国人就労者や実習生、留学生向けにSOKUYAKUを推進。オセロ・フィナンシャルサービスと連携して医療アクセスの利便性を提供

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村

篤弘、以下「当社」）は、オセロ・フィナンシャルサービス株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：高橋 尚二郎、以下「オセロ社」）と連携し、外国人実習生や就労者、留学生向けにSOKUYAKUを推進していくことをお知らせいたします。

オセロ社は、外国人材の日本での生活・就労をトータルに支援しており、住居手配・日本での生活サポート・多言語での生活相談・クレジットカードや携帯電話契約の手続き・国内SIM・Wi-Fi契約等の、外国人材が直面する幅広い課題にきめ細やかなサポートを提供しています。これにより、全国の企業が外国人材を安心して受け入れられる環境の整備に貢献しています。また、外国人材支援で培った知見を活かし、事業協同組合の外部監査や企業向け経営コンサルティングも手掛けるなど、多角的に事業を展開しています。

このようにオセロ社は、外国人材と受け入れ企業の双方にとって不可欠な存在として、社会のグローバル化を支えています。2024年末時点の在留外国人数は約377万人、そのうち外国人労働者数は約230万人に達し、ともに過去最高を更新しました。外国人材は今や、日本社会と産業を支える上で欠かせない存在であり、その生活支援ニーズは今後さらに高まることが予想されます。

一方、日本に来たばかりの外国人にとっては、言葉の壁や生活習慣の違いが大きな不安要素となります。特に「急な体調不良時に日本語で症状を伝えられるか」「どの病院や薬局へ行けばよいか分からない」といった医療面での課題は深刻です。

今回のオセロ社との連携により、SOKUYAKUがオセロ社のサポート体制に加わることで、これらの課題解決を後押しします。SOKUYAKUには、医師・薬剤師とのビデオ通話時に使えるリアルタイム翻訳機能や、通訳が同席できる三者間通話機能を備えており、言語の壁を解消します。また、自宅や職場、外出先でもオンライン診療・服薬指導の受診から薬の受け取りまでワンストップで完結することができ、外国人材が安心して医療を受けられる環境の構築につながります。

今後も当社は、外国人材支援に強みを持つオセロ社と緊密に連携し、外国人材が日本でより安心して生活できるよう取り組むとともに、インバウンド需要の開拓とサービス推進を進めてまいります。

■「SOKUYAKU」とは

ジェイフロンティア株式会社が提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自

宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可

能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスで、提携数はクリニック・調剤薬局・

ドラッグストアで計21,000 店舗超となります。患者向けには、かかりつけ医・薬局の登録、お

くすり手帳の機能などを備えるほか、病院・クリニック・薬局向けに、予約管理機能や問診票

管理機能など、オンライン診療やオンライン服薬指導に必要な機能を提供しており、追加の設

備投資なしで簡単に導入していただけます。

アプリ名称：SOKUYAKU

iOS ：https://apps.apple.com/jp/app/sokuyaku/id1550447276

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.customer.sokuyaku

価格 ：登録料、年会費無料、「SOKUYAKUプレミアム」プラン 月額550円（税込）

URL ：https://sokuyaku.jp/

ジャンル ：メディカル 医療

■会社概要

会社名：オセロ・フィナンシャルサービス株式会社

設 立：2016年6月

代表者：代表取締役 高橋 尚二郎

本 社：〒663-8035 兵庫県西宮市北口町1番12号 塚本ビル2階

資本金：30百万円

ＵＲＬ：http://othello-fs.com/

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：564百万円（2025年5月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/