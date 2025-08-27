【かっぱ寿司】鰹節香る本格和風だしが自慢の「おでん」提供開始！『おでん5種盛り合わせ』や『店内仕込つみれ』など新商品含む厳選計6品が登場！1品110円～の手軽さで、“呑みのお供”としても！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2025年9月4日（木）～「おでん」全6種の販売をかっぱ寿司全店にて開始いたします。

2025年2月、かっぱ寿司の一部店舗で始まった「おでん」の販売。「かっぱ寿司でおでん？」という意外性と、鰹節香る本格和風だしの深い味わいが話題を呼び、SNSや口コミで瞬く間に広がりました。

おこさまには食べやすく親しみやすい味、大人には“呑みのおつまみ”としてもぴったり。「寿司の合間に、ちょっと一品」「だしが美味しくて、ついもう一皿」――そんな声が続々と寄せられ、予想を大きく上回る反響をいただきました。

そしてこの秋、ついに全国のかっぱ寿司で「おでん」の提供がスタートします。ラインナップは「おでん5種盛り合わせ（大根・玉子・昆布・こんにゃく・ちくわ） ※からし小袋付」と、単品は「大根」、「玉子」、「ちくわ」、「こんにゃく」、「店内仕込つみれ」の全6品。価格は1種110円（税込）～と、お手頃で気軽に楽しめるのも魅力です。

さらに、タッチパネルから柚子胡椒、みそだれ、からし、生姜といった“味変”調味料も注文可能。自分好みにアレンジして、何度でも楽しめるのもポイントです。寿司とおでんという新しい組み合わせが、家族みんなの食卓に“ほっとする時間”を届けます。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【鰹節香る本格和風だし「おでん」 概要】

・販売期間：2025年9月4日（木）～

・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/oden

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※店舗により価格が異なります。お持ち帰り・デリバリーでの販売は致しません。

※掲載写真はイメージです。※店内飲食限定

●鰹節香る本格和風だし「おでん」全6種

おでん 5種盛り合わせ

590円（税込）～

出汁が染みた、厳選食材のおでん5種盛り

(大根・玉子・昆布・こんにゃく・ちくわ)

からしを添えて、味わい深く。

大根

130円（税込）～

鰹の風味がしみた、極みの大根。

寿司の合間に、ほっとひと息。

玉子

160円（税込）～

やさしい味わいが口いっぱいに

広がり、一口で心ほどけるおいしさ。

こんにゃく

130円（税込）～

ぷるんと食感、鰹の出汁香るこんにゃく。

さっぱりと、あと味まで心地よく。

ちくわ

110円（税込）～

旨みぎゅっと、香ばしいちくわ。

出汁の風味が、あと引く美味しさ。

店内仕込つみれ

190円（税込）～

店内仕込のふっくらつみれ。

旨みをたっぷり吸って、やさしい味わい。

●自分好みに味変しませんか？

柚子胡椒(小袋)

30円（税込）～

※タッチパネルよりご注文いただけます

みそだれ(小袋)

30円（税込）～

※タッチパネルよりご注文いただけます

●おでんと一緒に、ちょい呑！

※20歳未満のお客様、車両（自転車を含む）を運転されるお客様への酒類の提供はお断りいたします。

ブラックニッカハイボール

490円（税込）～

生搾りレモンサワー

490円（税込）～

※20歳未満のお客様、車両（自転車を含む）を運転されるお客様への酒類の提供はお断りいたします。