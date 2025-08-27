【AIアポろうくん新機能】リスト作成からアプローチまで完全自動化へ。約500万件のアクティブ企業リストを標準搭載！

株式会社KASHIKA

AIによる営業活動の自動化を支援する「AIアポろうくん」を提供する株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、本日2025年8月27日より、“今、動いている企業”に特化した約500万件の高品質な営業リスト機能を標準搭載したことをお知らせします。

これにより、これまで分断されがちだった「リスト作成」から「AIによるフォームアプローチ」、そして「アプローチ結果の分析」までがサービス内で完結し、新規開拓営業のプロセス全体を効率化する、真のワンストップ営業DXプラットフォームへと進化しました。

開発の背景：なぜ、多くの企業の営業DXは加速しないのか？

多くの企業が営業効率化のために様々なツールを導入しています。しかし、「アプローチを自動化するツール」と、その元となる「営業リスト」は別々に管理されているのが実情でした。この「リスト」と「アプローチ」の分断こそが、営業DXを阻む大きな壁でした。私たちは、この根本課題を解決しない限り、日本の営業活動は本質的に変わらないと考え、今回の機能統合開発に至りました。

新機能がもたらす「次世代の営業体験」とは

【STEP 1：AIが最適なリスト作成を支援】

まず、新搭載された約500万件のアクティブ企業リストから、自社のターゲットを抽出します。このリストは、複数の信頼できる公開情報源を基盤とし、さらに「求人サイト」や「プレスリリース」、「独自の広告データベース」といった企業の“生きた動き”を示すデータを掛け合わせることで構築。網羅性と高い鮮度を両立しています。

【STEP 2：AIが自動でアプローチを開始】

リストが完成したら、ボタン一つで「AIアポろうくん」独自の自動アプローチ機能が起動します。

AI自動フォーム営業: 作成したリストにある企業のウェブサイトをAIが解析し、問い合わせフォームへ設定した文面を自動で投稿します。

マルチチャネルへの展開: 今後は、問い合わせフォームに加え、顧客との多様な接点に対応するアプローチ機能の開発も進めてまいります。

【STEP 3：結果を分析し、次の戦略へ】 AIによるアプローチの結果は全てサービス内で可視化・蓄積され、次の営業戦略の策定に活かすことができます。

複数の絞り込みで今営業すべき企業様サービスの主な特長：新規開拓のプロセスを、かつてないほど滑らかに

特長1：【圧倒的なリストの“質”と“量”】月額固定で、約500万件が使い放題

“今、動いている企業”に特化した高品質なリストが、月額50,000円から追加料金なし・ダウンロード無制限で利用可能。高額なリスト購入費用や、膨大な作成工数を完全にゼロにします。

特長2：【高精度なターゲティング】豊富な検索項目で“会いたい企業”を抽出

ただリストが多いだけではありません。詳細な検索項目で、自社の理想的な顧客像に合致する企業だけを、ピンポイントでリストアップできます。

絞り込み項目: 会社名 / 都道府県 / 業種（大・小）/ 上場区分 / ウェブサイト・メール・電話番号の有無

ソート項目: 資本金 / 従業員数 / 売上高

特長3：【アプローチと結果分析の自動化】リスト作成後、即アプローチへ

作成したリストに対し、AIが自動でフォーム営業を実行。アプローチ結果は自動で集計・分析されます。リスト作成からアプローチ、効果測定までが一つながりになることで、PDCAサイクルを高速化し、営業組織全体の生産性を飛躍的に向上させます。

【期間限定】2日間無料トライアルキャンペーン実施中！

リスト作成からAIによる自動フォームアプローチまで、一連の流れがどれほどパワフルか。ぜひご自身でご体感ください。

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: aporo-support@kashika-20mile.com