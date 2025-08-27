フランス発デザインオーディオブランド「La Boite Concept」より新作ターンテーブルが8/27より販売開始

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社IKホールディングスの子会社で、音楽周辺機器・ライフスタイル商品の輸入小売・卸業を行う株式会社ネイビーズ（代表取締役：松野康晴 本社：東京都中央区）は、オーディオブランド La Boite conceptの新商品 ターンテーブル『Square CC』を8月27日より販売開始いたします。

（オンラインショップ：https://store.navys.jp/products/la-boite-concept-square-cc）

ミニマルな美学と高音質が融合した『Square CC』

無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインと、選び抜かれた天然素材を融合。

フランス・ホセゴーの工房で製造・組み立てられた『Square CC』は、まさに「音を聴く家具」と呼ぶにふさわしい一台です。

天然ウォールナットまたはオーク材のスクエア筐体に上質なブラックレザーを組み合わせ、レコード盤の中心をわずかにずらした非対称のレイアウトが静かに個性を主張します。

まるでリビングに置く一枚のアートのように、音楽を楽しむ時間をインテリアの一部へと変えてくれます。

音質と安定性を追求した妥協なき設計

『Square CC』は、精密な音の再生と快適な使用感を両立させるため、細部まで徹底的にこだわり抜かれています。

軽量かつ高剛性のアルミ製トーンアームと低摩擦ベアリングが、レコードの溝を正確にトレース。

標準装備の高級カートリッジ「Ortofon OM10」（楕円ダイヤモンド針）が、繊細なニュアンスまで鮮明に描き出します。

カウンターウェイトは工場出荷時に最適化され、面倒な調整は不要。さらにMMフォノイコライザーを内蔵しているため、スピーカーやアンプにつなぐだけで、すぐに音楽を楽しめます。

回転は33/45回転に対応し、背面スイッチでフォノ／ライン出力を簡単に切り替え可能です。

また、La Boite Concept独自の三脚式アンチバイブレーション構造により、不要な振動を効果的に抑制。3点支持で振動を後方に逃がす設計は、スピーカーと同じ棚に置いても共振を防ぎ、ピュアなサウンドを維持します。透明感のあるプレキシガラス製プラッターは内部機構を美しく見せ、サブプラッターと高精度ベアリングが安定性と静音性を高めています。

Square CC

本体：ウォールナット材 TOP：本革

トーンアーム：アルミ製（20cm・カウンターウェイト調整不要）

カートリッジ：Ortofon OM10を装備

駆動方式：ベルトドライブ（低振動設計）

防振構造：三脚型アンチバイブレーション構造（コルク製フット）

出力モード：ライン出力、フォノプリアンプ内蔵／非内蔵切替スイッチ搭載

回転数： 33回転/45回転対応

寸法：W35×D35×H10.8cm

質量：4.5kg

カラー：ウォールナット

価格：143,000円(税込)

9月16日よりネイビーズストアにて初の下取りキャンペーンがスタート

商品詳細はこちら :https://store.navys.jp/products/la-boite-concept-square-cc

株式会社ネイビーズが運営するネイビーズストア(https://store.navys.jp/)では、9月16日より下取りキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、全国で豊富な買取実績を持つ株式会社ゲオとの共同プロジェクトとして実現。

スピーカー、ヘッドホン・イヤホン、アンプ、プレーヤー、一体型システムなどのオーディオ機器が対象となります。

ご不要になったオーディオを次の世代へつなげる機会として、ぜひご利用ください。

下取りキャンペーンページ：https://navys.recogene.com/

【ネイビーズストア 下取りキャンペーン】

■概要

期間中にお手持ちのオーディオ製品を下取りに出していただくと、査定金額に応じてネイビーズストアでご利用いただける限定クーポンを発行いたします。

■下取り対象カテゴリ

・スピーカー類: ワイヤレススピーカー、スマートスピーカー、PCスピーカーなど

・ヘッドホン・イヤホン類: 有線/無線ヘッドホン、完全ワイヤレスイヤホン、ヘッドホンアンプなど

・アンプ類: プリメインアンプ、AVアンプなど

・プレーヤー類: CDプレーヤー、レコードプレーヤー、ネットワークプレーヤーなど

・一体型システム: サウンドバー、ミニコンポ、ラジカセなど

■実施期間

2025年9月16日（火）～ 2025年12月15日（月）まで

La Boite concept

La Boite Conceptは、1938年に創設されたSIARE(R)スピーカーブランドの流れをくむフランスのオーディオメーカーです。創設者ティモシー・カニャールの祖母マリー・カニャールが築いた音響の伝統を、世代を超えて受け継ぎ、2008年のブランド設立以来、国際特許を取得した革新的な技術とモダンなデザインを融合した製品を生み出しています。

製品はすべてフランス南西部ホセゴーの自社工場で組み立てられ、無垢材やフルグレインレザーなどの高品質素材を使用。

長く愛用できる耐久性と、職人による緻密な仕上げが特徴です。

音楽やカルチャーを愛する人々にモノやオトをお届けします。

NAVYSは北欧、イタリア、フランス、スイスなどのオーディオやデザインオブジェクトの正規輸入代理店です。

「SITBACK&RELAX」をテーマにブランドのルーツを大切にし、作り手の想いやこだわりを全ての人々に伝え、ラブリー・デイなライフスタイルを情熱を持って創造していきます。

【会社概要】

社名：株式会社ネイビーズ

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷4-4-11 ミュゼR

代表取締役社長：松野康晴

事業内容：音楽周辺機器、ライフスタイル商品の輸入小売・卸業

設立：2013年1月18日

URL：https://navys.jp/