ソーシャルPLUS、「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に出展

株式会社ソーシャルPLUS（所在地：東京都港区、代表取締役：佐藤 亮介）は、2025年9月8日（月）から9月10日（水）まで東京ビッグサイトで開催される「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に出展します。

ソーシャルPLUSのブース（小間番号：S09-37）では、開発不要・月額3万円から導入できるLINEマーケティングツール「Message Manager」や、LINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を活用した、新規顧客獲得からリピート促進・LTV向上までを見据えたLINE活用のポイントや、少ない工数で成果を出すための自動配信・シナリオ構築のノウハウについて、実際の導入事例やデモンストレーションを交えてお伝えします。

展示内容

詳細・参加登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo

LINE公式アカウントの活用経験や運用フェーズを問わず、来場者の課題に合わせた解決策やヒントを得られる内容です。会場では当社スタッフが直接ご相談を承りますので、この機会にぜひブースへお立ち寄りください。

▼主な展示テーマ

出展プロダクト

- 顧客行動や属性に応じた配信設計のポイント- 配信業務を効率化する自動化の実装ノウハウ- LINEとShopifyの連携による購入体験改善の手法- Message Managerhttps://www.socialplus.jp/message-manager月額3万円から、開発不要でスピーディに導入いただけるLINEマーケティングツールです。友だちの新規獲得からエンゲージメント強化、リピート促進まで、"LINE公式アカウントの標準機能だけではできない"を"できる"に変え、一気通貫かつ効率的なLINE活用を可能にします。- CRM PLUS on LINEhttps://crmplus.socialplus.jp/Shopify上の会員とLINE公式アカウントの友だちを連携し、ひとりひとりのニーズに合ったメッセージの出しわけや、LINE公式アカウントを通じた便利な購入導線を実現するShopifyアプリです。LINEログインなど6種のソーシャルログインに対応し、EC事業のCRM強化に貢献します。- ソーシャルPLUShttps://www.socialplus.jp/ID連携を強みとする、LINEを活用したCRM・ソーシャルログインサービスです。会員IDとLINEなどのプラットフォームのIDを連携し、顧客データに基づいたメッセージ配信等のCRM施策を実現可能にします。詳細・お申し込みはこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo【展示会概要】- 展示会名：マーケティング・セールス World 2025 夏 東京- 会期：2025年9月8日（月）～9月10日（水） 各日10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 南1～4ホール- 住所：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1- アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/accessゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩3分りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分- 来場登録（無料）：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo- ブース番号：S09-37

「Message Manager（メッセージマネージャー）」について

Message Manager（メッセージマネージャー）は、 ソーシャルPLUSが開発・提供するLINEの効果を最大化するLINEマーケティングツールです。月額3万円から、開発不要でスピーディに導入いただけます。

友だちの新規獲得からエンゲージメント強化、リピート促進まで、"LINE公式アカウントの標準機能だけではできない"を"できる"に変え、一気通貫かつ効率的なLINE活用を可能にします。

https://www.socialplus.jp/message-manager

Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について

CRM PLUS on LINEは、Shopify上の会員とLINE公式アカウントの友だちを連携し、ひとりひとりのニーズに合ったメッセージの出しわけや、LINE公式アカウントを通じた便利な購入導線を実現するShopifyアプリです。LINEログインなど6種のソーシャルログインやLINEミニアプリ（会員証）も導入可能。初期設定の無料サポートも行なっています。

2025年7月時点で2,500ストア以上で稼働中。ShopifyのPlusプラン（エンタープライズ向けプラン）での導入・稼働中ストアは120件を突破しました。CRM PLUS on LINEを介してLINEアカウント連携を行った延べユーザー数は500万人を超えるなど、多くの方にご利用いただいています。

https://crmplus.socialplus.jp/

「ソーシャルPLUSについて」

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEのID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」、LINEの効果を最大化するLINEマーケティングツール「Message Manager」を開発・提供しています。

LINEヤフー株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINEヤフー Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位グレードの「Premier」に認定されました。「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

https://www.socialplus.jp/

【株式会社ソーシャルPLUS 会社概要】

- 会社名：株式会社ソーシャルPLUS- 所在地：東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F- 代表者：代表取締役 佐藤 亮介（さとう りょうすけ）- 事業内容：ID連携/ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業- URL：https://www.socialplus.jp/

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社ソーシャルPLUS

担当：松元

メール：pr@socialplus.jp

