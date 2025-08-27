もう「断る悔しさ」は要らない。リフォームパークが加盟店1200社以上を繋ぐ“協力システム”を本格始動。

アレン株式会社

人手不足、エリア外…そんな理由で案件を断った経験はありませんか？『リフォームパーク』が、加盟店同士の協力を加速させる“協力システム”を本格始動。



グループLINEを軸にしたリアルな連携が、どんな「無理」も「可能」に変える。



その仕組みと感動の成功事例を語ります。

すべては、一件の「お断り」から始まった物語

「申し訳ありません。うちでは、ちょっと対応ができないんです」

この言葉を、これまで何度、電話の向こうのお客様に伝えてきただろうか。



言葉を尽くして謝罪しながらも、心の奥底では自分の無力さに唇を噛み締める。



同業である全国のリフォーム事業者の皆さんなら、きっと一度ならず経験したことがあるはずです。



お客様の期待に応えたいという強い想いがあるにもかかわらず、どうしようもない壁を前に、ただ頭を下げるしかない、あの悔しさ。



胸が締め付けられるような、あの独特の感覚を。

はじめまして。アレン株式会社です。



私たちは長年、このリフォームという仕事に人生を捧げ、お客様一人ひとりの「暮らしをより良くしたい」という切実な願いに応えるべく、事業に邁進してきました。



しかし、その想いが強ければ強いほど、この業界が抱える根深い構造問題の壁に、何度も、何度も、容赦なくぶつかってきたのです。

「申し訳ない、そのエリアまでは職人を動かせなくて…」

「その工事は専門外でして、うちでは技術的に…」

「急な話で、対応できる人手がどうしても足りません…」

理由はいつも様々です。



しかし、根本にあるのは、常に「自社一社だけでは、どうしても完結できない」という、変えようのない現実でした。



目の前には、確かに困っているお客様がいる。



助けを求めている人がいる。



それなのに、手を差し伸べることができない。



この、もどかしさと自己嫌悪が幾重にも降り積もり、やがて私の中で「この状況を、何としてでも変えなければならない」という、一種の強迫観念にも似た、強い使命感へと変わっていきました。

ですから、今日ここでお話しさせていただくのは、単なる新サービスの紹介ではありません。

もしあなたが、かつての私と同じように、電話口で「ごめんなさい」と繰り返す日々に心を痛めているのなら。



どうか、もう少しだけ、この拙い話にお付き合いください。

なぜ私たちは「断らざるを得ない」のか？業界のリアルな構造



私たち地域の工務店や職人は、それぞれが持つ技術や対応できるエリアに、どうしても限界があります。



お客様から直接ご相談をいただいても

「うちの専門は内装工事ですから、複雑な水道設備が絡むと…」

「申し訳ありませんが、その地域までは職人を動かす交通費だけで赤字になってしまうんです」

と、丁寧にお断りするしかない。

特に、一つの工事に複数の専門技術が必要となる複雑な案件になると、そのハードルは一気に高まります



リフォームの現場は、内装屋、設備屋、設計士、施工管理者、仕上げ屋といった、10近い専門職が集まって初めて成り立つ「チーム勝負」です。



例えば、そのチームのたった一人、いつもの水道屋さんが、身内の不幸や急な怪我で現場に入れなくなってしまったら？

そのたった一つのピースが欠けてしまっただけで、工程表の進行に大きく影響が出ます。

結果として、一体何が起きるのか。



私たち事業者は、目の前の売上機会を、みすみす逃すことになります。



私は、この事業者間の「孤立」と、それによって生まれるお客様との「断絶」こそが、この業界が長年抱え込んできた、最も根深い病巣だと考えています。

「隣の工務店は、ウチの仕事を奪うライバルだ」

「ウチはウチ、ヨソはヨソ。協力なんてとんでもない」

そんな古い価値観が分厚い壁となって私たちを分断し、本来であれば協力すれば生み出せるはずの莫大な価値を、みすみすドブに捨てさせている。



その紛れもない事実に気づいてしまったとき、私の頭の中に、一つのアイデアが、まるで暗闇を切り裂く閃光のように、突き刺さりました。

ライバルが、もしも“最高の仲間”になったとしたら？

公園のように、誰もが自然に集える場所を

「そうだ。事業者同士が、何の垣根もなく、自由に協力し合えるプラットフォームを作ろう」

その着想は、これまでの悔しさや、業界に対するどうしようもない問題意識が、頭の中で一本の線として繋がった瞬間でした。



あまりに単純なことでした。



しかし、業界の古い慣習にどっぷりと浸かっていた私にとっては、まさにコロンブスの卵でした。

一社でできないなら、できる会社と手を取り合えばいいじゃないか。



エリア外で対応できないなら、そのエリアを拠点にしている仲間に助けてもらえばいいじゃないか。



専門技術が足りないなら、その道のプロフェッショナルに協力を仰げばいいじゃないか。

そこには、企業の規模も、過去の実績も、ましてやライバル意識もありません。



ただ純粋に

「お客様のために、良いものを作りたい」

「目の前で困っている人を、助けたい」

という、プロとして当たり前の想いを持った人々が、自由に情報交換し、助け合い、これまでにない新しい価値を共に創り上げていく。



そんな、温かくて、人間味に溢れたコミュニティを、この無機質になりがちな業界に作りたかったのです。

しかし、ご存知の通り、理想を語るのは簡単です。



そのアイデアを、事業として形にするまでの道程は、私の想像を絶するほどの困難の連続でした。

最初にぶつかったのは、やはり業界に氷山のように、そして深く根を張る「心理的な壁」でした。



「なぜ、今まで競争相手だったライバルに、こっちから手を貸さなければいけないんだ」

「うちが長年かけて蓄積してきた技術やノウハウを、他社に教えるなんてとんでもない」



そうした拒絶の声は、決して少なくありませんでした。



長年、自分の腕一本で「一国一城の主」として会社を切り盛りしてこられた方々にとって、「協力」や「共創」という概念は、すぐには受け入れがたい、青臭い理想論に聞こえたのでしょう。

しかし、少しずつ私たちの考えが多くの加盟店様に伝わっていき、ご協力をいただけることが増えてきました。

「協力システム」の全貌

では、『リフォームパーク』は具体的に、どのようにして事業者間の「協力」を生み出しているのか。



私たちがこの度、本格始動を宣言する「協力システム」の心臓部。



それは、何か最新鋭のAIを搭載した複雑なITツールなどではありません。



驚くほどシンプルで、泥臭く、そして人間味に溢れています。

その中心にあるのは、加盟店の皆さんだけが参加できる、専用のグループLINEです。

想像してみてください。



ある工務店の社長が、お客様から非常に複雑な案件の相談を受け、頭を抱えています。



「これは、うちの会社の力だけでは、どう考えても手に負えない…」。



そうなった時、決められたフォーマットに従って、案件の概要（工事内容、希望納期、おおよその予算感、必要な専門技術など）を、私たちに共有します。

その後、加盟店の中でも、リフォームパークが実際にお会いしたり、お話ししたことのある業者さんをご紹介いたします。



私たち運営（担当の渡邉）が「見届け人」としてその輪に加わり、依頼元の事業者、そして協力を申し出てくれた事業者との、個別のグループLINEを立ち上げます。



そこから先は、最初の丁寧なご挨拶から始まり、現地調査の日程調整、見積もりの提出、Zoom等を使ったオンラインでの打ち合わせ、そして施工が始まってからの日々の進捗報告まで、すべてのやり取りが、そのグループLINE上でオープンに行われます。



私たちは、そのプロセスを見届けます。

なぜ、私たちがそこまで徹底して、そして深く介入するのか。



それは、単に事業者同士をマッチングさせて「はい、あとはよろしく」と丸投げするような、無責任なことはしたくないからです。



私たちは、トラブルを未然に防ぎ、透明性を担保することで、何よりも「信頼」を土台とした、血の通った協力関係を築きたい。



そう強く願っているからです。



工事が無事に完了し、支払いも滞りなく行われ、両者が「今回は本当にありがとう。



またよろしく！」と、笑顔で握手するところまでを見届ける。



それが、『リフォームパーク』運営者としての、私たちの譲れない責任であり、誇りなのです。

この「グループLINEを中心とした協力体制」こそが、私たちが絶対の自信を持ってお届けする、『リフォームパーク』の“協力システム”の正体です。

北海道のカーテンレールが教えてくれた、「協力」という名の奇跡

「倉田さん、本当に困ったことになって…。ちょっと助けてもらえませんか」

ある日の午後、一本の電話から、この協力システムの価値を象徴する、忘れられない成功事例が生まれました。



電話の主は、全国を股にかけて目覚ましい活躍をされている、ある加盟店の社長さん。



その声は、いつも自信に満ち溢れている彼らしからぬ、切羽詰まった響きを帯びていました。



聞けば、以前に施工を手掛けた札幌の美容室で、天井に取り付けたカーテンレールが、何らかの原因で落ちてしまったとのこと。



もちろん、これは施工側の不備ですから、すぐに直しに行かなければなりません。

しかし、彼の事業の拠点は、大阪。



たった10分もあれば終わるであろう、簡単なカーテンレールの取り付け作業のために、大阪から札幌へと飛ばなければならない。



往復の飛行機代、現地の宿泊費、諸々の経費を計算すると、ざっと8万円。



そして、移動に費やされる膨大な時間。



しかも、これは修正工事なので、追加費用は一切発生いたしません。

「これを、リフォームパークの北海道の仲間で、誰かお願いできないだろうか」

まさに、この“協力システム”が真価を発揮すべき瞬間でした。



私はすぐに、札幌を拠点とする、日頃から信頼関係を築いている加盟店さんに連絡を取りました。



「事情はよくわかりました。うちの若い者に、すぐに行かせますよ」



彼の力強い、そして温かい返事を聞いたとき、私は心の中で勝利を確信しました。

結果、札幌の加盟店さんが、驚くほど迅速に対応してくださり、作業はあっという間に完了。



美容室のオーナー様にも、大変喜んでいただけました。



そして、大阪の社長さんが最終的に負担した費用は、本来かかるはずだった交通費や宿泊費に比べて遥かに少ない、わずか数万円の協力費のみ。



そして何より、彼が失うはずだった「時間」という、経営者にとって何よりも貴重な時間を、完全に守ることができたのです。

8万円のコストと、時間。



この、途方もない損失を、たった数万円の「協力」によって解決できた。



この一件は、私たちにとって単なるサクセスストーリーではありません。



「協力」というものが、いかに大きな金銭的価値と、時間的価値を生み出すかを、何よりも雄弁に物語る、象徴的な出来事となりました。

最近では、千葉県の業者さんが、お客様からの紹介で受けた愛知県の実家のリフォーム案件を、現地の加盟店さんと見事に連携して成し遂げた事例もあります。



依頼主の信頼に、距離の壁を越えて応えていく。



そんな、かつては奇跡のように思えた出来事が、『リフォームパーク』のグループLINEの中では、ごく当たり前の日常として、毎日のように生まれているのです。

「孤軍奮闘」から「チーム戦」へ。業界の新しい文化を創る

私たちが本格始動させるこの“協力システム”は、加盟店の皆さんにとって、もはや単なる「便利な業務ツール」という存在ではありません。

これまで、涙を飲んで断るしかなかった案件が、次々と受注できるようになる。



売上機会の損失を防げることはもちろんですが、メリットはそれだけではありません。



他の事業者の優れた仕事ぶりを間近で見ることで、「新しい技術を学ぶ絶好の機会」になったり、自社の若手職人を他社の現場で経験させることで、「未来を担う人材の育成」に繋がったりもします。

しかし、私が考える最大の価値。



それは、これまでたった一人で会社の未来を背負い、孤独な戦いを強いられてきた経営者たちが

「全国に、いつでも頼れる仲間がいる」

という、何物にも代えがたい安心感と、心強さを手に入れられることだと、私は固く信じています。



いつしか彼らの意識は「ライバル」から「最高の仲間」へと変わり、そこから生まれる圧倒的な相乗効果が、業界全体を、確実に次のステージへと押し上げていくのです。

そして、この「協力」の輪が社会全体に広がっていけば、リフォームを依頼するお客様にとっても、「断られるかもしれない」という不安や不満が、「断られない安心感」へと変わっていくでしょう。



不必要な中間マージンが徹底的に削ぎ落とされ、より「適正な価格」で工事を依頼できるようになります。



そして何より、各分野のプロフェッショナルが最高のチームを組むことで、一社では決して実現できなかったような、夢のような「質の高い工事」が、当たり前のものになるはずです。

私たちの挑戦は、まだ始まったばかりです。



この“協力システム”を、リフォーム業界の新しいスタンダードにすること。



それが私たちの当面の目標です。

最後に、この記事を読んでくださっている、全国のリフォーム事業者の皆様へ、メッセージを送らせてください。

もし、あなたが今も、たった一人で戦っているのなら。



もし、人手不足やエリアの壁に、毎晩のように歯を食いしばっているのなら。



どうか、思い出してください。



あなたの隣には、同じ想いを抱き、同じ痛みを分かち合える、1200社以上の仲間がいます。



もう、一人で悩む必要はありません。



『リフォームパーク』の扉を叩いてください。



私たちは、いつでもあなたを心から歓迎します。



ライバルを「仲間」に変え、共にこの業界の新しい未来を、新しい文化を、創りましょう。

そして、これからリフォームを考えているエンドユーザーの皆様へ。



もし「こんなこと、どこに頼めばいいんだろう」と、不安に思っていることがあるのなら、どうか諦めないでください。



あなたのその大切な想いを、必ず実現できるプロフェッショナルが、この国のどこかに必ずいます。



私たち『リフォームパーク』は、その奇跡のような出会いを、実現するために存在します。



あなたの「暮らしを良くしたい」という切実な願いを、私たち「チーム・リフォームパーク」が、全力でサポートさせていただきます。

「ごめんなさい」が、「ありがとう」に変わる。



そんな、当たり前で、温かい社会の実現に向けて。



私たちの挑戦は、これからも続きます。

会社概要

会社名：アレン株式会社

サービス名：リフォームパーク

代表者名：代表 倉田 昌侑

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-2-19エスペランサ恵比寿3F

お問い合わせ電話番号：03-6277-5588（担当：渡邉）

受付時間：9時～18時

メールアドレス：reformpark2023@gmail.com

公式サイト(https://reform-park.jp/)