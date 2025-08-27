【ゲラン】 銀座三越にてメゾン最高峰フレグランス〈ラール エ ラ マティエール〉POP UPイベントを開催

ゲラン株式会社

ゲランは2025年9月10日（水）～9月16日（火）の期間、銀座三越 本館地下1階 GINZAステージにて、＜ゲラン＞フレグランス ラール エ ラ マティエールPOP UPイベントを開催いたします。

最高級の素材を芸術へ昇華させる、「芸術と素材」という名の香りのコレクション〈ラール エ ラ マティエール〉に、小説「ジャングル・ブック」から着想を得て生まれた新たな香り〈ベチバー フォーヴ〉と、 人気ジュース3種の新作ヘアミストが加わります。

この度、新製品の発売を記念して、〈ラール エ ラ マティエール〉の世界観をご体感いただける期間限定POP UPイベントを開催いたします。本イベントでは、同コレクションのフレグランス全種に加え、キャンドルをはじめとするホームコレクションを含めた〈ラール エ ラ マティエール〉の製品をフルラインナップで展開いたします。また、イベント期間中、フレグランス製品をお買い上げいただいた方にゲランのフレグランスと併せてお使いいただける特別なギフト*をご用意しています。

香りと芸術が織りなす、ゲランならではのラグジュアリーなひと時を、ぜひ銀座三越にてお楽しみください。

*数量限定

イベント概要

＜ゲラン＞フレグランス ラール エ ラ マティエール POP UP イベント

期間：2025年9月10日（水）～ 2025年9月16日（火）

場所：銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ

ベチバーが放つ新しい光

〈ラール エ ラ マティエール ベチバー フォーヴ〉

ゲラン調香師デルフィーヌ・ジェルクが、小説「ジャングル・ブック」から着想を得て生み出した新作〈ベチバー フォーヴ〉。ドライでありながらフレッシュなベチバーとみずみずしいフィグやパイナップルのハーモニーが夜明けのジャングルを想起させる、ユニセックスで纏える香りです。

ラール エ ラ マティエール ベチバーフォーヴ

50mL 36,190 円（税込）／ 100mL 50,270 円（税込）／200mL 71,940 円（税込）

コレクション初のヘアフレグランスミスト

〈ラール エ ラ マティエール ヘアミスト〉

同コレクションを象徴する人気の香り3種〈ネロリ ウートルノワ〉、〈ムスク ウートルブラン〉、〈キュイル ベルーガ〉へのオマージュとして創作されたヘアミストが登場。ボトルもユニークなマットガラス仕上げで再創作しました。ギフトとしてはもちろん、外出先でのリタッチなど、幅広いシーンで香りをお楽しみいただけます。

（左から、ネロリ ウートルノワ、ムスク ウートルブラン、キュイル ベルーガ）

ラール エ ラ マティエール ヘアミスト

全3種 50mL 21,670円（税込）

イベント限定 購入特典

セラミックムエット（数量限定）

イベントでは、36,190円（税込）以上のフレグランス製品をお買い上げのお客様に、〈ラール エ ラ マティエール〉のボトルの蓋を象ったオリジナルの「セラミックムエット」をご用意しております。 クローゼットや玄関などに置くことで、空間に香りをやさしく広げ、お部屋のアクセントとしてもゲランのフレグランスをお楽しみいただくのにぴったりなアイテムです。

※数に限りがございますため、在庫なくなり次第終了とさせていただきます。

▼その他ラール エ ラ マティエール各種詳細はこちら

ラール エ ラ マティエール コレクション (https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/the-exclusive-collection/lart-la-matiere-1/)

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp

ゲラン公式インスタグラム https://www.instagram.com/guerlain/

ゲラン公式X https://twitter.com/Guerlainjp

ゲラン公式LINE https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc