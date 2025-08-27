Ninout、AIインターフェースがテキスト選択肢の自動チェックに対応

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、Ninout）は、「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェースを「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」の3ブランドで提供しています。

この度、Ninoutが提供するAIインターフェースにおいて、入力された情報をAIが読み取り、あらかじめ設定した選択肢の中から最も当てはまるものにチェックを入れる機能拡張を実施、提供を開始しました。

提供の背景

提供の背景

Ninoutの提供するAIインターフェースは、柔軟なインターフェースとリアルタイム双方向データ連携という独自の特徴に加え、目的に応じて最適なAIモデルを活用できる「AIマジック」により、これまで人の手で処理されてきた非効率な業務において、日々進化する最新のAI技術を自然に活用することを可能にします。

これまで、業務の現場においては、AIによる揺らぎある出力結果を即座に修正できずに運用が定着しなかったり、出力形式の曖昧さによって意図した通りにデータが扱えなかったりといった課題が存在していました。選択肢以外の自由な表現や、わずかな表記違いによって外部データベースとの連携エラーが発生してしまうケースも少なくありません。こうした現場の声や運用上の課題に対応するため、今回の機能追加に至りました。

機能詳細

今回新たに追加されたテキスト選択機能は、AIインターフェースに取り込まれた情報をAIが解析し、あらかじめ定義された選択肢の中から、最適な値を自動で出力します。

たとえば、紙アンケートに記載された手書きの回答から、該当する選択肢をAIが判定し、自動でチェックを入れることができます。これにより、従来発生していた表記揺れや自由記述による不整合を防ぐことができます。操作性の高いUIにより、AIによる出力内容に揺らぎがあった場合でも、現場で即座に修正・選び直すことができる設計となっており、現場担当者の運用負荷も最小限に抑えられます。

また、出力値を事前に定義された選択肢に限定することで、Salesforceをはじめとする外部データベースとの整合性を担保したまま連携でき、誤入力や連携エラーの発生を防止します。この機能により、データの品質を保ちながら、AIを業務の現場により自然に組み込むことができるようになります。

なお、「参照マジック」においても本機能の一部が利用でき、外部サービスから参照した値を元にフォームに自動でチェックを入れることが可能となります。

利用方法

本機能は、Ninoutが提供するAIインターフェース「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」において、AIマジック契約中のユーザー企業様にご利用いただけます。AIマジックのご利用については、下記の「サービスに関するお問い合わせ先」に個別にお問い合わせください。

（以上）

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

サービスに関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 マーケティング部

Mail: mk@ninout.ai

報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai