル開設の背景

近年、学校選びにおける情報発信の重要性は高まっており、広報担当者の役割も多様化しています。当社は、学校広報の現場で奮闘される方々に、本当に役立つデータや最新の知見、成功事例を届けるプラットフォームの必要性を感じ、このたびYouTubeチャンネルを開設いたしました。

本チャンネルでは、データに基づく実践的なノウハウや成功事例、最新の情報発信トレンドを紹介し、広報活動における課題解決や戦略立案のヒントを提供。より効果的で魅力的な情報発信をサポートしてまいります。

当社は、これまでの学校広報支援の経験と知見を最大限に活かし、教育現場と広報担当者の双方に価値ある情報を届ける、新たな情報発信の場を提供してまいります。

■チャンネル概要

チャンネル名：LIFEMAPチャンネル

開設日：2025年7月29日（火）

チャンネルURL：https://www.youtube.com/@LIFEMAPch

【現在配信中のコンテンツ】

OC（オープンキャンパス）アカデミー

学校広報に関する基礎知識やノウハウをわかりやすく解説

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcc0lOogNYpnxPw138VcQnsdkQ0fwluP7

OC（オープンキャンパス）総研

学校広報に関する調査・研究の成果を紹介

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcc0lOogNYplDIL97qBftT_22xHFAWTAj

■今後の展望

今後、YouTubeチャンネルの開設に併せて、学校広報に関する調査・研究・情報発信を行う新プロジェクト「OC（オープンキャンパス）総研」を立ち上げ、2025年秋に公式サイトを公開予定です。OC総研は「学校広報担当が“明日、広報室で話したくなるデータ”」をモットーに、広報施策にすぐ活かせる、実践的なデータを提供してまいります。

教育業界では多くのデータが公開されていますが、広報担当者にとっては「それを広報の現場でどう活用するのか？」「直近のオープンキャンパス集客に役立つのか？」と疑問に感じるものも少なくありません。OC総研は、こうした課題に応えるべく、高校生に届く「本当に使えるデータ」を提供することを目的に立ち上げられたチームです。現在はプレリリース段階で、2025年秋の公式サイト公開を予定しております（URLは後日発表）。

今後は、YouTubeチャンネルとOC総研の両輪で、学校広報担当者が学び合い、共に成長できる場を構築してまいります。

▶プレリリース記事（note）

URL：https://note.com/gakko_koho_ouen/n/nc1336b648234

【会社概要】

株式会社ライフマップ

代表者：代表取締役社長 石川太一郎

本社所在地：東京都港区芝大門2-12-9 HF浜松町ビルディング3階

設立日：2007年12月25日

会社HP：https://lifemap.jp/

【コレカラ進路.JPについて】

「コレカラ進路.JP」は、「夢を見つける、夢を叶える」をテーマとした進学情報サービスです。高校生の個性と大学・短大・専門学校の特徴をマッチングさせるテクノロジーを搭載し、ユーザーに合った進路の実現を目指しています。

https://korekarashinro.jp/

【２つの新サービスについて】

当社では、少子化時代における学生募集の成功を実現するため、学校と社会の未来をつなぐ新たな事業として「LINEマーケティング事業」および「教育機関パートナー事業」を立ち上げました。新規事業を通じて、全国の大学・短期大学・専門学校がより多くの高校生と深い信頼関係を築き、教育機関における広報活動の質を向上させることを目指しています。

https://lifemap.jp/line-partner/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ライフマップ 広報担当宛

電話：03-6721-5290 Email：info@lifemap.jp