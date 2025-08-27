株式会社chikyubito(CLASTA・ORICLAを運営する)が応援する、OITA青春サッカー祭 青春感満載のイベントが開催されました！
それぞれの背ネームと背番号が個性的で素敵です♪
楽しそうなお写真です！
素敵なお写真ありがとうございます！
青春が感じられる１枚
私たちchikyubitoは、「お客様に提供していく価値」の”宣言”として、「世界に違いをつくる」をスローガンにしました。
【OITA青春スポーツ実行委員会】が初開催するイベント「OITA青春サッカー祭」が2025年8月18日（月）、トヨタカローラ大分 祝祭の広場で開催されました。
サッカー界とエンタメ界の架け橋として人気のYouTuberのマキヒカさんをスペシャルゲストに迎え、ダンスパフォーマンスやリフティング対決など盛りだくさんのイベントが行われました。
高校生たちの交流や輪が広がり、とても盛り上がり最高のイベントになりました。
スタッフTシャツも高校生の想いが込められているとても素敵なTシャツに仕上がっておりました。
株式会社chikyubitoは引き続き、高校生・学生・全ての皆様の青春を応援してまいります。
OITA青春サッカー祭公式Instagram
https://www.instagram.com/oita_s_sports/
世界に違いを作る企業としての誇りと責任。そんな私たちの想いから生まれた言葉です。
アパレル事業をはじめとする様々な事業を通して、私たちはあなたの世界に違いをつくります。