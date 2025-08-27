川崎市内の警察署３署とイッツコム「地域安全に関する協定」を締結

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム）は、東急線沿線（神奈川県川崎市を含む）の通信・放送インフラを担う企業として、「安心と快適さ」をお届けすることを経営理念に掲げており、特殊詐欺などの被害が増える中で、安全で豊かな街づくりを目指して、サービスエリア内にある川崎市内の警察署３署（神奈川県警察 宮前警察署・中原警察署・高津警察署）と「地域安全に関する協定」（以下、本協定）を締結しました。

宮前警察署と連携中原警察署と連携高津警察署と締結

本協定は、特殊詐欺をはじめとする各種犯罪の未然防止および交通事故防止などを図るため、安全で安心な街の実現に努めることを目的としています。このたびの締結により、イッツコムチャンネル＊での放送を通じて、犯罪未然防止などに関する情報発信や、警察署３署がそれぞれ実施する防犯や交通安全イベントなどの取材・放送を行うほか、営業・サポートスタッフがお客さま宅を訪問する際に、警察から提供される防犯情報のチラシを配布するなど、啓発活動を推進してまいります。

なお、警察署３署とイッツコムは、協定締結による取り組みの一環として、神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例で定めた「安全・安心まちづくり旬間」（10月11日～20日）に、共同でキャンペーンPRなどを計画しています。



【具体的な協力内容】

(1) イッツコムの営業・サポートスタッフがお客さま宅訪問時に、警察から提供される特殊詐欺をはじめとする各種犯罪防止などのチラシ配布と注意喚起

(2) 「こども110番のくるま」ステッカー貼付の営業車両によるこどもの安全確保のための保護・見守り活動

(3) イッツコムチャンネルにおいて、防犯や交通安全を啓発するための広報活動、情報発信（警察官などの出演による事例紹介など）

(4) イッツコムチャンネルにおいて、警察活動（防犯キャンペーン、町会イベントのブース出展など）の取材、情報発信



【締結日】

■神奈川県警察 宮前警察署 2025年8月18日

■神奈川県警察 中原警察署 2025年8月19日

■神奈川県警察 高津警察署 2025年8月27日



イッツコムでは、今後も、通信・放送インフラを提供する企業としての社会的使命を担うよう努めて参ります。



＊イッツコムのコミュニティチャンネル。コミュニティチャンネルは、ケーブルテレビ局が地デジ帯域で各サービスエリアの地域情報を発信している自主放送チャンネル。イッツコムチャンネルは地デジ10chと地デジ11ch。

◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22F

株 主： 東急株式会社

会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日

資本金： 52億9千4百万円

放送エリア： 東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市、 川崎市・高津区、中原区、宮前区、横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区

事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか

経営理念： 私たちは、ブロードバンドネットワークを通じて地域の皆さまに「安心と快適さ」をお届けし、常に先進的な取り組みを行うことで、豊かな生活環境を創造します。

サービスサイト ： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト ： https://www.itscom.co.jp/corporate/