NTTコムオンライン NPS®ベンチマーク調査2025銀行部門 第１位（３年連続・通算６回目）獲得記念「住信SBIネット銀行 公式X」フォロー＆リポストキャンペーンを開始
「あなたの推し、うちの銀行で正解です。」
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年８月27日（水）より「あなたの推し、うちの銀行で正解です。」
NTTコムオンライン NPS®ベンチマーク調査2025銀行部門 第１位（３年連続・通算６回目）獲得記念「住信SBIネット銀行 公式X」フォロー＆リポストキャンペーンを開始しました。
キャンペーン概要
キャンペーン期間中にご応募いただいたかたの中から、抽選で最大300名さまに「giftee Cafe Box」1,000円分をプレゼントします。さらに、期間中に住信SBIネット銀行公式Xアカウントのフォロワー数が 10,000人増加するごとに、当選者数を追加で100名さまずつ拡大いたします。
（最大 300名さままで）
https://digitalpr.jp/table_img/2617/116774/116774_web_1.png
「giftee Cafe Box」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、カフェで使用できる様々なラインナップの中から、贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Cafe Box」および「ギフトポイント」の利用に会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。
キャンペーン期間
2025年８月27日（水）から2025年９月９日（火）23時59分
応募方法
１.住信SBIネット銀行公式アカウントをフォロー
下記URLから住信SBIネット銀行公式「X」アカウントページヘ移動していただき、「フォロー」をクリックしてください。
https://x.com/sumishinsbi
２. 住信SBIネット銀行公式アカウントが投稿する対象のポストをリポスト
３.応募完了！
ご当選された方には「X」のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
詳細はキャンペーンページ（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250827_004259/index.html
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
＊Net Promoter®および NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
