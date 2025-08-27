ECRU、新作ラウンジトップス発売。吸水ショーツ×ラウンジウェアで叶える″自分をいたわる贅沢なひととき″

合同会社エクルOPEN BACK SHEER LOUNGE TOP

忙しい日々の中でも、自分をいたわる時間を大切に--

ライフスタイルブランド「ECRU（エクル）」は、2025年9月9日（火）より、吸水ショーツとのコーディネートを楽しめるラウンジウェア2アイテム『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』と『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』を、公式オンラインストアにて発売いたします。

※本商品は予約販売となり、お届けは9月下旬を予定しております。

また、9月3日（火）～9月5日（木）に開催される合同展示会「NEW ENERGY BLD.(https://new-energy.ooo/2025bldg/)」にECRUが出展いたします。

本コレクションを一足早くご覧いただけるほか、今後発売予定の商品も展示予定です。

繊細さと快適さを兼ね備えた2つのアイテムで、日常のルーティンをより心地よく、美しく彩る “大人のためのラウンジスタイル” をご提案します。

OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP

オープンバックシアーラウンジトップ

カラー：ブラック / アイボリー/ ブルー

サイズ：M / L

価格：9,760円（税込）

細番手の糸を使用した、やわらかな透け感が魅力のレイヤードトップス。

大胆に背中を開けたデザインが、余裕のある抜け感を演出。

ECRUの刺繍ロゴが、後ろ姿にさりげないアクセントを添えます。

同時発売の『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』とのレイヤードはもちろん、

吸水ラウンジショーツ『RIB WRAP LOUNGE PERIOD SHORTS(https://www.ecru-design.com/products/rib-wrap-lounge-period-shorts)』と組み合わせることで、スタイリッシュかつ大人の女性らしいリラックススタイルが完成します。

ブラックアイボリーブルー

詳細を見る :https://www.ecru-design.com/products/open-back-sheer-lounge-top

SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE

セレインダブルストラップキャミソール

カラー：ブラック / ホワイト / ベージュ

サイズ：M / L

価格：7,850円（税込）

上質な肌触りと心地よさを追求したカップ付きキャミソール。

ストレス軽減やリラックス効果が期待できる機能性素材、「curefilo(R)」を採用しています。

▶︎ curefilo(R) について詳しくはこちら(https://www.maruyasu-fil.co.jp/products/curefilo)

華奢なダブルストラップがデコルテを美しく際立たせ、インナー感を抑えたデザインは1枚で着ても洗練された印象に。

『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』とのレイヤードで、素肌の美しさが引き立つ、気品を感じるスタイルに。

ブラックホワイトベージュ

詳細を見る :https://www.ecru-design.com/products/serene-double-strap-camisole

■ 発売情報

本コレクションは、2025年9月9日（火）よりECRU公式オンラインストアにて発売予定です。

※本商品は予約販売となり、お届けは9月下旬を予定しております。

特集ページを見る :https://www.ecru-design.com/collections/pre-order-2025-09

■ 展示会出展のお知らせ（ビジネス関係者向け）

2025年9月3日（火）～9月5日（木）に開催される「NEW ENERGY BLD.」に、ECRUが出展いたします。

会場では、発売前の本コレクションをいち早くご覧いただけるほか、ブランドの定番アイテムや、今後発売予定の新作も展示いたします。

バイヤー・メディア関係者の皆さまのご来場を、心よりお待ち申し上げます。

イベント詳細はこちら :https://new-energy.ooo/2025bldg/

合同会社エクル

「ECRU（エクル）」は、毎日を忙しく生きる女性に寄り添い、日常にちょっとした“特別感”を届けるライフスタイルブランド。



私たちが作るのは、ただの（可愛い）吸水ショーツやインナーではありません。

女性たちが心地よく過ごすための、”ちょっとした特別”を詰め込んだアイテムです。



慌ただしい日々も、憂うつになりがちな日も、

ECRUのプロダクトがあることで、少しだけ心地よく、少しだけ楽しみになる。

そんな “自分のためのささやかな特別” を、あなたの毎日に。



公式 オンラインストア

https://www.ecru-design.com/



Instagram 公式アカウント

https://www.instagram.com/ecru___design



▪️お問い合わせ先

Mail：info@ecru-design.com

Tel：03-6823-4643（平日11:00～18:00）