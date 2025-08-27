株式会社中野工業とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社中野工業と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

試合告知ポスターへの広告の掲出

■契約期間

2025年8月より

株式会社中野工業 代表取締役 小野瀬 潤 様 様よりファン・サポーターの皆様へ

当社は、40年以上フェンス一筋の職人を擁した、外構工事の専門職集団です。現在は笠間市に本社を構え、茨城県全域の公共工事から一般住宅まで幅広く対応しております。

この度、ご縁あって地元の水戸ホーリーホックを応援させていただくこととなりました。現在の“J2首位“をそのまま突っ走って、念願の「J1昇格」を掴み取ってください！そして、J1の舞台で水戸が台風の目になることを期待しています！

ファン・サポーターの皆さん、一緒に力強く水戸ホーリーホックを応援しましょう！宜しくお願いします。

法人概要

■法人名

株式会社中野工業

■所在地

茨城県笠間市旭町424-12

■代表者

代表取締役 小野瀬 潤

■事業内容

・フェンス工事

・外構工事

・公共工事

■URL

https://www.nakanokogyo.com/