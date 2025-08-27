Ｓｋｙ株式会社と東京農工大学が工学部総合会館食堂のネーミングライツ契約を締結しました

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区 / 大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役：大浦淳司、以下「Ｓｋｙ」）と国立大学法人東京農工大学（本部：府中市、学長：千葉一裕、以下「東京農工大学」）は、大学施設のネーミングライツ（施設命名権）取得に関する「ネーミングライツ事業実施契約」（以下「本契約」）を締結しました。

東京農工大学では、施設等の整備・有効活用および教育研究環境を強化することにより、東京農工大学の価値を向上させることを目的として、2024年10月からネーミングライツ事業を導入しました。このたび、小金井キャンパス 工学部総合会館食堂（以下「本施設」）のネーミングライツについて、選考委員会による審査を経てＳｋｙがネーミングライツ・パートナーに選ばれました。

契約期間は、2025年9月1日から2028年8月31日までの3年間で、本施設の愛称は「Ｓｋｙ Cafeteria」、本施設内の一部スペースを営業終了後も学生に開放するエリアは「Ｓｋｙ E-Lounge」となります。

ネーミングライツ・パートナーのＳｋｙは、業務系システムの開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。創業以来、「人」「社会」「技術」をつなぎ、豊かな情報社会の実現を目指してきました。さまざまに事業領域が広がった現在においても、その原点を忘れることなく、人そして社会に貢献できる企業でありたいと願い、努力を重ねています。

本施設は、小金井キャンパスにある東京農工大学消費生活協同組合が運営する食堂で、ランチタイムには多くの工学部の学生でにぎわいます。

Ｓｋｙと東京農工大学は連携して、「Ｓｋｙ Cafeteria」「Ｓｋｙ E-Lounge」の愛称が多くの学生に親しまれ定着するよう努めてまいります。

本施設に設置されるサイン

■ネーミングライツの概要

1．ネーミングライツ・パートナー

（1）法人名：Ｓｋｙ株式会社

（2）本社所在地：

東京本社 東京都港区港南2丁目18番1号 JR品川イーストビル 9階

大阪本社 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル 20階

（3）代表者：大浦 淳司

2．対象施設

小金井キャンパス 工学部総合会館食堂

3．愛称名

〈アルファベット表記〉Ｓｋｙ Cafeteria

〈日本語表記〉スカイ カフェテリア

〈アルファベット表記〉Ｓｋｙ E-Lounge

〈日本語表記〉スカイ イーラウンジ

4．契約期間

2025年9月1日～2028年8月31日

5．愛称の使用

施設内にサインの掲示

6．付帯権利

施設内に企業紹介ボードを設置

■本件に関するお問い合わせ先

工学部総合会館Ｓｋｙ Cafeteria

Ｓｋｙ株式会社

人財事業部 リクルーティング部

Tel：06-4807-6301

- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。