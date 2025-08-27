誰でも簡単に立体感メイク。『charme ノーズシャドウブラシ』『charme 三角ブラシ』新発売

株式会社ｃｈａｒｍｅ ｊａｐａｎ

株式会社ｃｈａｒｍｅ ｊａｐａｎ(東京都板橋区)が展開する大人気charmeブラシシリーズに、新たな仲間が登場。

摩擦を抑え、肌に優しいメイクを叶える「charmeブラシ」シリーズから、今までになかった“簡単に立体感を創れる”シェーディングブラシが新登場。

『ノーズシャドウブラシ』と『三角ブラシ』の2本で、鼻筋を高く、目の幅を美しく、プロ級の陰影を誰でも手軽に叶えます。

ー新開発への経緯と思いー

（株）charme japanは、お肌専門のエステサロンから始まりました。

お客様が施術で整えた美しい肌を、メイクでさらに引き立てられるように。

その想いから、誰でも簡単に美しい仕上がりを叶える「charmeブラシ」を開発してきました。

これまで、影や立体感を作るメイクは“プロの技”としてハードルが高く、

「うまく作れない」「やりすぎて不自然になる」という声も多くありました。

そこで、誰でも簡単に鼻を高く見せたり、目の幅を自然に調整できる2種のブラシ

『ノーズシャドウブラシ』と『三角ブラシ』を新開発しました。

ー商品特徴ー

ノーズシャドウブラシ

どなたでも簡単に鼻筋を整え、陰影をつけられるよう設計。

毛先がやわらかく肌あたりが優しいため、自然で美しい立体感を作り出します。

鼻骨のラインがスッキリ見え、誰でも美人に見せる効果が期待できます。

三角ブラシ

目元専用の精密ブラシ。

目尻やまつ毛のキワ、涙袋の影まで、一筆で繊細に描けます。

目の幅を自然に広げるような陰影も簡単に演出でき、アイラインやシェーディングをムラなく美しく仕上げます。

ー素材とこだわりー

両ブラシともに、ベースメイク用ファンデーションブラシと同様、動物毛を使わない柔らかなナイロン人工毛を採用。

耐久性に優れ、毛が切れにくく、敏感な肌や目元にも安心してお使いいただけます。

さらに、1本につき100円を動物保護を目的とする団体へ寄付し、持続可能な社会づくりにも取り組んでいます。

ー販売情報ー

商品名：charme ノーズシャドウブラシ / charme 三角ブラシ

価格：ノーズシャドウブラシ：\2,200 / 三角ブラシ\1,650

販売場所：公式オンラインショップ、charme店舗

公式サイト：https://charme-import.myshopify.com/

【トータルビューティーサロンcharme】

都心に行かなくても板橋区で最新美容を受けられる結果出しサロン。

シミ・しわ・眉毛・まつ毛・ニキビケア・美白・小顔・毛穴ケアなど板橋区初導入美容が多数。

お客様の"美"をサポート致します。

ハリウッドブロウリフト症例数板橋区No.1。

長年の実績で60分後にお肌の変化をご実感ください。

●サロン情報

charme 東京都板橋区常盤台1-2-4 目崎ビル3F

東武東上線ときわ台駅より徒歩1分

TEL:03-5918-7739(#)

●提供メニュー

フェイシャル、まつ毛ケア、HBL、脱毛、 ボディケア、ヘッドスパ、頭皮エステなど

ホットペッパービューティー(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000420999/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/charme3333?igsh=OWV6aWQzdmQ5MmZ3&utm_source=qr)

【当サロンについてのお問い合わせ】

トータルビューティーサロン charme(https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=fsy5816a)

【会社概要】

社名：株式会社charme japan

所在地：東京都板橋区常盤台1－2－4目崎ビル3F

代表取締役：菊地恵理子

事業内容：美容エステサロン

設立：2024年2月