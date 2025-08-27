『CRM・SFA・ERPの連携に時間がかかり、変化に乗り遅れていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/sazae-20250925/M1D



■クラウドやSaaSの活用で業務データが分断されている

多くの企業で、業務の効率化や柔軟な対応を目的にSaaSやクラウドツールの導入が進んでいます。しかし、各部門ごとに導入・運用が進むことで、業務データが分断され「全社最適化」が困難になっています。データのサイロ化は、ビジネスの俊敏性や意思決定の精度を損ない、DX推進の足かせとなっています。





■分断データが意思決定を遅らせ、変化に対応できないシステム間の連携が不十分な状態では、最新の顧客情報や営業状況がリアルタイムで共有できず、意思決定のスピードが大幅に低下します。さらに、新しい業務ツールを導入するたびに連携の設計や調整に時間がかかり、結果として市場や顧客ニーズの変化に対応しきれないという深刻な課題を抱えています。■AIで最適な連携を提案、新システムもすぐにつながる本セミナーでは、クラウド型iPaaS「Boomi」を活用し、分断された業務データを素早く・柔軟に連携する方法をご紹介します。Boomiは30万以上のコネクターを備え、CRM・SFA・ERP・MAなどの主要システムを簡単にリアルタイム接続できます。さらにAIが最適な連携方法を提案し、新規ツールの導入や変更にもスピーディに対応。直感的なUIとローコード開発環境 により、開発や変更も迅速です。また、APIの設計・管理・運用を一元化できるAPIマネジメント機能も備えており、内外のデータ連携を強化します。変化の激しい環境下でも、Boomiなら“すぐにつながる”柔軟な業務基盤を実現できます。■こんな方におすすめ- 各部門で導入したツールがつながらず困っている方- 新しいSaaSやERP導入時の連携に毎回苦労している方- データ連携に時間とリソースがかかりすぎている方- DX推進における“分断の壁”を乗り越えたい情報システム部門の方■主催・共催Sazae JapanBoomi株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

