株式会社中野工業とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック


このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社中野工業と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。


シルバーパートナー契約内容


■内容
試合告知ポスターへの広告の掲出


■契約期間
2025年8月より


株式会社中野工業　代表取締役　小野瀬 潤 様 様よりファン・サポーターの皆様へ


　当社は、40年以上フェンス一筋の職人を擁した、外構工事の専門職集団です。現在は笠間市に本社を構え、茨城県全域の公共工事から一般住宅まで幅広く対応しております。
　この度、ご縁あって地元の水戸ホーリーホックを応援させていただくこととなりました。現在の“J2首位“をそのまま突っ走って、念願の「J1昇格」を掴み取ってください！そして、J1の舞台で水戸が台風の目になることを期待しています！
　ファン・サポーターの皆さん、一緒に力強く水戸ホーリーホックを応援しましょう！宜しくお願いします。


法人概要




■法人名
株式会社中野工業


■所在地
茨城県笠間市旭町424-12


■代表者
代表取締役　小野瀬 潤


■事業内容
・フェンス工事
・外構工事
・公共工事


■URL
https://www.nakanokogyo.com/