じげんが運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』が、「成果と生産性」の両立に悩むマーケター向けにオンラインセミナーを開催

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2025年９月４日（木）に無料のオンラインセミナー『マーケターの「成果と生産性」を両立する 無駄なく成果に直結する施策カイゼン術』を開催します。

■カンファレンス概要

開催日時 ライブ配信日：2025年９月４日（木）11:00～12:40

アーカイブ配信日：2025年９月11日（木）11:00～12:40

2025年９月12日（金）11:00～12:40

実施形式 オンライン

参加費 無料

定員数 300名

申し込み方法 下記詳細URLよりお申込みください。

https://posts.3naoshi.com/event_20250904?organizationId=1786

※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。

届かない場合は、3naoshi@zigexn.co.jpにお問い合わせくださいませ。

主催 株式会社じげん

＜このような方にオススメ＞

・広告・SEOそれぞれに施策が分断されており、全体最適や連動性が欠けている

・CPA改善ばかりに注力しており、LTV視点の投資判断や改善が後回し

・内製・代理店問わず、施策が属人化・ルーチン化しており、改善の打ち手が尽きてきている

・広告とSEOをまたいだ効果測定の設計やレポート連携が難しい

・工数をかけた割に成果が出ないことが多く、改善施策の“打ち所”に迷いがある

『ミナオシ』では、月に1回以上、自社主催のオンラインイベントを開催しております。マーケティングやリード獲得に関する膨大なノウハウが存在する中、『ミナオシ』は、成功事例や実践的な知見を共有する場の創出を続け、より多くの方々が自分の理想やニーズに合った最適なサービス・リード獲得手段を見つけるサポートをしてまいります。

■「ミナオシ」サービス概要

ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、利用者のレビューをもとに比較・検討・情報収集できるメディアです。一般的なBtoBサービス比較サイトが匿名レビューを主流とする中、ミナオシでは「実名レビュー」のみを掲載し、ユーザーは同じ業種や部門のレビュアーによる評価を基に、自社に合った最適なサービスを選べることが特徴です。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。

URL：https://3naoshi.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］3679 （東証プライム）

［本社所在地］東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］2006年6月1日

［代表者］代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社TCV 株式会社and A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd

株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。