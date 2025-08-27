じげんが運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』が、「成果と生産性」の両立に悩むマーケター向けにオンラインセミナーを開催

写真拡大 (全2枚)

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2025年９月４日（木）に無料のオンラインセミナー『マーケターの「成果と生産性」を両立する 無駄なく成果に直結する施策カイゼン術』を開催します。




■カンファレンス概要




開催日時　　　　　　　ライブ配信日：2025年９月４日（木）11:00～12:40


　　　　　　　　　アーカイブ配信日：2025年９月11日（木）11:00～12:40


　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年９月12日（金）11:00～12:40


実施形式　　　　　オンライン


参加費　　　　　　無料


定員数　　　　　　300名


申し込み方法　　　下記詳細URLよりお申込みください。


　　　　　　　　　https://posts.3naoshi.com/event_20250904?organizationId=1786


　　　　　　　　　※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。


　　　　　　　　　届かない場合は、3naoshi@zigexn.co.jpにお問い合わせくださいませ。


主催　　　　　　　株式会社じげん






＜このような方にオススメ＞


・広告・SEOそれぞれに施策が分断されており、全体最適や連動性が欠けている


・CPA改善ばかりに注力しており、LTV視点の投資判断や改善が後回し


・内製・代理店問わず、施策が属人化・ルーチン化しており、改善の打ち手が尽きてきている


・広告とSEOをまたいだ効果測定の設計やレポート連携が難しい


・工数をかけた割に成果が出ないことが多く、改善施策の“打ち所”に迷いがある



『ミナオシ』では、月に1回以上、自社主催のオンラインイベントを開催しております。マーケティングやリード獲得に関する膨大なノウハウが存在する中、『ミナオシ』は、成功事例や実践的な知見を共有する場の創出を続け、より多くの方々が自分の理想やニーズに合った最適なサービス・リード獲得手段を見つけるサポートをしてまいります。



■「ミナオシ」サービス概要







ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、利用者のレビューをもとに比較・検討・情報収集できるメディアです。一般的なBtoBサービス比較サイトが匿名レビューを主流とする中、ミナオシでは「実名レビュー」のみを掲載し、ユーザーは同じ業種や部門のレビュアーによる評価を基に、自社に合った最適なサービスを選べることが特徴です。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。


URL：https://3naoshi.com/




■株式会社じげん 会社概要


［社名］株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)


［証券コード］3679 （東証プライム）


［本社所在地］東京都港区虎ノ門3-4-8


［設立年月日］2006年6月1日


［代表者］代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈


［資本金］125百万円（2025年3月31日時点）


［事業内容］ライフサービスプラットフォーム事業


［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ　株式会社ミラクス　株式会社三光アド　


　株式会社ブレイン・ラボ　株式会社アップベース　株式会社ビヨンドボーダーズ


　株式会社タイズ　株式会社オーサムエージェント　株式会社アップルワールド


　株式会社TCV　株式会社and A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd　


　株式会社CORDA　保険マンモス株式会社


［URL］https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて


当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your　Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。