【QRコード不要でAR体験を実現】新サービス「QRレスAR」の提供を開始

株式会社テンプリント

2025年8月22日、株式会社テンプリント（本社：東京都千代田区富士見、代表取締役社長：鈴木穣）は、WebAR事業の新サービスとして「QRレスAR」の提供を開始いたします。「QRレスAR」は、ユーザーにアプリダウンロードやQRコード読み取りの手間をかけずにAR体験を提供できるサービスです。印刷・グッズ製作とWebARをワンストップで提供、イベントや広告、プロモーションなど、さまざまな分野での活用が可能となります。

■ サービスの目的や背景

これまでWebARシステムへのアクセスにはQRコードが主に使われてきましたが、デザインへの影響や複数のQRコードが併用される場面で読み取りミスが発生するなどの課題がありました。こうした問題を解決するため、QRコードを使用せずAR体験ができる新サービス「QRレスAR」を開発しました。

▷ テンプリントのWebARサービスの詳細はこちら(https://www.tenprint.net/tenprintar_lp/)からご覧ください。

https://www.tenprint.net/tenprintar_lp/

■ サービスの詳細

「QRレスAR」は、スマートフォンでタッチするだけでARシステムにアクセスできる、QRコード不要のWebARサービスです。カードやアクリルグッズなど、さまざまなアイテムに組み込むことができ、スマホタッチでAR体験へ遷移させることが可能です。テンプリントは、印刷物やグッズ製作をメイン事業領域として持っており、印刷・グッズ製作からWebAR導入までワンストップでご提供します。

※お使いのスマートフォンによってはご利用いただけない場合がございます、詳細はお問い合わせください。

■ 今後の展開

スマートフォンで専用カードにタッチ（画面左）すると、ARシステムに遷移し、カードに印刷された画像を認識することでARが起動（画面右）します。QRコードを使わずにAR体験ができる「QRレスAR」カードタイプ商材となります。

テンプリントは「QRレスAR」サービスの提供を通じて、その利便性や新しさを体感していただくことを重視しています。将来的には「QRレスAR」を新しいスタンダードとして、より多くの分野や媒体で広く活用されるサービスに成長させていきたいと考えています。

▷ 「QRレスAR」「テンプリントAR」についてのお問い合わせはこちら(https://www.tenprint.net/contact/)から

https://www.tenprint.net/contact/

■ テンプリントARについて

「テンプリントAR」は専用アプリ不要、低コスト・高品質のARを提供することで、さまざまなシーンでのAR活用を支援するAR制作サービスです。利用目的やシーンに合わせて「ARフォトフレーム」「平面検出AR」「画像検出AR」の3つのARサービスを選択いただけます。

アプリレスでWebブラウザで体験できるWebARは、簡単かつ手軽にユーザーにAR体験を提供でき、エンタメ性の高いARコンテンツでの話題作りやSNSキャンペーンへの組み込みなど、さまざまな用途でご利用いただけます。

低コスト、手軽、スピーディーな「テンプリントAR」では、印刷物・グッズとWebARをワンストップで提供でき、最低契約期間などの縛りもありません。WebARを利用した広告・プロモーションやイベントでの利用など、さまざまなお客様のニーズにお応えします。

▷ 「QRレスAR」「テンプリントAR」についてのお問い合わせはこちら(https://www.tenprint.net/contact/)から

https://www.tenprint.net/contact/

■ 会社概要

会社名：株式会社テンプリント

本社所在地：東京都千代田区富士見1-12-1 Q-DAN1991ビル

代表取締役社長：鈴木譲

事業内容：印刷事業、グッズ製作、編集、グラフィックデザイン、出版企画、広告代理業務、SPプランニング、 CIプランニング、Webサイト制作、デジタルサービスの提供、イベント・コンサート・展示会の企画及び運営

▷ テンプリント コーポレートサイト(https://www.tenprint.co.jp/)

▷ テンプリント サービスサイト(https://www.tenprint.net/)