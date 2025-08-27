みんなの力で、がんを治せる病気に「deleteC大作戦2025」キックオフイベント開催　開始前日8月31日に東京・日本橋に大集合！

特定非営利活動法人deleteCdeleteCの歩み

認定NPO法人deleteC（デリート・シー/代表理事：小国士朗）は、みんなの力で、がんを治せる病気にすることをミッションに、全国の市民・企業団体・医療者が一体となって、がん治療研究支援とがん啓発に取り組む「deleteC大作戦2025」 を、2025年9月1日～9月30日のがん制圧月間・健康増進普及月間に全国規模で同時開催いたします。

deleteC大作戦2025開催前日の8月31日（日）に、東京・日本橋にて、deleteC大作戦２０２５の９つのアクションの発表やそれに関連する企業団体の紹介、deleteCが新たに掲げるビジョンを共有し、こどもから大人まで立場や世代を超えて、参加者とともに1億人でのアクションを目指して、9月の1か月間に取り組む内容や意気込みを宣言します。

さらに、経済・テクノロジー分野を中心に、最前線で活躍する起業家やイノベーターを数多く取材されてきたForbes JAPAN編集長の藤吉雅春氏をモデレーターに迎え、deleteCの掲げるニューコンセプト「カジュアルソーシャルアクション」が経済・医療・教育分野に与えるインパクトや可能性について、実際にこれまで行動を起こしてきた企業・医療者・教育者とともに深堀りしていきます。

経済分野からは、全国のスーパーマーケットに活動が広がるきっかけを作ったサミット株式会社 代表取締役社長 服部 哲也氏と2019年にdeleteCが立ち上がったばかりの頃に、Cを消したC.C.レモンを生み出すきっかけを作ったサントリー食品インターナショナル株式会社 専務執行役員 沖中直人氏が登壇。両氏からは、deleteCのアクションに参加し、それによって生まれたお客様や従業員の変化やブランディング及び企業のCSRの観点から見たdeleteCの取り組みについてお話いただきます。

教育分野からは、全国にキャンパスを持つ広域通信制高校で、複数キャンパスで連携しdeleteCの活動を推し進めるクラーク記念国際高等学校 東京キャンパス 佐藤 玲奈氏より、アクションに参加する生徒の変化を教育観点からお話いただきます。

医療分野からは、「deleteCは市民と医療の架け橋となる！」と語るがん医療最前線で活躍する一般社団法人日本癌治療学会 理事長吉野 孝之氏より、市民や企業がアクションをすることの社会的インパクトについて、2021年度受賞者 東北大学大学院医学系研究科 臨床腫瘍学分野 教授 川上 尚人氏からは、市民ががん治療研究の応援に参加し、後押しすることがどのような意味を持つのかをそれぞれ語っていただきます。

「自分にできることはきっとある。」カジュアルソーシャルアクションが作り出す、新たな社会貢献のあり方をみんなで考え、9月からはじまるdeleteC大作戦2025に大きなはずみをつけていきます。

＜イベント概要＞

【イベント名】deleteC大作戦2025スタート！１億人が“カジュアルソーシャルアクション”宣言！in東京

【日時】2025年8月31日（日）13時～15時 （※開場 12:30）

【会場】室町三井ホール&カンファレンス

【住所】〒103-0022東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 COREDO室町テラス3階

https://www.mitsui-mice.jp/nihonbashi/muromachi/access/

【参加費】無料

【参加申込フォーム】 https://forms.gle/2DSks27DTuVfmsMd7

【プログラム・登壇者】・deleteC大作戦2025とは？9つのカジュアルソーシャルアクションについて

・「Casual Social Actionが持つ、新しい社会貢献のありかた」についてセッション

登壇者：

モデレーター： 藤吉 雅春 氏 Forbes JAPAN 編集長兼リンクタイズ取締役モデレーター： 藤吉 雅春 氏 Forbes JAPAN 編集長兼リンクタイズ取締役

Forbes JAPAN 編集長兼リンクタイズ取締役。

著書『福井モデル - 未来は地方から始まる』（文藝春秋）は2015年、新潮ドキュメント賞最終候補作になった。2016年には韓国語版が発売され、韓国オーマイニュースの書評委員が選ぶ「2016年の本」で１位に。2017年、韓国出版文化振興院が大学生に推薦する20冊に選ばれた。近刊に『未来を「編集」する シンクタンクAPIの実験』（実業之日本社）がある。

服部 哲也 氏 サミット株式会社 代表取締役社長服部 哲也 氏 サミット株式会社 代表取締役社長

1986年明治大学商学部卒業。87年にサミットに入社、バイヤー、マネジャーを経て、2014年取締役常務執行役員、2017年取締役専務執行役員、2020年から現職。

沖中 直人 氏 サントリー食品インターナショナル株式会社 専務執行役員沖中 直人 氏 サントリー食品インターナショナル株式会社 専務執行役員

1991年慶應義塾大学法学部卒業、サントリー（現サントリーホールディングス）入社。1996年食品事業部へ異動し清涼飲料事業、商品開発・ブランドマネジメント業務に従事。「伊右衛門」の開発でチームリーダーを務め、大ヒットの立役者となる。2010年サントリー食品インターナショナル食品事業部部長。2019年同社常務執行役員。2020年1月、サントリーウエルネス代表取締役社長へ就任、2025年サントリー食品インターナショナル株式会社 専務執行役員 経営企画本部長 現在に至る

佐藤 玲奈 氏 クラーク記念国際高等学校 東京キャンパス佐藤 玲奈 氏 クラーク記念国際高等学校 東京キャンパス

大学（オーストラリア）卒業後、子どもたちに英語の面白さを伝えたいと、クラーク記念国際高等学校（全国にキャンパスを持つ通信制高校）の東京キャンパスにて勤務。英語教員として、そして動物の命と向き合う「ペット生命科学コース」の担当として日々生徒と向き合う。約1000名が在籍する本校の運営責任者としての役割を担いながら、3年前より、生徒主体の探究型プロジェクト「deleteC」に取り組み、子どもたちと一緒に“社会を変える力”を育んでいる。

吉野 孝之 氏 一般社団法人癌治療学会 理事長吉野 孝之 氏 一般社団法人癌治療学会 理事長

防衛医科大学校卒業後、防衛医科大学校病院・国立がんセンター中央病院での研修を終え、国立がん研究センター東病院へ。2007年より、国立がん研究センター東病院にて現職の消化管内科へ。大腸がんが専門。国内外のガイドライン委員長やがんプレシジョンメディスン実現に向けた最先端の挑戦、SCRUM-Japan MONSTAR-SCREEN等の代表を務める。

川上 尚人氏 2021年度受賞者 東北大学大学院医学系研究科 臨床腫瘍学分野 教授川上 尚人氏 氏2021年度受賞者 東北大学大学院医学系研究科 臨床腫瘍学分野 教授

熊本大学医学部卒業後、京都大学病院や大阪赤十字病院での消化器内科医としてキャリアを開始。その後、近畿大学で腫瘍内科医として研鑽を積む。Mayo Clinic（Rochester）留学を経て、2024年10月より東北大学に着任。消化器がんの薬物療法とバイオマーカーを専門とし、NO LIMIT試験（2021年度deleteC 受賞）をはじめとする医師主導臨床試験を通じて、MSIやHER2などの個別化治療の実装に取り組む。WJOGやJACCROなどの臨床試験グループの理事を務め、ガイドライン策定や国際連携にも貢献している。

認定NPO法人deleteC 代表理事小国士朗deleteC 代表理事小国士朗メッセージ

deleteC史上最大規模となる「deleteC大作戦2025」が、いよいよスタートします。deleteC大作戦2025では、全国の有力スーパーマーケットが集結し、総店舗数1,000以上、最大延べ参加人数が1億人を超える「買って応援！」。さらに、「投稿」「買い物」「歩く」「学び」「食べる」「入る」「タップ」「伝える」「〇〇の秋」という計９つの“カジュアルソーシャルアクション”を全国各地、デジタル、SNS上で展開。アクションもバリエーション豊かに昨年を大きく上回り、参加企業・団体数も過去最高に達し、名実ともに「大作戦」感が出てきたように思います。

では、これだけ多くの人たちと手を取り合ってアクションを重ねていった先には、いったいどんな“風景”が生まれるのでしょうか。

できることならば、その“風景”は、誰かにとっての“希望”になってくれたらいいなと思います。たとえば、通いなれた近所のスーパーマーケットの棚がdeleteCのマゼンタカラーに染まっていたら。たとえば、見慣れたSNSのタイムラインが、あたたかな想いとともに、Cを消した投稿であふれていたら。一つひとつは小さなアクションかもしれませんが、それらは確かに、がんを治せる病気にするための力になっています。その事実が、誰かにとっての“希望の風景”になるんじゃないかと思うのです。

「with HOPE」。これは、ここからdeleteCが新たに掲げるビジョンです。

ふだんの暮らしの中に、１億人が参加できるアクションがあふれ、たくさんの“希望の風景”がうまれていく。みんなの力で、そんな１か月にできたらいいなと、心から思います。ぜひ一緒に想いをのせて、かろやかにアクションをしていただけたら嬉しいです。

認定NPO法人deleteC 代表理事 小国士朗

「deleteC大作戦2025」 ピックアップ https://www.delete-c.com/daisakusen(https://www.delete-c.com/daisakusen)

■ 全国の主力スーパーマーケット6社 約1,０00店舗で開催！

買い物ががん治療研究の応援につながる「deleteC大作戦 2025 inスーパーマーケット」を全国約1,000店舗で開催いたします。対象商品を購入することで1点につき1円（一部スーパーは2円）ががん治療研究に寄付され、日常の買い物を通じて誰もが気軽に研究支援に参加できる取り組みです。関東のみならず、東北から北関東、東海、関西、中国、四国、九州地方にもdeleteCの応援の輪が広がります。 （8/26発表予定）

■ がん教育やワークショップの開催ほか、学会など学術集会ともコラボレーションし、

がん啓発を強化 市民と医療・研究の懸け橋に

中学校・高校でのがん教育や大学にてがん啓発にも取り組みます。これまでの学び学習だけではなく、deleteCの広報コンテンツを活用し、探求学習を軸とし社会側の視点で「学生にもできること」を一緒に考え、行動につながるよう促します。さらに、学会とのコラボにおいては、deleteC大作戦の各地での市民向けイベントへの参加や記事作成協力、学術集会にブースを出展し、医療・研究者とのコミュニケーションを通じ、がん治療研究の意義に関して、市民への啓発につなげていきます。（8/27発表予定）

■ 200を超える企業・団体が活動を応援！

カジュアルソーシャルアクションが、企業のCSRを実現する機会となり、社会貢献の新しいカタチに

こどもから大人まで誰もが参加できる気軽なカジュアルソーシャルアクションによって、 業種を問わず、さまざまな方法での社会課題貢献への方法が広がっています。これまで限られた人、限られた方法でしか支援することができなかったがん治療研究においても、専門家だけでなく、身近なアイテムや取り組みを通じて、社会全体でアクションし応援することが可能となりました。

企業・団体においては、従業員やお客様、ファンの方達を巻き込んで取り組むきかっけとなり、商品開発やイベント開催、社内教育につなげるなど、それぞれができる方法でこの活動を加速させています。deleteCでは、全員が主人公という考えのもと、この活動を社会との接点となる各現場に根付かせるとともに、その先の人々の暮らしの中で応援できる仕組みを希望の風景として全国各地に広めてまいります。



■deleteCについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dhXEtuOBOYE ]

誰もがふだんの暮らしの中でがん治療研究を応援できる仕組みをつくり、がん治療研究への寄付と啓発につながるカジュアルソーシャルアクションを通じて、1日でも早く「がんを治せる病気にする日」を手繰り寄せることに貢献することを目的に、2019年に設立。2022年には、認定NPO法人として、東京都に承認されました。

具体的には、プロジェクトに参加する企業・団体が自身のブランドロゴや商品、またはサービス名からCancerの頭文字である「C」の文字を消したり、deleteCのロゴやコンセプトカラーを使うなどし、オリジナル商品・サービスを企画・提供します。購入金額の一部はdeleteCを通じて、医師・研究者が推進するがん治療に寄付（※）としてお渡しし、市民もがん治療研究の応援に参加できる仕組みをつくっています。

毎年秋には「deleteC大作戦」と題し、SNS投稿・拡散、買い物、歩く、学びなどのCSAががん治療研究への寄付に繋がる取り組みを実施。 2月には「deleteC -HOPE-」を開催し、がん治療研究を推し進める医師・研究者に寄付をお渡しします。

寄付先となるがん治療研究については、公募を実施し、がん臨床試験の専門的知見を有する医師のほか、プロジェクト参加企業、deleteC医療リサーチチームといった多様な視点を持つメンバーで選考委員会を構成し、公正なる審査のもと、寄付先を決定します。現在は、参加企業・団体２００社を超える方々に支持されており、これまでに小児がん、子宮頸がん、胃がん、肺がん、乳がん、膵がんなどの臨床専門医や放射線専門医、基礎研究者、リサーチナースなど12名の医師・研究者に総額5,000万円以上を支援しています。寄付先のがん治療研究は受賞の1年半後に、寄付・啓発対象テーマの進捗・成果をご報告頂くと共に、その後も進展等をお知らせ頂いています。これまでの受賞者からは新たな研究段階に進んだことや、学術誌に研究成果が報告されたことなど、寄付が研究を進める後押しになったと声が寄せられています。（※）寄付金は、がん治療研究及び、啓発コンテンツ制作費などdeleteCの活動に充てられます。

■法人概要

団体名 ： 認定特定非営利活動法人deleteC（2022年9月22日交付・認定番号４生都管第703号）

設立： 2019年9月5日

代表 ： 代表理事 小国士朗

事業内容 ： （１）ロゴ等を活用したがん啓発事業（２）がん啓発イベント事業（３）がん医学研究に対する寄付・助成事業

（４）がん医学研究に関する事業提供・啓発事業（５）その他その目的を達成するために必要な事業

ホームページ ：https://www.delete-c.com/