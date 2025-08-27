新時代の営業を提案するEmooove、『人材業界ご支援事例集』を公開。大手企業/決裁者の新規開拓成功事例を一挙公開
ダウンロードはこちら（無料） :
https://emooove.co.jp/useful_seminar/202508-1/
新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、人材業界ご支援事例集を無料公開したことをお知らせします。
■資料の概要
本資料は、人材業界における新規開拓のご支援事例集です。テレアポや展示会などの従来手法では難しい大手企業の決裁者層への効果的なアプローチ方法を、実際のご支援事例とともに詳しく解説しています。
人材業界での営業現場では、「担当者レベルにしかリーチできない」「展示会では狙いたい企業にアプローチできない」「CPAの高騰により新たなチャネルが必要」などといった課題が深刻化しています。LinkedInのSales Navigatorを活用した決裁者への直接的なアプローチにより、これらの課題を解決した4つの成功事例を公開しました。開始1ヶ月で5アポイント獲得した事例や、営業開始後わずか1週間での受注獲得した事例、開始1ヶ月で年間500万円以上の案件化を実現した事例など、具体的な成果とその手法を詳しく紹介しています。
■成功事例4選- 大手企業人事・総務部門へのオーディオブック販売事例（開始1ヶ月で5アポイント獲得）
- 大手企業人事・採用責任者への新規開拓支援事例（営業開始後1週間で受注獲得）
- HR系新規事業（BPO）の営業支援事例（開始2週目で4件アポイント獲得）
- AI×RPO事業の中堅～大手開拓事例（1ヶ月で7件アポイント、年間500万円以上案件化）
■こんな人にお勧め- 従来手法での新規開拓に限界を感じている
- 大手企業・決裁者層への効果的なアプローチを求めている
- リード獲得コストの高騰に悩んでいる
- 新規事業で確実な顧客獲得手法を構築したい
- 人事・採用領域で大手実績を積み、成長を加速させたい
株式会社Emooove（イムーヴ）概要
株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。
特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。
著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」
国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、
発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの関心をいただいております
書籍購入はこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ
LinkedInを有効活用していただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
プレスリリースについてのお問い合わせ :
https://emooove.co.jp/top/contact-press/
【会社概要】
社名：株式会社Emooove
本社所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号
代表取締役CEO：藤澤諒一
事業内容：営業/マーケティング支援事業
HP：https://emooove.co.jp/
コラム一覧：https://emooove.co.jp/column
お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact
メールアドレス：info@emooove.co.jp