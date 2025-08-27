『（電子部品・フィルム・不織布など）画像検査パラメータ最適化の自動化技術と導入効果』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/uis-inf-20250916/M1D



■ 製品の微細化・高精度化が進む中で、検査設定が歩留まりを左右する時代へ

市場ニーズの高度化に伴い、電子部品やフィルム製品などの微細化・高精度化が加速しています。これにより、外観検査装置には、目視では判別困難なレベルのキズ・汚れ・異物・内部欠陥まで検出できる高い精度が求められています。

しかし、こうした高精度検査を実現しようとすると、検出感度を高める必要があり、結果として「歩留まりが悪化する」「どこまで検出すべきか判断が難しい」といった課題が生じます。





■ 属人化・感覚頼りの『パラメータ設定』が品質の安定性を阻む検査装置のパラメータ設定は、いまだに作業者の経験や感覚に頼る場面が多く、数十項目に及ぶ設定を試行錯誤で調整するのが一般的です。調整に時間がかかるだけでなく、「本当に最適か分からない」「社内や顧客に説明・保証できない」といった不安もつきまといます。さらに、ロットごとの品質ばらつき、新たな不良モードの出現、装置の経年変化などにより、設定の見直しが頻繁に必要となります。その結果、「急に不良率が上がって慌てる」「どこを直せば良いのか分からない」といった状況に陥り、検査の安定性が損なわれるケースも少なくありません。■ 感覚に頼らない検査設定の自動最適化で、誰でも安定した検査を実現本ウェビナーでは、画像処理検査ソリューション『URCP』を活用し、属人化しがちな検査装置のパラメータ設定を自動で最適化する方法をご紹介します。『URCP』は、検査ソフト・光学機器・条件選定から、装置の設計・組立・納品までをワンストップで提供。電子部品・フィルム・不織布など多様な製品に対応し、微細な欠陥や異物、内部欠陥まで高精度かつ再現性高く検出可能です。特に注目すべきは、独自の自動最適化手法により、検査パラメータ設定を感覚や経験に頼らず自動化できる点です。これにより、誰でも安定した検査結果を得られ、品質保証や社内説明もスムーズになります。宇部情報システムは、UBE株式会社の情報システム部門から設立された背景を持ち、製造業向けのシステム構築・運用に長年の実績があります。外観検査においても、サンプル評価から装置納品まで一貫してサポートし、検査自動化の実現を支援しています。■ こんな方におすすめ・検査パラメータの調整に時間と労力がかかっている方・検査設定の属人化を解消したいと考えている方・品質ばらつきや不良モードの変化に柔軟に対応したい方・検査装置の導入・運用工数を削減したい方・社内やエンドユーザーへの検査設定の説明に課題を感じている方■主催・共催株式会社宇部情報システム■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

