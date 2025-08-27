NTT東日本株式会社と「公衆電話ボックスを活用したOpenRoaming対応Wi-Fiの整備・普及啓発等に関する基本協定」を締結しました

東京都

東京都では、令和６年度から令和８年度までの「つながる東京」展開方針・３か年のアクションプランに基づき、災害時やインバウンド等への対応のため、安全で利便性の高い国際規格であるOpenRoaming（オープンローミング）に対応した公衆Wi-Fiを都内全域に広げる取組を進めています。

この度、公衆電話ボックスを活用したWi-Fi整備や普及啓発等を進めるため、NTT東日本株式会社との協定を締結しましたので、お知らせします。

１ 協定名

公衆電話ボックスを活用したOpenRoaming対応Wi-Fiの整備・普及啓発等に関する基本協定

２ 連携事項

・公衆電話ボックスを活用し、人が多く集まる主要駅周辺や公園等にWi-Fiを３年間で約1,500か所整備

・都内全域におけるOpenRoaming対応Wi-Fi利用拡大に向けた普及啓発を展開

・NTT東日本の防災研究所を活用し、通信環境等の災害対応力を強化

３ 協定締結日

令和７年８月27日（水曜日）

４ 協定締結者

東京都知事 小池 百合子

NTT東日本株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 澁谷 直樹

５ 協定締結者からのコメント

（１）東京都知事 小池 百合子

東京都は、「つながる東京」の実現に向けて、公衆電話ボックスを活用したWi-Fi整備や普及啓発などを進めるため、NTT東日本株式会社と協定を締結いたしました。公衆電話ボックスへのWi-Fi整備は、災害時の通信確保、インバウンド対応などにおいて、重要な役割を果たすこととなります。山手線内の主要駅周辺や島しょの一部から開始し、今後３年間で約1,500か所に整備することで、東京都が整備するWi-Fiの全体規模は、都有施設なども含め現在の約３倍、約3,600か所まで増加いたします。東京都が整備する安全で便利なWi-Fiは、緑色のステッカーが目印です。災害時はもちろん、平時にも多くの方々にご利用いただければと思います。

（２）NTT東日本株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 澁谷 直樹

今回の協定により、当社が保有する公衆電話ボックスを活用し、都内各所にWi-Fi環境を整備してまいります。公衆電話ボックスは、これまでも災害時の緊急通信の確保など、重要な通信拠点として活用されてきましたが、平時はもちろん、災害時までつながる通信環境の維持発展にも貢献できる、とても意義深い取り組みだと考えております。

また、今回のWi-FiスポットはOpenRoamingに対応しており、快適な通信環境を提供することにもつながると考えております。当社では、防災研究所を中心に、「誰一人取り残さない」地域防災社会づくりに取り組んでおります。今回の公衆電話ボックスのWi-Fiスポット化をきっかけに、東京都との連携をさらに強化し、災害に強いまちづくりにも尽力していきたいと考えています。

OpenRoaming対応Wi-Fiを整備した電話ボックスに貼るステッカーイメージ

正面側面

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略11 デジタル「デジタルの道「TOKYO Data Highway」の構築」

東京都デジタルサービス局

デジタルサービス推進部つながる東京推進課

電話：03-5320-7622

メールアドレス：S1100303(at)section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください。