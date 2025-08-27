【開催報告】地方の人口減少時代の企業課題にAIで挑む！レイメイ藤井主催「AI活用セミナー」に、当社代表の小田が登壇

株式会社ユルリカ

この度、株式会社ユルリカ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小田 幸治、以下当社）の代表小田が、2025年8月19日（火）に株式会社レイメイ藤井鹿児島支店（鹿児島県鹿児島市）にて、株式会社レイメイ藤井様が主催する「人口減少時代を乗り越える AI活用セミナー」に講師として登壇したことをご報告いたします。

人口減少時代を乗り越える AI活用セミナー

■「テクノロジーが届きにくい場所」に、私たちは挑みます

本セミナーでは、鹿児島県DX推進アドバイザーでもある代表の小田が講師を務め、まず鹿児島県が直面する深刻な人口減少と、それに伴う人手不足・採用コスト高騰の現状をデータで提示。

その上で、「人がいないなら、AIにまかせよう！」をテーマに、AIを「24時間働く、新卒の東大生」と捉え、単なるコストではなく「人件費との置き換え」としてDX投資を判断するという、新しい視点を提案しました。

さらに、FAXの読み取りを自動化する「AI OCR」や、社内の問い合わせに自動で応答する「チャットボット」など、県内企業での導入事例を紹介し、明日から実践できる具体的なAI活用法を解説しました。

■セミナーの概要

本セミナーは、2025年8月19日（火）に株式会社レイメイ藤井鹿児島支店で開催、AIをビジネスに活用したいと考えている企業の担当者を中心に12名が参加しました。



【1】人口減少時代の企業課題とAIによる解決策

鹿児島県が直面する深刻な人口減少と人手不足の現状をデータで提示。「人がいないなら、AIにまかせよう！」をテーマに、DX投資を単なるコストではなく「人件費との置き換え」として判断するという新しい視点を提案しました。

【2】AIのトレンドと捉え方

経理や営業、製造など様々な部門でAIが貢献できる業務効率化の例を挙げ、県内企業での「AI OCR」や「社内チャットボット」の導入事例を交えながら、具体的なAIの活用法を解説しました。

＜例＞

・紙やFAXでの業務を効率化

FAXや紙で届く注文書などの情報をAIが自動で読み取り、データ化する仕組みを構築。これにより、手作業での入力業務が不要になり、入力ミスを減らし、大幅な時間とコストの削減が可能です。



・24時間対応の社内問い合わせ窓口

社内の製品情報やマニュアル、ウェブサイトのURLなどをAIに学習させることで、社内向けのチャットボットを作成できます。社員はいつでもAIに質問ができ、疑問を即座に解決できるため、業務効率が向上します。外部に情報が漏れる心配もなく、安心して利用できます。

■ 参加者の声（一部抜粋）

- 「ご紹介のあった2つのソリューションはどの業者にも当てはまるので展開しやすいソリューションと感じました。大変勉強になりましたありがとうございます。」- 「自社の顧客カルテ作成など検討しているので有益なセミナーでした。」

今後も当社は、鹿児島県の公共（自治体）、民間事業者を対象に「生成AI・ノーコード活用」「行政事務のデジタル化」「デジタル人材の育成・確保」「ICTツールの導入」などの課題解決を目指してまいります。

■セミナー登壇者のプロフィール

小田 幸治（おだ こうじ）｜株式会社ユルリカ代表／鹿児島県DX推進アドバイザー

1996年生まれ鹿児島県長島町出身。複数のベンチャー企業でIT人材営業、Webサイト制作やシステム開発における、実装、PM・ディレクション業務を経て、2021年6月に株式会社ユルリカ創業。当社創業以来、ノーコードやAIを活用した開発プロジェクト推進に多数携わる。2024年10月に鹿児島支社を設立。2025年4月、鹿児島県DX推進アドバイザー就任。

DX推進相談窓口についてはこちらから詳細をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000082629.html

■AIを活用して、紙で届いた書類を自動読み取り！

当セミナーでは、FAXやメール、紙で届いた書類をAIで自動で読み取り、データ化・一元管理。基幹システム連携や帳票出力までを自動化する「手入力業務を0にする」業務改善システム「テマトリ」についてもご紹介いたしました。

＜テマトリの特徴＞- 高精度AI＋検索予測でデータ入力を0に。- FAX、メール、郵送紙などあらゆる書類に対応。- 企業様ごとにカスタマイズ・独自設定が可能。

＼今だけの期間限定キャンペーン実施中！／

今、お申込みの方限定で初期費用50％OFFにてご提供いたします。

ぜひこの機会に、お申込みくださいませ。

【テマトリに関するお問い合わせ先】

電話番号：03-6555-2152

メールアドレス：info@yurulica.com

担当者：東

■株式会社ユルリカについて

東京・鹿児島の2拠点で、AI×ノーコードを活用し、Web制作、Webマーケティング、システム開発、DXコンサルティングを行うデジタルコンサルティング会社です。

事業開始から3年でノーコードを用いた制作・開発実績200件以上。プロジェクト数は国内最多規模でノーコード制作ツール、Studio認定制度、StudioExperts Goldに認定。Studio、Bubble、Framerなど最新のツールを積極採用しています。

【協業・連携受付中！】

システム開発・サービス拡大等の面で協業・連携させていただける事業者様を募集しております。以下よりお問い合わせください。



お問い合わせ先：info@yurulica.com

■会社概要

・企業名：株式会社ユルリカ / Yurulica Co. Ltd.

・本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目13-24 U square 四谷三丁目2階

・鹿児島支社：〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町9-15 マークメイザン 504

・代表者：小田 幸治

・設立：2021年6月15日

・公式サイトURL：https://yurulica.com/

・事業内容：クライアントワーク事業、自社サービス開発・運営事業、地方創生事業

・X(Twitter)：https://x.com/yurulica_dx

・Instagram：https://www.instagram.com/yurulica_official/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ユルリカ 広報担当

Mail：pr@yurulica.com