Vision Base株式会社、人手不足解決の新戦略「となりのAIシリーズ」提供開始。

Vision Base株式会社

Vision Base株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：宮崎 由剛）は、人口減少・採用難時代における企業の持続的成長を支援する生成AI活用支援サービス「となりのAIシリーズ」の提供を本格開始いたします。本サービスは、従来の「人を増やす戦略」から「AIを増やす戦略」への転換を支援し、最短10日での業務自動化実現により、企業の人手不足問題を根本的に解決します。

背景：深刻化する人手不足と従来戦略の限界

日本企業は現在、かつてない規模の人手不足問題に直面しています。帝国データバンクの最新調査によると、2025年4月時点で正社員の人手不足を感じている企業の割合は51.4%に達し、調査開始以降で最も高かった2018年11月（53.9%）に迫る水準となっています[1]。特に中小企業では約70%が人手不足を感じており、うち60%以上は事業に深刻な影響を受けている状況です[2]。

この問題の根本的な原因は、日本の構造的な人口減少にあります。労働力人口は2024年10月時点で約7,373万人と過去最低値を記録し、総人口に占める割合も59.5%まで低下しています[3]。パーソル総合研究所の予測では、2035年の労働力不足は2023年の1.85倍に拡大し、1日当たり1,775万時間の労働力が不足するとされており[4]、問題はさらに深刻化することが確実視されています。

従来の「人を増やす戦略」は既に限界を迎えています。採用コストは年々上昇し、求人単価は増加している一方で、採用しても人材が定着せず、平均勤続年数は約3年にとどまっています。マイナビの調査では、76.6%の企業が2025年卒の新卒採用は「厳しくなる」と予想しており[5]、採用難は今後さらに加速することが予想されます。

このような状況下で、企業が持続的成長を実現するためには、従来の人材戦略からの根本的な転換が必要です。今求められているのは、「人を増やす」から「AIを増やす」という新たな戦略アプローチなのです。

「となりのAIシリーズ」サービス概要

「となりのAIシリーズ」は、生成AIの最前線を"となりにいる研究員"のように気軽に活用できる、企業向け生成AI活用支援サービスです。本サービスの最大の特徴は、大規模なAIシステム導入ではなく、業務ごとに最適化された複数のAIエージェントを段階的に導入する「多数のAIエージェント」アプローチにあります。

3つのサービスプラン

１.生成AI受託開発（となりのAIファクトリー）

必要な部分だけを、スピーディに、ローコストで自動化する試験導入に最適なライトプランです。1体のAIエージェントを構築し、最短10日から導入可能で、低コストでの試験導入を実現します。中小企業や初めてAI導入を検討する企業に最適なプランとして設計されています。

2.生成AIコンサルティング＆開発（となりのAIさん）

業務ヒアリングからAI化領域の選定・実装・運用まで、企業の社内に入り込み、生成AI活用を一気通貫で支援するプランです。連続的にAIエージェントを構築し、運用まで完全サポートすることで、企業全体のAI化を段階的に推進します。

3.生成AI人材育成（となりのAIキャンプ）

内製化を目指す企業に向けた、社内AI人材の育成プログラムです。4か月の集中プログラムにより、AIエージェントを構築できる人材を育成し、企業の内製化を実現します。

事業責任者コメント

となりのAIラボでは弊社エンジニアが毎日生成AIの研究を進めています。事業責任者 Vision Base株式会社 取締役 笠木 竜太

Vision Base株式会社の取締役である笠木 竜太は、今回のサービス提供開始について以下のようにコメントしています。

「日本企業が直面している人手不足問題は、従来の人材戦略では解決できない構造的な課題です。私たちが提供する『となりのAIシリーズ』は、この課題に対する根本的な解決策として開発されました。

重要なのは、AIを単なる技術として捉えるのではなく、企業の新たな『仲間』として位置づけることです。AIエージェントは、人間の同僚と同じように、企業の成長を支える重要なリソースとなります。しかし、人間とは異なり、AIは退職することなく、24時間365日働き続け、継続的に能力を向上させていきます。

『となりのAIシリーズ』の『多数のAIエージェント』アプローチは、大規模なシステム導入による混乱を避け、段階的に確実な成果を積み重ねることを可能にします。これにより、企業は無理なくAI化を進めることができ、従業員も新しい働き方に適応していくことができます。

私たちのビジョンは、すべての日本企業が生成AIの恩恵を受けられる社会を実現することです。特に、リソースが限られた中小企業でも、最先端のAI技術を活用して競争力を向上させることができるよう、アクセスしやすいサービスを提供し続けてまいります。

人口減少という避けられない現実の中で、日本企業が持続的に成長していくためには、AI活用は必須の戦略です。『となりのAIシリーズ』を通じて、一社でも多くの企業が『人を増やす』から『AIを増やす』戦略転換を実現し、新たな成長軌道に乗ることを支援してまいります。」

無料相談会のお申し込み

「となりのAIシリーズ」導入に関する無料相談会を開催しております。

お申し込みURL: https://x.gd/SF3U0(https://x.gd/SF3U0)

まずは、お気軽にお申込みくださいませ！

今後の展開

Vision Base株式会社は、「となりのAIシリーズ」の提供を通じて、2025年内に100社の導入を目標としています。また、AIエージェントの機能拡張と新たな業務領域への対応を継続的に進め、企業のあらゆる業務プロセスをAI化できるプラットフォームの構築を目指します。

さらに、AI人材育成プログラムの拡充により、企業の内製化支援を強化し、日本全体のAI活用レベル向上に貢献していく予定です。将来的には、業界特化型AIエージェントの開発や、海外展開も視野に入れた事業拡大を計画しています。

会社概要

会社名： Vision Base株式会社

所在地： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-2-3水野ビル3階

代表者： 代表取締役 宮崎 由剛

設立： 2024年4月

資本金： 2000万円

事業内容： 生成AI活用支援サービス、AIエージェント開発、AI人材育成、フリーランスエンジニアマッチ事業、副業エンジニアマッチ事業

URL：https://visionbase.co.jp(https://visionbase.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

Vision Base株式会社

Email: info@visionbase.co.jp



無料相談会のお申し込み

「となりのAIシリーズ」導入に関する無料相談会を開催しております。

お申し込みURL: https://x.gd/SF3U0(https://x.gd/SF3U0)

貴社の生成AI活用をマルっとご支援します。

参考文献・データソース

[1] 帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査（2025年4月）」

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250519-laborshortage202504/

[2] 日本商工会議所「中小企業の人手不足に関する調査」

https://www.jcci.or.jp/research/

[3] JobBiz「【2025年版】なぜ日本は人手不足なのか？深刻化の原因・対策」

https://www.jobbiz.connectiu.com/post/howto_labor_shortage_industry

[4] パーソル総合研究所「2035年の労働力不足は2023年の1.85倍」

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/thinktank-column/202410250001/

[5] マイナビ「76.6％の企業が25年卒の新卒採用は「厳しくなる」と予想」

https://saponet.mynavi.jp/column/detail/20240226093549.html